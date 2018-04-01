Люблинский воевода (член партии PiS) обозначил список объектов, которые подлежат сносу в рамках «декоммунизации». Список достаточно большой. Полный список этих объектов опубликован (см. документ по ссылке http://www.lublin.uw.gov.pl/sites/default/files/ZESTAWIENIE%20istniej%C4%85cych%20obiekt%C3%B3w%20na%20terenie%20gmin%20-%20stan%20sierpie%C5%84%202017%20%20r.doc), и представители польской общественности выделили в нём два объекта — под номерами 32 и 35:

Флаг Польши

32. Доска, размещённая на стене бывшего здания пожарной части в населённом пункте Буйки, гмина Острув-Любельский. Надпись: «Памяти Героических Солдат Армии Людовой и Крестьянских Батальонов, которые вели победный бой с Бригадой СС «Викинг» 6 мая 1944 и убитых в акциях и лагерях смерти в годовщину битвы. Общественность повята Любартовского. 6.V.1969». …

Бойцы Армии Людовой. Лето 1944

35. Памятник на ул. Королевской в Оструве-Любельском. Надпись: «В ознаменовние вооружённой акции, которую провели партизаны «BCh» [Батальонов Хлопских — Крестьянских Батальонов] Гарнизона Острув-Любельский против гитлеровцев 6.V.1944 г. В этой акции погибли: Вавжинец Коваль, Зигфрид Король, Станислав Дасюк, Людвик Клепка, Эдвард Страдовский, Здислав Зимницки. Слава Их Памяти».

32. Tablica umieszczona na ścianie w byłym budynku straży pożarnej w miejscowości Bójki gmina Ostrów Lubelski. Napis: «Pamięci Bohaterskim Żołnierzom Armii Ludowej i Batalionów Chłopskich Którzy Stoczyli Zwycięski Bój z Brygadą SS «Wiking» W Dniu 6. Maja 1944 oraz Pomordowanych w Akcjach i Obozach Zagłady w Rocznicę Bitwy Społeczeństwo Powiatu Lubartowskiego 6.V.1969».

35. Pomnik przy ul. Królewskiej w Ostrowie Lubelskim. Napis: «Dla Upamiętnienia Akcji Zbrojnej, Stoczonej Przez Partyzantów «BCh» Garnizon Ostrów Lubelski z Hitlerowcami w dniu 6.V.1944 r. W Akcji Tej Polegli: Wawrzyniec Kowal Zygfryd Korol Stanisław Dasiuk Ludwik Klepka Edward Stradowski Zdzisław Zimnicki Cześć Ich Pamięci».

Советские и польские солдаты освобождают Варшаву. Январь 1945

Вот партия «Polskie Stronnictwo Ludowe» (PSL) в Люблине и отправила Люблинскому воеводе письмо, в котором объясняет его неправоту, а в конце которого пишет, что «не такой «декоммунизации» ожидает». У PSL в Люблине

«…вызывает большое удивление и беспокойство то, что в списке на уничтожение оказались объекты, увековечивающие героическую борьбу Крестьянских Батальонов с немецким оккупантом на территории гмины Острув-Любельский. Не можем понять, чем был продиктован выбор этих объектов к удалению их из публичного пространства. Это умышленное действие, имеющее целью стирание с карт истории заслуги людовцев в борьбе с оккупантом, или, может, это обычное отсутствие знаний по теме истории и роли Крестьянских Батальонов во время Второй мировой войны? Напоминаем господину воеводе, что Крестьянские Батальоны являлись конспирационной вооружённой организацией польского народного движения, созданная с целью защиты польского села от немецкого террора и хозяйственной эксплуатации. В их рядах сражались около 170 тысяч человек, что после Армии Крайовой делало их второй по численности вооружённой формацией на территории тогдашнего Генерального губернаторства и Великой Польши. Её члены организовали много операций боевых и диверсионных. Вместе с Армией Крайовой солдаты Крестьянских Батальонов выступили на Замойщине против террора выселений, проводимых гитлеровским оккупантом, доказательством чего, в частности, являются битвы и стычки под Войда, Заборечно и Осухами. Принимая во внимание вышесказанное, призываем воеводу также от имени местных жителей снова провести анализ списка памятника и таблиц, подлежащих т.н. «декоммунизации», с особым учётом мест памяти, посвящённых деятельности Крестьянских Батальонов. Пожалуй, не такой «декоммунизации» мы ожидаем. Тем более в 100-ю годовщину обретения Польшей независимости, за которую многие «декоммунизированные» сражались в годы Второй мировой войны».

Маховик «декоммунизации» раскручивается всё сильнее, выходя далеко за рамки памятников Братства по оружию. 28 марта 2018 года в городе Бельск-Подляски «декоммунизирован» … памятник тысячелетия Польского государства.