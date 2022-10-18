14 октября 2022 года на территории бывш. УССР отметила 80-летие УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Именно в этот день В. Зеленский наградил действующих военнослужащих ВСУ, некоторым из которых присвоил звание Героя [бывш. УССР] с вручением ордена «Золотая Звезда».

М. Симчич на фоне памятника Симчичу

Непонятно, кстати, почему до сих пор высшей наградой на территории бывш. УССР является именно звезда, а не Трезубец или золочёный Железный крест. Но ещё более удивительным является факт присвоения звания Героя [бывш. УССР] бывшему командиру сотни УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — почти столетнему Мирославу Симчичу.

«Указ Президента №699/2022

О присвоении М. Симчичу звания Герой [бывш. УССР].

За героизм, проявленный в борьбе за независимость [бывш. УССР], выдающиеся личные заслуги в становлении [киевской] государственности, многолетнюю плодотворную общественную деятельность постановляю:

Присвоить звание Герой [бывш. УССР] с вручением ордена «Золотая Звезда» Симчичу Мирославу Васильевичу — военному [киевского режима] и общественному деятелю, сотенному УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), политзаключенному советских концлагерей.

В. Зеленский

14 октября 2022 года».

Это награждение не осталось незамеченным и в нашей стране. В российских СМИ вышло несколько эмоциональных заметок, посвящённых ему и напоминающих о том, чем именно занимался в молодости Мирослав Симчич по прозвищу Кривонос.

Мирослав Симчич и памятник ему. Коллаж

Кривонос лично убивал детей, женщин, стариков, а также отдавал преступные приказы боевикам УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В 1944 году Симчич со своими подчинёнными оставили неизгладимые кровавые следы в сёлах Пистынь и Троица. Да такие следы, что 32 года, проведённые в тюрьмах за совершённые преступления, являются мягким наказанием. Тем более Симчич не исправился и не пересмотрел свои взгляды.

В интернете в свободном доступе находится видео ВО «Свобода» с интервью убийцы мирных жителей Мирославом Симчичем. В этом без малого двухминутном видеоролике Кривонос говорит:

«Партий на [территории бывш. УССР] более 200, а о государстве думает одна. Ещё не очень сильная, но несущая идею построения [киевского] государства. Это «Свобода» Олега Тягнибока. Голосую за эту партию и надеюсь на её победу».

Также Мирослав Симчич сказал:

«Помню 9 мая прошлого [2011] года во Львове, когда забрело много сволочи и только единственная «Свобода» поднялась, подняла народ города и набили москалям морды. [Подонок Симчич так сказал о ветеранах Великой Отечественной войны и наследниках Победы, которые хотели отпраздновать во Львове День Победы над нацистской Германией — союзницей киевских националистов того периода — прим. автора статьи]. За это я их уважаю, поддерживаю, голосую за них и буду поддерживать, пока живу.

Эти люди работают на [киевский режим], думают о государстве. А тех, что думают о государстве и борются за него, очень мало всегда было и есть. Их следует поддерживать, они вырастут — и сделают государство таким, за которое [жители территорий бывш. УССР] боролись веками, за которое клали головы поколения лучших сыновей и дочерей народа. «Свобода» эту борьбу продолжает. И верю, что придёт время — и «Свобода» сделает [киевский режим] действительно [киевским]».

Некоторые факты преступлений «героя» [бывш. УССР] Мирослава Симчича представлены ниже.

Соучастник преступления в селе Пистынь о роли Мирослава Симчича

»… При этом Симчич, помимо того, что отдал приказ сотне истреблять жителей села польской национальности, их дома, с этой целью распределил роли между бандитами, сам лично возглавил одну из созданных им ликвидационных групп, и вместе с обвиняемым по этому же делу Геником Николаем Петровичем, внезапно врываясь в дома, убили инвалида Иваницкого Михаила Леонтьевича, его жену Иваницкую Петруню Михайловну и молодую девушку (личность которой не установлена);

Про руководящую роль Симчича в расправе над жителями села Пистынь и его личное участие в убийствах бывший участник этого нападения, свидетель Геник Василий Антонович сообщил: «… при подходе к селу Пистынь сотня Мороза была остановлена и сидящий сейчас передо мной Кривонос — Симчич Мирослав Васильевич, обращаясь к бандитам сотни, приказал убить всех жителей села Пистынь, поляков по национальности, не обращая внимания, будут это мужчины или женщины, старики или дети. Чтобы мы различали друг друга ночью, Кривонос…»

Соучастник преступления в селе Пистынь о роли Мирослаа Симчича

»… женщины, мужчины, старики или дети и сжечь их жильё, да при этом предупредил, что если кто из бандитов уклонится от выполнения этого приказа, то есть проявит милосердие, то того ждёт смертная кара. Тут же Кривонос — Симчич Мирослав Васильевич поделил сотню на группы и, дав в проводники подоспевших к тому времени совсем неизвестных мне бандеровцев из села Пистынь, приказал, кому на охранную заставу, чтобы обеспечить безнаказанность нападению сотни, а кому идти непосредственно для уничтожения людей и сжигания хат, а также приказал бандитам надеть на рукава белые повязки для того, чтобы ночью были заметны свои, да чтобы не перестреляли друг друга… Я попал в группу, которой командовал непосредственно сам Кривонос — Симчич Мирослав…

…Тогда мы напали на дом инвалида Иваницкого Михаила Леонтьевича. Когда мы вошли в хату, то я увидел, что этот человек лежал около кровати и стонал, а Симчич Мирослав Васильевич бил его ногами. Я тогда тоже подошёл к этому человеку и несколько раз ударил его дулом своей винтовки в грудь, и таким образом мы тогда убили этого человека…» /т. 3 а. с. 163-164, 232/.

Показания обвиняемого Геника и свидетеля Геника В. А. про руководящую роль и непосредственное участие обвиняемого Симчича в убийстве жителей села Пистынь также подтверждаются показаниями очевидцев, участников нападения: Геника Иосипа Николаевича /т. 4, с. 2-3, 51/, Симчича Ивана Михайловича /т. 1, с. 242-244/, Вербюка Ивана Васильевича /т. 1, с. 256-261/, Геника Михаила Степановича /т. 4, с. 25-27/, Палагнюка Дмитрия Михайловича /т. 2, с. 308/, Ткачука Ивана Михайловича /т. 4, с. 42-43/, Геника Сильвестра Иосиповича /т. 4, с. 100-101/ и Климовича Пилипа Дмитриевича /т. 4, с. 107-108/».

Бывшие участники бандсотни Мороза: Лахманюк Василь Петрович /т. 5, с. 1-2/, Геник Михаил Николевич /т. 5, с. 5-6/, Кицелюк Михаил Николаевич /т. 2, с. 313/, Лесюк Михаил Гаврилович /т. 5, с. 85-86/ и Кузич Антон Васильевич /т. 5, с. 95/ подтвердили участие обвиняемого Симчича в нападении банды на с. Пистынь. Потерпевшие: Красовская Елизавета Ивановна /т. 4, с. 59-64/, Гайталович Юлиан Якубович /т 4, с. 86-89/ и Мосийчук Анелия Ивановна /т. 4, с. 95-97/ рассказали про обстоятельства нападения банды на село Пистынь…»

О массовом убийстве бандой УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поляков, жителей УССР и одного русского в селе Троица говорится в этой справке.

«Справка

Выдана настоящая Исполкомом Троицким сельского совета депутатов трудящихся Заболотовского района Станиславской области в том, что 23 октября 1944 года во второй половине дня крупная банда ОУН совершила вооружённое нападение на село Троица Заболотовского района.

В результате этого нападения бандитами было убито 77 человек жителей с. Троица, из них 64 человека польской национальности, 14 [жителей территории УССР] и один человек русский.

Из числа убитых много детей и стариков.

Сожжено бандитами 49 хозяйств, в основном жителей польской национальности.

Бандиты учинили погром в здании сельсовета: побили окна, двери, сожгли все документы.

Тогда же бандиты забрали одежду, обувь, постельные принадлежности, продукты питания убитых жителей села, после чего хозяйства их были сожжены.

В чем и выдана настоящая справка».

Справка о преступлении банды УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в селе Пистынь

За свои преступления Мирослав Симчич заслуживал высшую меру наказания. Однако этого не произошло. В 1949 году он был осуждён военным трибуналом к 25 годам заключения. В 1953 за организацию «националистической группы» Симчичу добавили ещё 10 лет. Но в 1956 году комиссия Верховного Совета СССР общий срок тюремного заключения сократила до 10 лет. Кривонос был освобождён в 1963 году. Правда, в 1968 году его снова арестовали. По «вновь открывшимся обстоятельствам» Верховный Суд СССР решением от 20.01.1970 г. отправил его отбывать наказание по приговору 1953 года. Симчич вышел на свободу в 1985 году, поселился в городе Коломыя.

Именно в Коломые был установлен прижизненный трёхметровый памятник бандеровцу Симчичу — Кривоносу в честь его 85-летия. А президенты, за исключением Виктора Януковича, последовательно прославляют убийцу мирных жителей, в том числе жителей территории бывш. УССР по национальности. Ещё в 2005 году В. Ющенко наградил М. Симчича орденом «За заслуги», а П. Порошенко в 2015 году — орденом «Свободы». А сейчас — 14 октября 2022 года, в честь 80-летия УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — убийце поляков, евреев, русских, жителей территории бывш. УССР В. Зеленский присвоил звание Героя [бывш. УССР].

И Владимира Зеленского нисколько не смущает тот факт, что 23 октября 2022 года будет 78-я годовщина резни в селе Троица, совершённая боевиками УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под руководством Мирослава Симчича. Жертвы бандеровцев, в том числе «Кривоноса», были похоронены в общей могиле.

Часть уцелевших жителей села Троица после войны были переселены в одноимённое село Троица Згожелецкого повята Польши. Здесь находится символическая могила жертв преступления с плитой, на которой перечислены фамилии убитых.

Крест и мемориальная доска с именами поляков, убитых боевиками УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 23 октября 1944 г. в селе Троица Снятынского района. Установлена на символической могиле в селе Троица Згожелецкого района Польши.

На мемориальной доске перечислены фамилии и возраст людей, убитых уповцами под руководством «героя» [бывш. УССР] Симчича. И звание Героя [бывш. УССР] получил человек, под руководством которого в селе Троица были убиты дети:

двое детей (рядом с фамилией Гжегоращук Мария 1888 г. р.);

Иваницкая Анеля (ребёнок);

Янковский Юзеф (ребёнок);

Коженёвская Виктория — младенец 8-ми месяцев;

Ласковские (пять детей);

и дети (рядом с фамилией Матусяк);

и дети (рядом с фамилией Новаковский);

Подляский Михал (11 лет);

Подляская Янина (2 года);

трое детей Солятыцкой Юзефы;

Свица Юзеф (ребёнок);

Вороньчак Адам (ребёнок);

Залевская Янина (ребёнок).

То есть из 79 жертв боевиков УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под командованием Кривоноса в селе Троица как минимум 22 человека — это дети.

Название села Троица на памятной плите

В тот день, 23 октября 1944 года, в польский дом в селе Троица вошёл бандеровец (один из подчинённых Симчича, а может быть это был сам Мирослав Симчич) и убил трёх игравших там девочек — 2-х, 3-х и 4-х лет. 3-х летняя Марыся Лукащук была гражданкой бывш. УССР! Её мать пошла в соседнее село и оставила девочку под опекой «ненавистных польских оккупантов», как называла их оуновская пропаганда.

Несмотря на перечисленные выше факты, 15 ноября 2017 года по запросу Ивано-Франковской районной прокуратуры Косовский районный суд реабилитировал Мирослава Симчича.

А в апреле 2021 г. в Польше было подано обращение в «Главную комиссию по расследованию преступлений против польского народа» (Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu) с просьбой возобновить расследование преступлений геноцида польского населения в сёлах Пистынь и Троица. В частности, в этом обращении было сказано, что «из обнаруженных архивных документов однозначно следует, что живший на [территории УССР] Мирослав Симчич (05.01.1923 г. р.) отдал приказ убить польских жителей села Пистынь, угрожая при этом смертной казнью в случае проявления милосердия к детям, а также лично убил семью Иваницких, в том числе инвалида без ноги и ребёнка — девочку.

Понятно, что все эти факты не интересуют и не волнуют современных последышей Бандеры и Шухевича. 22.10.2021 г. 238 депутатов законодательного органа киевской хунты проголосовали за присвоение Мирославу Симчичу золотой звезды «Героя [бывш. УССР]». Это предложение внесла депутат киевской партии «Голос» парламентского объединения «Справедливость» Наталия Пипа. Спустя год В. Зеленский присвоил звание Героя [бывш. УССР] убийце детей. Вопреки здравому смыслу и исторической справедливости…