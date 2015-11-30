Москва, 30 ноября, 2015, 14:09 — ИА Регнум. Фильмы ушедшего из жизни известного советского и российского режиссёра Эльдара Рязанова будут показаны в кинотеатрах Москвы. «Москино» решает вопрос о дате ретроспективного показа лент режиссёра. Об этом РСН сообщила гендиректор сети «Москино» Василиса Орестова.

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«Мы будем делать ретроспективу фильмов Эльдара Рязанова. Сейчас решаем, в какой именно день», — сообщила Орестова.

Орестова выразила соболезнования семье режиссёра и киноклубу «Эльдар» от имени «Москино». «Мы по-своему почтим память, организовав серию показов», — сказала гендиректор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, знаменитый отечественный режиссер Эльдар Рязанов умер на 89-м году жизни от острой сердечной недостаточности.

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Эльдар Рязанов скончался в возрасте 88 лет. Наиболее известен как режиссёр, но также был сценаристом, актёром, телеведущим, поэтом. Народный артист СССР (1984 год). В 2002 году Рязанов стал президентом Российской академии кинематографических искусств «Ника». 23 января 2005 года открылся киноклуб Эльдара Рязанова.

Его первой режиссёрской работой стал фильм «Весенние голоса» 1955 года. Первая роль в кино — лётчик из кинофильма «Цель его жизни» (1957 год).