Москва, 13 сентября, 2018, 00:37 — ИА Регнум. Участника Pussy Riot Петра Верзилова могли отравить, считают его близкие, сообщает Мash.

Отравление

Уточняется, что Верзилову было плохо несколько дней, а 11 сентября «произошел кризис». По словам девушки, которая вызвала ему скорую, он «не принимал никаких препаратов и у него не было никаких травм».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным СМИ, Верзилов 12 сентября попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Ему поставлен диагноз «вертебро-базилярная недостаточность».