Владимир Ястребчак
Автор
Советник I класса дипломатической службы Приднестровской Молдавской Республики (в отставке), независимый эксперт.
Последние публикации
Посредники для Молдавии и Приднестровья: помогут ли им Тирасполь и Кишинев
История посредничества в молдаво-приднестровском урегулировании насчитывает примерно столько же лет, сколько и сам официальный переговорный процесс, хотя говорить об одновременном начале «буксировки» переговорного «воза с поклажей» всё же не приходится. Основы посреднической миссии России были...
28 марта 2022
Чему учит и о чем забывает Киев в истории миротворчества на Днестре
Noblesse oblige. «Статус обязывает». Это, конечно, удачное обоснование для всевозможных нюансов, которое часто используется в относительно спокойной и (или) предсказуемой политической ситуации, а также в тех непростых (кризисных) ситуациях, когда необходимо обосновать принятие — или, что еще чаще...
5 июля 2020
План Ющенко в истории молдо-приднестровского урегулирования: 15 лет спустя
15 лет назад, в апреле—июле 2005 года, в молдо-приднестровском урегулировании наблюдался очередной этап высокой активности Украины. В значительной мере эта активность Киева была связана со сменой власти по итогам «Оранжевой революции» или, если использовать еще одну классификацию, «первого Майдана»...
3 июля 2020
Россия может помочь Приднестровью, напомнив Додону, чем он ей обязан
В последнее время складывается впечатление, что официальный Кишинёв пытается использовать трагедию международного, планетарного масштаба для достижения своих текущих политических целей. Примерами этого могут быть как внутриполитические шаги (в частности, проведение довыборов в парламент по одному...
1 апреля 2020
Новая власть в Молдавии? Смена мест, сохранение слагаемых, нулевая сумма
21 ноября Центральная избирательная комиссия Молдовы официально передала в Конституционный суд РМ итоги выборов президента Молдавии, в ходе которых 13 ноября главой государства был избран лидер Партии социалистов (ПСРМ, которая позиционировала себя как самую «пророссийскую» силу) И. Додон. Согласно...
1 декабря 2016
Кого «поддерживает Москва» в ПМР?
Тематика России и традиционный вопрос «кого поддерживает Москва» приобрели неожиданную актуальность в рамках приднестровской избирательной гонки. Было вполне очевидно, что практически все кандидаты подчеркивают свою пророссийскую ориентацию и пытаются опереться на своих «стратегических партнеров» в...
1 декабря 2016
Выборы в Приднестровье: стрелять или не стрелять?
До дня голосования по выборам президента Приднестровской Молдавской Республики осталось немногим более трех недель (выборы должны пройти 11 декабря с.г.) — в Приднестровье это звучит почти как «до Берлина оставались считаные километры». Причем как для непосредственных участников кампании, так и для...
21 ноября 2016
Приднестровские выборы: после них хоть потоп?
Проходящая сейчас в Приднестровье президентская избирательная кампания по праву может считаться беспрецедентной за всю историю приднестровской государственности. Дело даже не в количестве претендентов, а в той внутренней напряженности, которая создается усилиями многих сил, вовлеченных в выборную...
21 ноября 2016
Приднестровье: вновь из мира политических «хищников»
В Приднестровье всё острее чувствуются «ветры перемен» — или, по крайней мере, вихри избирательной кампании. Естественно, до ее официального старта еще достаточно времени, однако уже сейчас отчетливо можно наблюдать то, что основные центры принятия решений не собираются пребывать «во благости» и...
5 апреля 2016
Президентские выборы в Молдавии и Приднестровье: параллельные и прямые
Сенсационное решение Конституционного суда Республики Молдова, недавно признавшего неконституционным осуществленный в 2000 г. переход к избранию президента Молдовы парламентом и постановившего вернуться к всенародному избранию главы государства, относительно недолго было объектом изучения и...
22 марта 2016
Приднестровье, EUBAM, слон и посудная лавка
2015 год был богат на юбилеи, связанные с вовлечением Европейского Союза в процесс молдо-приднестровского урегулирования. В сентябре исполнилось 10 лет подключению Евросоюза (и США) к «Постоянному совещанию по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию»...
28 февраля 2016
Визит приднестровских парламентариев в Москву: итоги
16−20 февраля с.г. в Москве побывала представительная делегация Верховного Совета Приднестровья во главе с председателем парламента В. Красносельским. Новый спикер возглавляет Верховный Совет ПМР с декабря 2015 г., когда по итогам парламентских выборов подавляющее большинство в Верховном Совете...
27 февраля 2016
Выборы в Приднестровье: у пропасти, во лжи
Избирательная кампания по выборам в Верховный Совет и местные представительные органы власти в Приднестровье выходит на финишную прямую: выборы должны состояться через неделю, 29 ноября. Конечно, итоги подводить пока рано, но о первых предварительных уроках можно говорить уже сейчас. Во-первых...
22 ноября 2015
«Коммунисты, назад!»: Приднестровские выборы — за две недели до начала
Избирательная кампания в Приднестровье окончательно переходит к жанру «Скандалы, интриги, расследования», и, по-видимому, в оставшиеся две недели до единого дня голосования эти тенденции будут лишь усиливаться. Президентская вертикаль продолжает наращивание мер давления на холдинг «Шериф» и...
17 ноября 2015
Приднестровье: псевдоЛьвы, недоЛисы и иные субъекты политического процесса
Как известно, впервые в приднестровской политической истории в 2015 году состоятся одновременные выборы и в Верховный Совет, и в местные представительные органы власти. Избирательная кампания в Приднестровье входит в завершающую фазу: до голосования осталось меньше месяца, выдвижение кандидатов уже...
2 ноября 2015
Украина в переговорах о судьбе Приднестровья: край близок
На этой неделе украинские власти вновь дали информационный повод для общественных, экспертных, журналистских и иных дискуссий, фактически санкционировав блокаду Крыма силами неких «общественных движений». На этом фоне мало заметной осталась акция, предпринятая аналогичными «общественниками» на...
23 сентября 2015
25 лет борьбе Приднестровья: независимость и её враги
2015 год выдался весьма богатым на юбилеи в новой и новейшей истории Европы. В 1815 году на Венском конгрессе была предпринята первая попытка связать европейские государства системой многосторонних договоров, причем побежденный вряд ли мог чувствовать себя таковым; но, по крайней мере, долгое время...
20 сентября 2015
«Европейский выбор» Молдавии: крайний национализм и «социализм»
Приближается 28 июня 2015 года — второй тур выборов в местные органы власти в Молдавии. В большинстве случаев голосование будет проводиться для избрания глав некоторых населенных пунктов, где избиратели не смогли принять решение в первом туре. Ключевым сюжетом являются, безусловно, выборы главы...
26 июня 2015
Молдавия и Приднестровье: пат в ожидании внешних решений
Переговорный процесс между Молдавией и Приднестровьем в различных форматах в последнее время пребывает в несколько двойственном положении. С одной стороны, налицо определенные признаки потепления в контактах между двумя сторонами конфликта. Во-первых, Тирасполь принял решение о приостановке ранее...
4 апреля 2015
Экс-глава МИД ПМР: Зачем Тирасполю Кишинев, если все решает Киев?
В Приднестровье внимательно отнеслись ко всем последним заявлениям украинской стороны, в том числе по поводу нежелания официального Киева осуществлять «разморозку» молдавско-приднестровского урегулирования путем силовых действий. Естественно, что такой «посыл» встретил в Тирасполе лишь одобрение...
2 апреля 2015