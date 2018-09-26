Берлин, 27 сентября, 2018, 00:31 — ИА Регнум. Вещество, которым, предположительно, был отравлен член Pussy Riot Петр Верзилов, не определено врачами берлинской больницы, передает радиостанция «Говорит Москва».

Цитата из м/ф «Приключения Буратино». Реж. Иван Иванов-Вано, Дмитрий Бабиченко. 1959. СССР Пациент скорее жив, чем мёртв!

Уточняется, что Верзилова 26 сентября выписали из клиники «Шарите», но так и остается загадкой, воздействию какого вещества он подвергся.

Напомним, Верзилов был перевезен в берлинскую клинику из Москвы, поскольку российские результаты анализов не удовлетворили его окружение. Берлинские врачи полагали, что он был отравлен, а не стал жертвой передозировки лекарственного препарата.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 сентября он написал в соцсетях, что находится «в относительном сознании», тогда как до сих пор 12 дней был как в «черной дыре».