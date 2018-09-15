Москва, 16 сентября, 2018, 01:10 — ИА Регнум. Участник скандальной арт-группы «Война», акционист Петр Верзилов прибыл для лечения в Берлин. Об этом 16 сентября сообщает Mash.

(cс) putnik Пётр Верзилов

30-летний Верзилов прилетел в столицу Германии на бизнес-джете. Поездку организовал отец акциониста. Принять Верзилова согласилась местная клиника. Ранее сообщалось, что пациент находится в стабильном состоянии, медики отмечают положительную динамику.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября Верзилов попал в токсикологическую реанимацию в тяжелом состоянии. По словам знакомой акциониста, он не принимал никаких препаратов и не получал травм. В окружении Верзилова высказали версию об отравлении.

По настоянию матери акциониста перевели в институт имени Склифосовского. Состояние Верзилова, имеющего канадское гражданство, вызвало беспокойство премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Политик отметил «серьезность» происходящего в связи с «действиями со стороны русских в Великобритании».

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