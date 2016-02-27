



Флаг Приднестровской Молдавской Республики

16−20 февраля с.г. в Москве побывала представительная делегация Верховного Совета Приднестровья во главе с председателем парламента В. Красносельским. Новый спикер возглавляет Верховный Совет ПМР с декабря 2015 г., когда по итогам парламентских выборов подавляющее большинство в Верховном Совете получили представители партии «Обновление» (по оценкам экспертов, связанной с крупнейшим финансово-промышленным холдингом «Шериф») и оппозиционно настроенные депутаты.

Сообщения парламентской пресс-службы и освещение московского визита в СМИ, симпатизирующих партии «Обновление», носили подчеркнуто оптимистичный и жизнеутверждающий характер. Напротив, государственные СМИ, единственным учредителем которых пока по-прежнему является Президент Приднестровья (справочно: с 2012 г. Верховный Совет на основании президентского указа был исключен из числа руководителей государственных СМИ; в 2016 г. депутаты поставили вопрос о возвращении к ситуации до решений 2012 г.) предпочли вообще проигнорировать визит парламентской делегации в Россию, несмотря на весьма высокий уровень проведенных встреч.

В целом результаты визита выглядят весьма многообещающими и перспективными.

Во-первых, организаторам визита удалось добиться достаточно высокого уровня проведенных встреч. В. Красносельский был принят Специальным представителем Президента России по Приднестровью, вице-премьером Д. Рогозиным, статс-секретарем — заместителем Министра иностранных дел России Г. Карасиным, руководством Государственной Думы РФ и Совета Федерации, руководителем Россотрудничества К. Косачевым, Советником Президента РФ С. Глазьевым, другими представителями федеральных государственных и общественных структур.

Во-вторых, достигнута политическая договоренность о продолжении межпартийного сотрудничества по линии «Единой России» и «Обновления». Несмотря на то что В. Красносельский не является «партийным» депутатом и не входит во фракцию «Обновление», подписание протокола о развитии сотрудничества вряд ли случайно произошло именно во время этого визита. Возможно, сделан первый шаг в отходе от не очень удачной практики последних лет, когда основная координация межпарламентского взаимодействия осуществлялась по линии КПРФ. Вряд ли нынешний состав приднестровского Верховного Совета смог бы нормально взаимодействовать с некоторыми представителями Государственной Думы, которые даже в день выборов вели в Тирасполе агитацию «против олигархов».

В-третьих, в самой России объективно существует запрос на развитие внешнеполитических контактов с Приднестровьем. События на Украине и в Молдове повышают ценность стабильного российского присутствия в регионе, причем на нынешнем этапе Приднестровье может стать образцом региональной стабильности, представив тем самым альтернативу иным государствам, где выбор в пользу Запада привел к дестабилизации. В свою очередь, в Москве хотят быть уверенными в том, что соответствующие руководители в Приднестровье смогут обеспечить такую стабильность и соблюдение российских интересов. В этом контексте приднестровский парламент объективно становится самостоятельным центром принятия решений, и позиция парламентариев не должна игнорироваться, тем более что в 2016 г. в Приднестровье должны пройти президентские выборы, а перспективы действующего Президента ПМР пока не выглядят очень убедительными.

В-четвертых, похоже, приднестровским депутатам удалось донести до внимания российских собеседников не только очередной запрос на финансовую поддержку, но и ряд идей более высокого порядка, которые, по озвученной информации, заинтересовали российскую сторону. Речь идет о системном взаимодействии, о превращении Приднестровья в региональный «центр притяжения», о новой модели взаимодействия России и Приднестровья в различных сферах. Приднестровская сторона взяла на себя обязательства в ближайшей перспективе представить конкретные соображения по ряду направлений.

В-пятых, в ходе встреч много говорилось о необходимости возвращения Приднестровья в информационное и экспертное пространство Российской Федерации. То внимание, с которым был встречен визит приднестровской делегации, позволяет рассчитывать на то, что эта задача при содействии российских коллег может быть достаточно успешно решена.

Вместе с тем, рассматривать визит приднестровских парламентариев в Москву как прорыв или рисовать его исключительно радужными красками было бы чересчур оптимистичным по двум основным причинам. Первая причина для того, чтобы сдерживать оптимизм, называется «Россия», вторая — «Приднестровье».

Что касается первой причины, то любой мало-мальски знакомый с механизмом принятия решений в Российской Федерации понимает, что в ходе встреч российские представители крайне редко отказывают в чем-то напрямую. Как правило, говорится о необходимости «изучить» и «рассмотреть», а потом начинается этап, в ходе которого всё зависит исключительно от заинтересованной стороны. Очевидно, что в настоящее время проблемы Приднестровья не входят в число топ-приоритетов России, поэтому чем больше будет проходить времени после визита парламентской делегации, тем труднее будет вернуться к обсуждению достигнутых договоренностей.

Кроме того, бюрократическая система в России, как и в других государствах, достаточно консервативна. Для того чтобы убедить российских собеседников в необходимости более активно взаимодействовать с Верховным Советом Приднестровья, придется, по-видимому, отказываться от ряда привычных схем, а для этого придется признать их недостаточную эффективность. В то же время это задача, скорее, для приднестровских парламентариев: обосновать свой более высокий уровень компетентности по тем или иным вопросам по сравнению с коллегами из исполнительной власти. Отчасти парламентскому большинству это удалось: костяк большинства, партия «Обновление», смогла не только сохраниться после поражения партийного кандидата на президентских выборах 2011 года, но и триумфально вернуться в Верховный Совет в 2015 г.

Вторая причина, как отмечено выше, — «Приднестровье». Республика приближается к президентской избирательной кампании, что может привести к дальнейшей поляризации подходов исполнительной и законодательной ветвей власти. Есть опасность того, что может повториться ситуация предвыборной кампании — 2015, когда и пропрезидентский блок, и «обновленцы» пытались использовать российский фактор в своих интересах. Это приводило лишь к тому, что страдал авторитет России, которую втягивали во внутренние «разборки».

Внешнеполитическая тема вообще является предметом серьезной конкуренции между президентской вертикалью и парламентариями. Как известно, буквально за день до начала визита парламентской делегации Москву с блиц-визитом посетил Президент Приднестровья Е. Шевчук. Признаки такой конкуренции, как представляется, будут лишь усиливаться. Впрочем, если исполнительная и законодательная ветви власти смогут распределить задачи и сделать конкуренцию конструктивной, то это может принести пользу Приднестровью, но опыт последних лет заставляет быть, скорее, реалистом, чем оптимистом.

В любом случае можно говорить о попытке депутатского корпуса своими усилиями «перезагрузить» отношения с Россией и показать Москве, что в Приднестровье есть еще один дееспособный центр принятия решений, способный брать на себя обязательства и отвечать за них. Естественно, что Президент Приднестровья является ключевым субъектом, ответственным за ведение внешней политики, но и Верховный Совет может внести существенный вклад в развитие международных контактов Приднестровья, а также в трансформации принимаемых обязательств во внутреннее законодательство.

Смогут ли исполнительная и законодательная ветви власти действовать совместно, сможет ли российский государственный механизм оперативно отреагировать на инициативы Приднестровья — от ответов на эти важнейшие вопросы будет во многом зависеть способность Республики эффективно ответить на существующие и новые вызовы.