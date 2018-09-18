Берлин, 19 сентября, 2018, 02:06 — ИА Регнум. Находящийся в берлинской клинике член Pussy Riot Петр Верзилов, вероятно, был отравлен, заявил врач Кай-Уве Экардт, передает радиостанция «Говорит Москва».

Отравление

По мнению немецких врачей, версия передозировки Верзиловым лекарственными препаратами не рассматривается. Сейчас акционист находится в сознании.

Напомним, на данный момент Верзиловым занимаются немецкие врачи. В Берлине акционист оказался, поскольку его родня не поверила заключениям российских врачей. Это уже третье место госпитализации члена Pussy Riot.