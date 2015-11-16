



i.ytimg.com Провал

Избирательная кампания в Приднестровье окончательно переходит к жанру «Скандалы, интриги, расследования», и, по-видимому, в оставшиеся две недели до единого дня голосования эти тенденции будут лишь усиливаться.

Президентская вертикаль продолжает наращивание мер давления на холдинг «Шериф» и связываемую с холдингом рядом экспертов партию «Обновление». Методы, используемые в политической борьбе, можно условно разделить на административные и пропагандистские (мы намеренно не говорим о «правовом» характере предпринимаемых мер, поскольку от действительно правовых они весьма далеки).

К административным мерам можно отнести новость о расследовании уголовного дела по факту якобы имевшей место контрабанды наличной валюты со стороны руководства ООО «Шериф» при содействии ЗАО «Агропромбанк», тесно связанного с «Шерифом». Речь идет о, безусловно, крупной сумме — более чем 250 млн. долларов, которые, по версии следствия, перевозились по территории республики в дорожных сумках, а потом без декларирования были вывезены за пределы ПМР. Пока что в деле вопросов больше, чем ответов: к примеру, через какой участок границы были вывезены деньги (если, конечно, были вывезены) и какую ответственность понесут те представители государственных структур, которые не заметили столь крупную контрабанду на вверенном участке границы.

Также с административным фактором связано большинство решений, которые принимались окружными избирательными комиссиями об отказе в регистрации кандидатов, открыто оппонирующих президентской вертикали или причисляемых к лагерю «Обновления». Мало кому из кандидатов, поддерживаемых «Обновлением», удалось зарегистрироваться с первого раза, при этом аргументация руководителей окружных избиркомов была довольно разнообразной — от лишних документов до обвинений в критике исполнительной власти.

Кроме того, административным фактором можно считать активную работу по переводу расчетов с бюджетниками из «Агропромбанка» в другие банки, прежде всего «Ипотечный», который, как считается, контролируется симпатизантами нынешнего Президента ПМР, а многие из сотрудников которого принимают участие в избирательной кампании. Как заявлено в СМИ, принудительный перевод бюджетников на обслуживание в другие банки будет предметом судебного рассмотрения.

Если предыдущий пример использования административного фактора напрямую не связан с выборами, то действия исполнительной власти в отношении списков избирателей уже являют собой пример другого порядка. По данным Центральной избирательной комиссии, исполнительная власть пытается засекретить списки избирателей из числа лиц, проходящих срочную воинскую службу, что может стать основанием для манипуляций со столь дисциплинированным электоратом, причем изменения в порядок подготовки данных списков вносятся в экстренном порядке. ЦИК ПМР попытался противодействовать потенциальным нарушениям, что, по нашей информации, вызвало достаточно резкую реакцию исполнительной власти.

Что касается пропагандистских методов, то главным «трендом» стала борьба президентской вертикали и «всего прогрессивного человечества» с «олигархами». Кто такие «олигархи» в приднестровских условиях, вряд ли могут сказать даже те политтехнологи, которые, предположительно, посоветовали пропрезидентским силам взять эту идею на вооружение. Если рассматривать «олигархов» в их классическом понимании, то не очень понятно, чем крупный капитал, связанный с торговлей, производством товаров легкой промышленности и банковским капиталом, отличается от крупного бизнеса, связанного, к примеру, с тем же банковским капиталом и металлургическим производством, тем более что второй признак «олигархов» — степень влияния на политические решения — у представителей данных сегментов крупного бизнеса сопоставим. Но в России, на которую ссылаются сторонники «борьбы с олигархами», не принято делить «олигархов» на «правильных и неправильных», но в Приднестровье этого почему-то пытаются не замечать.

Пропагандистским элементом избирательной кампании стало вовлечение на стороне пропрезидентской вертикали в качестве части «нерушимого блока» представителей приднестровской Коммунистической партии (ПКП), которые всячески декларируют поддержку президентскому курсу. В рамках кампании Компартии Приднестровья отведена роль «народного тарана», который озвучивает тезис о «возврате предприятий в государственную собственность», хотя на деле это лишь призыв к масштабному перераспределению частной собственности, в процессе которого государство вряд ли станет выгодоприобретателем, а лишь обеспечит переход прав от одних собственников другим.

В кампанию включились и представители КПРФ, которые агитируют за своих приднестровских коллег (в рекламных роликах представители «старшего коммунистического брата» ставят «младшим» приднестровским коллегам даже эффективную борьбу с «сепаратизмом»). Интересно и то, что КПРФ говорит о ПКП как о ведущей силе в борьбе за социальные права приднестровцев, хотя представители приднестровских коммунистов, связанные, вероятно, политическими обязательствами с исполнительной властью, никак не отреагировали на масштабное и незаконное массовое нарушение социальных прав приднестровских пенсионеров и бюджетников в течение 2015 г.

КПРФ — не единственная партия, которая включилась в приднестровскую избирательную кампанию. Так, есть примеры использования символики российской партии «Родина» некоторыми кандидатами, хотя публичных заявлений по этому поводу со стороны «Родины» пока еще не было.

В целом российский фактор начинает постепенно всё более активно проявляться в приднестровском электоральном процессе и ориентирован на то, чтобы сформировать у населения мнение о том, что Россия — на стороне президентского окружения. К примеру, слоганы о борьбе против «олигархов» сопровождаются тезисом «вместе с Россией» и видами Красной Площади и Кремля. Президентская вертикаль совместно с теми, кто осуществляет интеллектуальное и организационное обеспечение кампании, в очередной раз пытается использовать российский фактор в своих внешнеполитических интересах, не особо заботясь о соответствии таких действий российским интересам.

Нельзя сказать, что президентская команда использует какие-либо принципиально новые технологии и лозунги: борьба с «олигархами», эксплуатация тезиса о «российской поддержке», «профессиональный и ответственный состав» нового приднестровского парламента — всё это хорошо известно приднестровскому избирателю и активно использовалось многими членами президентской вертикали во время их пребывания в составе «Обновления» (разве что надо заменить «олигархов» и «олигархические СМИ» на «старый авторитарный режим» и «недемократические государственные СМИ»).

Другое дело, что кампания этих сил проводится весьма агрессивно и не имеет ничего общего с заявляемыми целями по «консолидации» приднестровского общества, а также с соблюдением всего комплекса правовых норм. Напротив, усугубляется лишь разделение по принципу «свой — чужой», причем вместо «чужого» всё отчетливее звучит «враг». Борьба с «чужими» и «врагами» становится основным лейтмотивом избирательной кампании пропрезидентского блока.

Это проявляется в разных сферах, но особенно заметно в области журналистики. Как представляется, представителям государственного телеканала стало отказывать элементарное чувство профессиональной этики в отношении коллег из негосударственных СМИ, которые отстаивают иные точки зрения. Это было весьма заметно в том, как президентские СМИ освещали митинг коммунистов 7 ноября и не отказали себе в удовольствии особо подробно осветить тему «олигархических СМИ». Неплохо было бы не забывать бессмертный советский мультфильм «Жил-был пёс», особенно в части сакраментального вопроса волка: «А помнишь, как ты меня обижал? Так теперь как я…»

Оппоненты пропрезидентской команды из «Обновления» и структур «Шерифа» только пытаются проявить какую-то публичную активность. Так, в конце минувшей недели вновь проявило публичную активность высшее руководство холдинга, которое выступило с развернутым комментарием относительно уголовных расследований и роли «Шерифа» для приднестровской экономики.

Гораздо более «зубастыми» стали передачи телеканала «ТСВ», журналисты которого, видимо, получили заветное указание о возможности проявления большей активности.

Вместе с тем, «Обновление» и его представители — в сложной ситуации. Они — в роли оправдывающихся, и даже главный слоган кампании «Хорошего часто не замечают» — это проявление какой-то обиды на избирателей. Эта же обида сквозит и во многих публичных заявлениях представителей «Обновления» — дескать, партия и холдинг хорошие, вот только народ «подкачал», пусть теперь и отдувается. В общем, «не будем мы никого спасать, мы никому ничего не должны, разбирайтесь сами».

Как представляется, несколько странная позиция.

Во-первых, «Обновление», располагающее парламентским большинством, несет свою долю ответственности за ситуацию в республике. И весьма странно, когда один и тот же созыв Верховного Совета в начале срока своих полномочий и в конце демонстрирует разную степень активности — достаточно вспомнить инициативность нынешнего приднестровского парламента в 2011 г. и его пассивность после избрания нового президента. К примеру, комиссия по внешней политике, весьма активная и бодрая на первом этапе, в дальнейшем неуклонно одобряла «генеральную линию», даже когда эта «линия» по некоторым внутригосударственным правовым нормам противоречила Конституции ПМР. Парламентарии ограничились несколькими громкими личными заявлениями, но так и не смогли сформулировать консолидированную позицию в отношении кризиса 2015 года — подчеркнем, в ситуации, когда у «Обновления» было большинство (и неважно, куда оно делось впоследствии).

Во-вторых, не стоит забывать, что многие «закорючки» в приднестровском законодательстве (родительный падеж фамилий в списках и пр.), которые так активно использовались окружными избиркомами против самих же «обновленцев», остались из-за несовершенства Избирательного кодекса, а это прямая сфера ответственности Верховного Совета. Думается, что анализ приднестровского избирательного законодательства мог бы выявить такого рода нюансы — при условии, конечно, тактического и стратегического планирования.

В-третьих, напомним лишь, что нынешняя президентская команда — это тоже во многом люди, так или иначе трудившиеся в «Обновлении», структурах холдинга и т.п. Их присутствие на политическом Олимпе Приднестровья — вопрос политической ответственности не только приднестровских избирателей, но и системы, которая их вырастила. Кстати, о политической системе Приднестровья. Кто, если не «Обновление», долгое время пыталось обрести монополию на государственную власть, исключая ради этого внутрипартийные дискуссии, широкий общественный диалог и привлечение новых людей в партию? Возможно, именно поэтому появление ярких, нестандартных личностей в партии, которые выросли из простых исполнителей, на каком-то этапе привело партию к параличу: партия просто оказалась не готова к новым вызовам. Но вряд ли следует перекладывать за это ответственность на народ Приднестровья.

В-четвертых, «Обновление» почему-то даже не пытается напомнить о том, что оно связано межпартийными соглашениями с российской «партией власти» — «Единой Россией». По-видимому, вновь сказывается неготовность партии к инициативным шагам, что опять-таки не позволяет обвинять во всех проблемах «Обновления» исключительно избирателей.

В-пятых, уступчивость холдинга и связываемого с ним на экспертном уровне «Обновления» по-прежнему действует, иначе трудно объяснить отсутствие в приднестровском медиа-пространстве свободного доступа к некоторым интернет-ресурсам, которые весьма критично настроены к пропрезидентским институтам. При понимании тех различий, которые сформировались в подходах основного приднестровского интернет-провайдера, «Интерднестркома», и «Шерифа», к внутриполитической ситуации ПМР, такая ситуация вряд ли соответствует интересам обеих структур.

«Обида» «обновленцев» привела к тому, что сейчас они — в статусе «гонимых» и «оправдывающихся». Такая тактика может привести к локальным успехам, но вряд ли будет залогом успеха кампании в целом.

Во многом поэтому избирательная кампания в Приднестровье далека от классической «борьбы добра со злом». Могут быть другие аналогии — к примеру, «чужие и хищники», «ковбои и пришельцы» и т.п., но это не позволяет изображать ситуацию в белых и черных красках и лишь усугубляет сложность выбора, который предстоит сделать избирателям.

В то же время было бы неверным акцентировать внимание лишь на трудностях. Безусловным позитивным сигналом для всего нашего общества является качественный рост приднестровской судебной системы. Вопреки ожиданиям и несмотря на предсказуемое давление, вся судебная система Приднестровья проявила высокий уровень независимости, ответственности, демократизма и следования требованиям Закона. Иными словами, приднестровская судебная власть гораздо больше проявила своё соответствие принципам демократии и правового государства, чем иные участники избирательного процесса. Думается, что в этом — важное условие дальнейшего развития нашего государства.

Другим условием должно стать то, что кандидаты и политические силы, которые они представляют, должны, наконец, осознать, что жизнь не закончится с обретением заветного депутатского мандата. Напротив, жизнь продолжится, и придется работать в обществе, которое сейчас всё более поляризуется и раскалывается. Нам всем ходить по приднестровским улицам и 30 ноября, и 1 декабря — и пора бы начать работать на то, чтобы такая возможность осталась у всех, а не только победителей, к какому бы лагерю они не принадлежали. Тем более что наш внутренний раскол так ожидаем нашими внешними оппонентами.

Тирасполь