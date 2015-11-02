Как известно, впервые в приднестровской политической истории в 2015 году состоятся одновременные выборы и в Верховный Совет, и в местные представительные органы власти. Избирательная кампания в Приднестровье входит в завершающую фазу: до голосования осталось меньше месяца, выдвижение кандидатов уже завершено, хотя регистрация, сопровождаемая многочисленными скандалами, всё еще продолжается, и неизвестно, сколько человек в итоге попытаются стать обладателями заветных мандатов.

benderygorizont.ucoz.ru Памятник защитнику Приднестровья генералу Александру Лебедю. Бендеры, Приднестровская Молдавская Республика

Заслуживает внимания основная тенденция в предвыборной кампании: она воспринимается как противостояние двух основных политических сил: президентской вертикали (о партии «Возрождение», считавшейся президентским проектом, всуе уже мало кто поминает, кроме историков политических движений ПМР) и партии «Обновление», представляющей, по мнению многих экспертов, интересы крупнейшего регионального финансово-промышленного холдинга «Шериф».

При этом кандидаты от обоих базовых «лагерей» пытаются позиционировать себя как «независимые», «самовыдвиженцы» и пр., понимая уровень общественного разочарования как в агрессивной и не всегда компетентной исполнительной власти, так и в пассивном Верховном Совете. Разочарование населения в действиях обеих ветвей власти настолько велико, что важнейшей задачей может стать не победа того или иного блока, а проведение выборов в целом, даже с учетом весьма низкого порога явки в 25% избирателей.

Битва между «президентскими» и «шерифами», как ее называют в местном политико-бытовом обиходе, всё более приобретает черты довольно сомнительного состязания, которое еще долго будет объектом экспертной оценки.

Президентская вертикаль менее стеснена рамками, во многом по формальным причинам — по Конституции ПМР является президентской республикой, правительство полностью подконтрольно президенту, что позволяет главе государства в любое время проводить кадровые перестановки и реорганизации, без привязки к реальным потребностям системы государственного управления.

Отсутствие такого рода рамок позволяет президентской команде действовать без особой оглядки на правовые нормы или весьма вольно их трактуя, жестко поступать в отношении потенциальных конкурентов и их ресурсов (достаточно упомянуть, к примеру, длительные проверки негосударственных СМИ со стороны Прокуратуры ПМР) и т.п.

Приходится констатировать, что президент ПМР в этой ситуации не смог остаться «над схваткой», а активно включился в избирательные процессы. Вместо того чтобы оставить тезисы о коварных «олигархах» своим сторонникам, участвующим в кампании, глава государства предпочел выступить сам с обличительным пафосом, в значительной степени сняв с себя функцию арбитра, отведенную ему Конституцией ПМР.

«Продолжается нагнетание внутриполитической напряженности и нетерпимости. В общество постоянно вбрасываются тезисы, что во всех бедах виноваты депутаты, погода, рынки, партии, соседи и люди, имеющие иные взгляды, и виноваты пока работающие редкие предприятия. А механизм реализации идеи по сохранению своего поста, похоже, будет однотипным — поиск врага, а на этот раз — это депутаты Верховного Совета и избиратели, партия «Обновление» и ее сторонники, обвинение их во всем. Нужны враги для переключения внимания с себя и с проблем экономики…»

Приведенные высказывания являются не частью избирательной кампании партии «Обновление» в 2015 г., а цитатой из выступления ныне действующего президента ПМР на заседании Верховного Совета ПМР 18 ноября 2009 г. Нынешний созыв и структура Верховного Совета мало отличаются от Верховного Совета того периода, и парламентское большинство тогда и сейчас не отличалось одно от другого. Но «тогда» всё было «другим», а нынешние «олигархи» были чуть ли не локомотивом политико-экономического развития. Думается, что на подобных цитатах «Обновление» могло бы выстроить нынешнюю избирательную кампанию, существенно сэкономив на лозунгах.

Экономическая ситуация в Приднестровье также остается весьма сложной и постоянно обсуждается и в СМИ, и на экспертном уровне, и в предвыборной риторике. Глава государства заявил о том, что с 1 ноября выплата пенсий будет восстановлена в полном объеме, а зарплаты бюджетникам будут выплачиваться в размере 90%. Возникает резонный вопрос: что же изменилось, если экономика остается такой же проблемной, как и тогда, когда вводилось 30%-ное ограничение, а ссылки исполнительной власти на результативность «офшорного сбора» выглядят весьма неубедительными (по некоторым данным, собранный размер данного сбора за месяц составил около 30 тыс. долларов США). Примеров такой, мягко говоря, «нетранспарентности» достаточно, и вполне предсказуемо, что они используются в качестве аргументов оппонентами власти.

Президентская команда была вынуждена «бросить в бой» практически все кадровые резервы, включая председателя правительства и двух вице-премьеров. Вряд ли нужно объяснять, что такие шаги обеспечат слабую функциональность всего управленческого механизма ПМР в канун «битвы 01.01.2016» — проблемы отмены автономных торговых преференций ЕС для приднестровских предприятий. Достаточно любопытный прецедент, когда главнокомандующий объявляет о битве, но при этом распускает войско — предстоящая отставка председателя правительства, а вместе с ней и всего правительства, независимо от исхода выборов, практически не вызывает сомнений.

Похоже, президентская вертикаль и ее кандидаты решили добиться победы любой ценой, рассчитывая разобраться с неизбежным ухудшением ситуации «потом».

Впрочем, и действия «обновленцев» вызывают достаточно много вопросов. Вряд ли правильным было бы рассматривать эту партию в качестве безвинно страдающих.

В ходе кампании «Обновление» пытается перевести диалог в плоскость «власть — оппозиция», хотя парламентское большинство вряд ли таковым является по определению даже в президентской республике. Другое дело, как парламентское большинство распоряжается своим ресурсом. Тем не менее определенных успехов на этом направлении партия добилась и продолжает пытаться мобилизовать своих симпатизантов на борьбу под лозунгами «борьбы против произвола».

Есть достаточно оснований полагать, что нынешние проблемы «обновленцев» стали результатом тех решений, которые принимались руководством партии в 2012—2015 гг. Речь идет и об уступке контроля над государственными СМИ, и о содействии некоторых коммерческих структур, связанных с партией, в реализации президентских решений об ограничении доступа к некоторым интернет-сайтам в Приднестровье, и о самоустранении партии от участия в решении внешне — и внутриполитических проблем (кроме тех, которые могли бы повлиять на налогообложение крупного бизнеса, как это было в ситуации с попыткой введения НДС) и т.п. Парламентское большинство само дало исполнительной власти карт-бланш на сомнительные действия в различных сферах, надеясь отстоять только некоторые бизнес-интересы, поэтому вряд ли кого-то должна удивлять нынешняя ситуация.

Автор этих строк не располагает информацией о направлении Верховным Советом запросов в Конституционный суд о законности решения исполнительной власти по удержанию 30% из зарплат и пенсий. Нет уверенности, что на официальном уровне был даже истребован нормативно-правовой акт, на основании которого производились такие удержания. В любом случае механизмы правового реагирования на откровенный правовой нигилизм были, но парламентарии ими не воспользовались. Нет у нас информации и о том, была ли законодательная инициатива об изменении Конституции с целью изменения статуса Прокуратуры ПМР и придания ей независимого статуса — как это было до вступления в силу поправок 2011 г. Эти и другие примеры дают достаточно оснований для того, чтобы задуматься об эффективности приднестровского парламента в условиях изменившейся ситуации и нарастания кризисных явлений.

Думается, что для многих «обновленцев» новость о том, что не всё решается продовольственной помощью, красочными открытками, и поздравлениями избирателей, а нужно еще и отчитаться перед избирателями о своих действиях за прошедший парламентской срок, стала неприятным сюрпризом.

Если следовать классической политологической теории элит, то приднестровский политический процесс может быть представлен как противоборство между «львами» и «лисами». Президентская вертикаль претендует на статус «львов», которые готовы к любым действиям ради получения и удержания власти, вплоть до силовых мер (отсюда регулярные ссылки на недопустимость «майданов»). «Лисий» подход демонстрируют «обновленцы», рассчитывая на хитрость и изворотливость в борьбе за власть.

Но приднестровские «хищники» забывают о нескольких серьезных нюансах.

Во-первых, львы и в природе, и в политике редко отрываются от реальности и занимаются самолюбованием. Лисы, несмотря на хитрость, не могут достигать своих целей, если у них нет зубов и когтей.

Во-вторых, политические «львы» и «лисы» обычно думают о других субъектах не только как о звене в пищевой цепочке. «Травоядный» электорат с пониманием относится к тому, когда его «доят», но может очень обидеться, когда его начнут «обгладывать». Если это начнется, то «травоядные» в лице малого и среднего бизнеса, производственников, пенсионеров вполне могут превратиться из безобидных «дойных коров» в разозлившихся «носорогов». Или вырастить своих «хищников» в своем коллективе для выравнивания ситуации и появления долгожданной «третьей силы».

В-третьих, приднестровские «львы» и «лисы» иногда думают, что они существуют в изолированном, свободном от внешних факторов «лесу». Однако не стоит забывать об «экологическом контроле», который может и должен осуществляться силами «охотоведов» из Большого Северного Леса. Этот контроль должен возвращать в реальность заигравшихся приднестровских политиков, разборки которых и эксперименты над населением наносят куда больший ущерб приднестровской государственности и российским интересам, чем любое внешнее давление. Хочется надеяться, что в нынешней ситуации знатоки приднестровской политической «фауны» из НИИ, расположенных За Зубцами, на Площадях и Набережных, в Лесу и других центрах выработки решений, будут четко, быстро и эффективно реагировать на нарушения «экологического баланса» и массовую миграцию жителей земли Приднестровской.

P.S. При написании этой статьи ни одно природное или политическое животное не пострадало.