Дело Pussy Riot
В Санкт-Петербурге задержали участницу Pussy Riot Толоконникову
Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и ещё 12 человек были задержаны полицией в Санкт-Петербурге вечером 10 февраля. Об этом Толоконникова написала в соцсети Instagram. Она указала, что задержание произошло «при попытке сделать фотосет» в одном из зданий в Академическом переулке...
11 февраля 2020
Песков отставил без комментариев дело об отравлении активиста Pussy Riot
Сообщения об опросе в МВД активиста панк-группы Pussy Riot Петра Верзилова в связи с его «отравлением», которое произошло год назад, в администрации президента РФ оставили без комментариев. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, внятной информации на этот счёт нет. Читайте...
12 ноября 2019
В Москве задержали участниц Pussy Riot
В Москве сотрудники полиции задержали участниц Pussy Riot Надежду Толоконникову и Веронику Никульшину, сообщает 7 сентября РЕН ТВ. По словам участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, Толоконникова и Никульшина были задержаны в районе Даниловского рынка, после чего их доставили в отделение...
7 сентября 2019
В новой серии «Симпсонов» зрители увидят пародию на Pussy Riot
Новый трейлер мультсериала «Симпсоны» дал понять, что в 18-й серии 30-го сезона появится пародия на Pussy Riot. Ролик был опубликован на YouTube-канале Animation on FOX. В 50-секундном ролике показано, как группа старшеклассниц, одетая в знакомые балаклавы, хулиганит в кабинете директора школы...
26 марта 2019
ЕСПЧ отказал Москве в пересмотре дела Pussy Riot
Запрос Москвы в Европейский суд по правам человека о вынесении дела Pussy Riot на рассмотрения Большой палаты отклонен, сообщается на сайте ЕСПЧ. «Запрос на передачу отклонен», — говорится в сообщении. Уточняется, что соответствующее решение приняла специальная комиссия ЕСПЧ, в состав которой...
5 декабря 2018
Pussy Riot пожаловались на «притеснения» в Страсбург
Скандальная панк-группа Pussy Riot обратилась с жалобой в Европейский суд по правам человека. Её участницы не согласны с арестом за акцию, предпринятую на финальном матче мундиаля в «Лужниках», пеедает 22 ноября радиостанция «Говорит Москва». Активистки Pussy Riot и акционист Пётр Верзилов полагают...
22 ноября 2018
О дружбе России с КНР «на подъёме» и нелюбви «за рубежом»: Радио REGNUM
Израиль начал стягивать войска к границе сектора Газа; Между Пекином и Москвой сложились лучшие за всю историю отношения; РФ обжаловала решение ЕСПЧ по делу Pussy Riot; Высказывание Макрона вызвало негодование американских семей; Почему российских футболистов за рубежом не любят и не ждут...
19 октября 2018
Россия обжаловала решение ЕСПЧ по делу Pussy Riot
Министерство юстиции РФ обжаловало решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате более €37 тыс. участницам панк-группы Pussy Riot, сообщили 19 октября РИА Новости в пресс-службе ведомства. Отмечается, что постановление ЕСПЧ обжаловано российскими властями в установленном порядке...
19 октября 2018
Акциониста Верзилова выписали с туманным результатом
Вещество, которым, предположительно, был отравлен член Pussy Riot Петр Верзилов, не определено врачами берлинской больницы, передает радиостанция «Говорит Москва». Уточняется, что Верзилова 26 сентября выписали из клиники «Шарите», но так и остается загадкой, воздействию какого вещества он...
27 сентября 2018
Акционист Верзилов заявил, что он «в относительном сознании»
Состояние члена Russy Riot Петра Верзилова он сам охарактеризовал как «в относительном сознании» в своём Twitter. «Только третий день в относительном сознании — а перед тем 12 дней как в чёрной дыре», — заявил Верзилов. Напомним, Верзилов был госпитализирован в Москве 12 сентября. В итоге он...
26 сентября 2018
Акционист Верзилов чувствует себя неспокойно и в Берлине
«Опасность чувствует» в Берлине член Pussy Riot Петр Верзилов, пишет Bild. По словам Яку Бизиля, основателя организации «Кино за мир», за менеджером акциониста была замечена слежка: за ним до больницы, в которой находится Верзилов, шли два человека. В результате в медучреждении установлена охрана...
25 сентября 2018
В СКР подано заявление о возможном отравлении Петра Верзилова
Заявление о возбуждении уголовного дела из-за возможного отравления участника Pussy Riot Петра Верзилова подано в столичный главк Следственного комитета России (СКР). Об этом РБК рассказал адвокат международной правозащитной группы «Агора» Дмитрий Динзе. По его словам, необходимые документы из...
24 сентября 2018
Почему так интересны анализы Петра Верзилова?
История с отравлением оппозиционного политика Петра Верзилова проливает свет на громкие акции, которыми тот прославился. К таким выводам пришел публицист Николай Стариков, выступая 19 сентября в программе «60 минут» телеканала Россия 1. «Что-то случилось с человеком. Давайте зададим вопрос — почему...
19 сентября 2018
Кто-то отравил Верзилова? В Берлине пока думают над диагнозом
Находящийся в берлинской клинике член Pussy Riot Петр Верзилов, вероятно, был отравлен, заявил врач Кай-Уве Экардт, передает радиостанция «Говорит Москва». По мнению немецких врачей, версия передозировки Верзиловым лекарственными препаратами не рассматривается. Сейчас акционист находится в сознании...
19 сентября 2018
Немецкие медики высказали предположение об отравлении Верзилова
Активист арт-группы «Война» и продюсер Pussy Riot Петр Верзилов с высокой долей вероятности мог отравиться. Такой вывод сделали медики берлинской клинике Charite, где акционист проходит лечение. Основанием для такого предположения послужили «сложившаяся картина, а также выводы, представленные...
18 сентября 2018
Больного акциониста Верзилова привезли в Берлин
Участник скандальной арт-группы «Война», акционист Петр Верзилов прибыл для лечения в Берлин. Об этом 16 сентября сообщает Mash. 30-летний Верзилов прилетел в столицу Германии на бизнес-джете. Поездку организовал отец акциониста. Принять Верзилова согласилась местная клиника. Ранее сообщалось, что...
16 сентября 2018
Премьер-министр Канады озаботился здоровьем члена Pussy Riot
Состояние госпитализированного в Москве члена Pussy Riot Петра Верзилова вызывает беспокойство, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, передают CTV News. Комментируя госпитализацию акциониста, который является в том числе и гражданином Канады, Трюдо заявил: «Это вызывает определенную...
15 сентября 2018
Акционист Верзилов сменил больницу
Госпитализированный в Москве член группы Pussy Riot Петр Верзилов переведен в институт имени Склифосовского, сообщает Mash. На переводе настояла мать Верзилова, не доверяющая врачам больницы, куда он был доставлен из дома. Его состояние оценивается как тяжелое: пациент лежит в реанимации. Как ранее...
14 сентября 2018
В окружении акциониста Верзилова высказали версию его отравления
Участника Pussy Riot Петра Верзилова могли отравить, считают его близкие, сообщает Мash. Уточняется, что Верзилову было плохо несколько дней, а 11 сентября «произошел кризис». По словам девушки, которая вызвала ему скорую, он «не принимал никаких препаратов и у него не было никаких травм». Как...
13 сентября 2018
Акционист Верзилов доставлен в реанимацию
О госпитализации в токсикологическую реанимацию участника Pussy Riot Петра Верзилова 13 сентября сообщает Мash. Отмечается, что ему поставлен диагноз «вертебро-базилярная недостаточность». Состояние Верзилова тяжелое: затуманенное сознание, бред. По предварительным данным, угрозы для жизни деятеля...
13 сентября 2018