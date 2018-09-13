Москва, 14 сентября, 2018, 01:35 — ИА Регнум. Госпитализированный в Москве член группы Pussy Riot Петр Верзилов переведен в институт имени Склифосовского, сообщает Mash.

Evgeniy Isaev Пётр Верзилов

На переводе настояла мать Верзилова, не доверяющая врачам больницы, куда он был доставлен из дома. Его состояние оценивается как тяжелое: пациент лежит в реанимации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Верзилов 12 сентября был госпитализирован в токсикологическую реанимацию в тяжелом состоянии. Его окружение не исключает версию отравления.