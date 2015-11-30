Москва, 30 ноября, 2015, 07:57 — ИА Регнум. Знаменитый отечественный режиссер Эльдар Рязанов умер на 89-м году жизни от острой сердечной недостаточности, сообщили журналистам его родные. Время и место церемонии прощания с режиссером пока не определены.

liveinternet.r Съемки. Эльдар Рязанов

Биографическая справка:

Родился Эльдар Александрович в 1927 году в Самаре. Юность его пришлась на военные и послевоенные годы. С детства любил чтение, подрастая, мечтал о путешествиях. Окончив школу, написал письмо в Одесское мореходное училище, однако ответа не получил. И вышло так, что Рязанов поступил во ВГИК.

По окончании института Рязанов несколько лет снимает документальные фильмы, а в 1955-м его пригласили работать на «Мосфильм» под руководством Ивана Пырьева. Успех к молодому режиссеру пришел в 1956-м, после съемок знаменитой «Карнавальной ночи» с Людмилой Гурченко в главной роли.

Так Рязанов начал снимать комедии. За «Гусарской балладой» следуют «Приключения итальянцев в России», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман» и «Жестокий романс». Затем — критические к тогдашней действительности «Гараж» и «О бедном гусаре замолвите слово».

Кинофильмы Эльдара Рязанова, режиссера и сценариста, завоевали всенародную любовь. Одной из лучших работ Рязанова считается добрая и грустная картина «Берегись автомобиля», где снялись все знаменитые актеры советского кино тех лет: Иннокентий Смоктуновский, Евгений Евстигнеев, Анатолий Папанов, Андрей Миронов, Олег Ефремов, Ольга Аросева, Галина Волчек, Донатас Банионис.

В начале 80-х Рязанов работал ведущим телепередачи «Кинопанорама», создавал и авторские телевизионные программы.

Последней режиссерской работой Рязанова стала картина «Карнавальная ночь-2», вышедшая на экраны в 2006 году.

Эльдар Александрович Рязанов — Член Союза кинематографистов СССР, в 2010 году стал одним из учредителей КиноСоюза — общественной организации российских кинематеграфистов.