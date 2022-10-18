Владимир Воронцов

Автор

Родился в Севастополе в 1974 году. С 2005 года занимается изучением темы украинского интегрального национализма, польского послевоенного антикоммунистического подполья, польско-советских отношений. Принимал участие в научных конференциях и круглых столах в Польше, в России и на Украине. Например, выступал с докладом на Международном круглом столе "Расизм, ксенофобия и неонацизм в современном мире", который был проведён в Луганске 15 апреля 2011 года. Работал на юбилейной научной конференции "Ялта 1945: прошлое, настоящее, будущее" в период с 3 по 5 февраля 2015 года и т.д. Имеет публикации по теме, является автором перевода на русский язык некоторых статей польских коллег. В сферу интересов также входят темы, связанные с обороной Севастополя в 1941-1942 гг. и освобождением Севастополя в мае 1944 г. Является издателем нескольких книг.