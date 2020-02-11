* УПА — запрещённая в России организация

27 января 2020 года президент Украины Владимир Зеленский посетил польский город Освенцим. Этот официальный визит состоялся в связи с Международным днём памяти жертв Холокоста. Пользуясь случаем, В. Зеленский обратился к президенту Польши с просьбой восстановить памятник на могиле солдат УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), расположенный на горе Монастырь в районе села Верхраты.

Памятник на горе Хрищатой. Освящение

На официальном сайте президента Украины написано так: «…Владимир Зеленский после переговоров с Анджеем Дудой подчеркнул, что Украина разрешила поисковые работы, и польские эксперты провели первые раскопки во Львовской области. На очереди — восстановление польской стороной повреждённой украинской могилы на горе Монастырь.

Нам удалось снизить градус эмоций вокруг общего трагического прошлого, и сегодня наши страны с открытым сердцем движутся вперед, в будущее, — сказал президент Украины в заявлении для СМИ в городе Освенциме. — Отныне в наших отношениях мы акцентируем внимание на том, что нас объединяет…» [1]

Небольшое отступление по теме.

Незаконный памятник на горе Хрищатой

Насколько польское и украинское общества «объединяют» памятники, посвящённые членам УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), особенно установленные на территории Польской Республики, мы ранее видели не раз.

Сразу вспоминается история, которая в 2009 году произошла с нелегальным памятником в честь УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на горе Хрищатой. Ранее там неизвестными людьми был установлен обелиск и 7 металлических крестов. Данная ситуация была описана в публикации «Надлесничество не будет разбирать нелегальный памятник на Хрищатой» [2]. Ниже представлен перевод этой статьи.

«В начале 2009 года строительный надзор в Саноке принял постановление, предписывающее надлесничеству Команьча разобрать незаконно поставленный памятник на Хрищатой.

Бывший надлесничий в Команьче Владислав Будзин подал жалобу на это постановление к воеводскому инспектору строительного надзора. В Жешуве постановление было отменено. Вместо этого был предоставлен шанс с целью легализации объекта. Для этого было необходимо заключение об условиях застройки, выданное гминой.

— Говоря прямо, выдача такого заключения была бы проблематичной. Эта территория расположена далеко от каких-нибудь мест пребывания людей, — сказал Ежи Крысяк, заместитель войта в Команьче. — Впрочем, это не только вопрос строительного права. Этот памятник не обсуждался с Советом охраны памяти борьбы и мученичества. Надлесничество Команьча не имело планов легализовать памятник, тем более что пошлина за легализацию составляет 125 тысяч злотых. Поэтому не будем подавать документы, на что имеем время до июля. Также не будем сносить монумент.

— Мы будем апеллировать против любого решения — не скрывает Пётр Ланьски, исполняющий обязанности надлесничего в Команьче. — Также мы обратимся в орган надзора, чтобы искали того, кто установил этот памятник.

Станислав Табиш (повятовый инспектор в Саноке) сообщил об этом в полицию и прокуратуру, но получил ответ из участка в Команьче, что в связи со сроком давности дело было приостановлено. Исполнителей памятника не обнаружили.

Скорее всего, они участвовали в церемонии его освящения».

Памятник на горе Хрищатой. Освящение

Эта информация была опубликована 3 апреля 2009 года, а 27 апреля того же года в СМИ появилась информация о том, что памятник в честь членов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), незаконно установленный на Хрищатой, был разрушен.

Rzeczpospolita тогда написала, что, вероятнее всего, этот памятник был установлен группой украинцев из Канады. На плите, размещённой на памятнике, на двух языках была сделана надпись: «В память о солдатах УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибших 23.01.1947 г. в бою с солдатами ВП [Войска Польского. — Прим. автор] в обороне подпольного госпиталя. Честь их памяти. Товарищи по оружию».

Инцидент прокомментировал Пётр Тыма — председатель Союза украинцев в Польше: «Это неслыханно, что кто-то совершил такой вандализм». При этом Тыма признал, что памятник был установлен незаконно. Но добавил, что велись переговоры о легализации этого памятника: «Его поставили на историческом месте, где когда-то размещался госпиталь УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

И звучала привычная для подобных случаев риторика о том, что «безответственные действия некоторых представителей антиукраинских сил в Республике Польша являются попыткой ухудшить отношения между украинцами и поляками».

Памятник на горе Хрищатой. ДО

Памятник на горе Хрищатой. ПОСЛЕ. 2009

Интересно, каким образом подобные незаконные увековечивания членов ОУН и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Польше могут улучшать отношения между украинцами и поляками? На территории Польши было незаконно установлено порядка 200 различных мемориальных досок и памятников в честь «борцов за независимость Украины» из УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Незаконный памятник в селе Грушовице

Ярким примером является памятник в честь УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который в 1990-х гг. был незаконно установлен на территории муниципального кладбища в Грушовице, гмина Стубно. Этот памятник построил местный житель, бывший член УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который уже умер. Сооружение представляло собой арку, две её половины в верхней части соединялись металлическим тризубом — гербом Украины. Надпись на плите гласила: «Героям УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Борцам за свободу Украины».

Поляки требовали, чтобы памятник был разобран, а местные жители из числа украинцев протестовали, заверяя, что якобы под ним находится захоронение и поэтому его нельзя разрушать. Евродепутат Томаш Поремба был уверен в том, что сооружение не установлено на какой-то могиле, а только является символом УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В 2013 году Т. Поремба обратился в Совет охраны памяти борьбы и мученичества (ROPWiM) по вопросу ликвидации этого памятника. Получив ответ от секретаря ROPWiM Анджея Кунерта, Томаш Поремба переслал ответ местным властям, чтобы они занялись этим вопросом на основе данного документа.

В какой-то момент представители польской общественности стали обращать больше внимания на этот памятник. К тому же выяснилось, что построен он незаконно. В августе 2014 года его разрисовали неизвестные, на нём появились надписи «Смерть палачам Волыни и Донбасса». В ноябре 2014 г. он был сильно загрязнён красной и розовой краской.

Памятник УПА в Грушовице

Памятник в Грушовице. 2014

В мае 2015 года по отношению к этому символическому, незаконно установленному памятнику были приняты кардинальные меры. В этот раз с него были демонтированы плиты — их просто вырвали вместе с фиксирующими болтами. [3]

Памятник в Грушовице. Сняты плиты. Май 2015

На 26 апреля 2017 года была запланирована общественная акция по сносу памятника в честь УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в селе Грушовице. Причём заранее об этой акции не объявляли, в том числе и потому, чтобы пробандеровски настроенные члены украинского меньшинства не приняли контрмеры.

Местные власти, исходя из соответствующей правовой базы, дали согласие.

Инициаторы акции проверили, как в Польше у памятников в честь преступников из УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстоят дела с юридической точки зрения. Особенно тех из них, которые возникли нелегально. Благодаря поддержке человека, хорошо знающего законы, им удалось установить, что существует более десяти юридических возможностей, позволяющих законно разбирать подобные памятники. Одна из них предусматривает, что объект, поставленный незаконно, т. е. без необходимого согласия собственника, становится его собственностью. В этом случае собственником фактически является гмина Стубно. Судьба объекта может быть решена войтом гмины, который может решить вопрос о его сносе.

Поэтому по вопросу демонтажа памятника в честь УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находящемуся на кладбище в Грушовице, была подана заявка войту гмины. В этой заявке указали девять выбранных правовых возможностей, позволяющих законно снести объект. Было отмечено, что в данном конкретном случае это просто обязанность местной власти. А в этом случае невыполнение обязанности могло трактоваться как бездействие. Войт дал согласие и сообщил о намерении осуществить демонтаж, что в предусмотренный законом срок не встретило возражений уездного староства в Перемышле.

Поскольку памятник был высотой не более 8 метров, для его демонтажа не требовалось разрешение воеводского технического надзора.

Снос памятника должен был иметь характер общественного дела, в котором могли принять участие желающие. [4]

Памятник УПА в Грушовице демонтирован. Апрель 2017

Участок на кладбище в селе Грушовице, где ранее стоял памятник в честь УПА

История с незаконным памятником в честь УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в селе Грушовице получила неожиданное завершение. Благодаря усилиям членов Общественного комитета, на месте разобранного памятника был установлен отреставрированный крест. Причём ранее он являлся частью этого памятника. На кресте закреплена табличка с надписью следующего содержания: «Украинцам, которые на Волыни и в Восточной Малой Польше в период 1943−45 погибли от рук УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), спасая поляков от уничтожения. Грушовице. 8 июля 2017 г. Благодарные поляки». [5]

Крест в честь Праведных украинцев на месте незаконного памятника УПА в Грушовице

Табличка, установленной на кресте в память о Праведных украинцах

На сегодняшний день задокументировано более полутора тысяч случаев спасения поляков украинцами. Таким образом удалось спасти по меньшей мере три тысячи человек. Более 400 украинцев за такую помощь заплатили жизнью. [6]

Накануне Национального дня памяти жертв геноцида, совершённого украинскими националистами по отношению к гражданам II Республики Польша на территории Юго-восточных воеводств в 1942—1947 гг., который в Польше ежегодно отмечается 11 июля, крест в память о Праведных украинцах был освящён. [7]

Здесь, кстати, уместно отметить, что, в отличие от Союза украинцев в Польше, члены которого увековечивают боевиков УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но не считают героями Праведных украинцев, поляки чтят память украинцев, которые помогали своим польским соседям. Даже была издана «Кресовая книга праведников 1939—1945. Об украинцах, спасавших поляков, подвергнутых истреблению со стороны ОУН-УПА» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (Составитель Ромуальд Недзелько — Варшава, 2007. — 223 стр., серия: «Исследования и материалы», т. 12, Институт Национальной Памяти Польши). [8]

На примере демонтажа памятника в честь УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в селе Грушовице мы видим, что даже незаконно установленный объект не так-то просто законно снести. Организаторы «общественного дела» по сносу памятника постоянно консультировались с юристом, чтобы не нарушить закон, а участники дела не подверглись уголовному преследованию. Лишь проявив настойчивость, следуя букве закона, организаторам это удалось.

А теперь пора вернуться к главной теме статьи.

Памятник на могиле членов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), установленный на горе Монастырь.

Информация из украинских националистических источников. Документы, факты.

В. Зеленский заявил, что Польша восстановит могилу на месте захоронения членов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на горе Монастырь. Но в этом вопросе для обоих президентов (Украины и Польши) начинаются серьёзные проблемы, потому что польские законы в настоящее время не позволяют выложить государственные деньги на восстановление памятника на горе Монастырь в таком виде и с теми надписями, которые ранее разместили там, нарушая закон, поклонники ОУН и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Польше.

В отличие от памятника, изначально установленного в этом месте в 1990-х гг., существующий сейчас вариант появился согласно польскому законодательству. Однако он не полностью соответствует условиям, изложенным в договоре. На нём не было надписи на польском языке, содержание надписи не соответствовало согласованному образцу.

Директор Бюро по Увековечиванию Борьбы и мученичества – Адам Сивек

11 января 2020 г., комментируя вопрос восстановления памятника на могиле членов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на горе Монастырь, это очень точно объяснил директор Бюро поувековечиванию борьбы и мученичества Адам Сивек. Он напомнил, что в течение длительного времени не поступало регламентированных ИПН правил, регулирующих статус мест захоронений членов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). А. Сивек сказал: «Политические решения и уточнение законов о воинских захоронениях являются основными условиями для приведения в порядок могил членов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Польши <…>

В Польше у нас есть три категории могил: это частные гражданские могилы, военные могилы, описанные в законе 1933 года о воинских могилах и кладбищах, а с прошлого года также определяются соответствующим законом могилы ветеранов борьбы за независимость Польши. В этом вопросе важно подчеркнуть, что воинскими могилами также являются могилы солдат другой, чем польской, национальности, но правила не учитывают категории жертв конфликтов или польско-украинских сражений в 40-х годах XX в.», — пояснил директор Сивек, добавив, что это составляет основное юридическое препятствие в признании захоронений уповцев за воинские могилы. [9]

Одной реакции МИД РП мало для восстановления старых и строительства новых увековечиваний членов ОУН и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Польше. «В связи с недавними попытками поссорить народы Европы на историческом фоне, мы наблюдаем очередные действия, имеющие целью подорвать добрососедския отношения Польши, на этот раз с Украиной. Мы с сожалением отмечаем очередной провокационный инцидент в Монастыре. Соответствующие службы будут расследовать дело». [10]

Сообщение МИД РП в твиттер на инцидент на горе Монастырь

Кроме законности установки памятников (мемориальных досок) есть другие важные аспекты, о которых речь пойдёт ниже.

Пропагандисты ОУН и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже в 1945—1946 гг., а идущие по их стопам поклонники Бандеры — в дальнейшем, настолько запутались в вопросе монастырского памятника, что смело можно утверждать — это памятник лжи. Ознакомившись с представленными в статье материалами, вы сможете убедиться в этом.

В чём заключается проблема с памятником, восстановить который потребовал президент Украины как раз в Международный день памяти жертв Холокоста? Под этим памятником в том числе покоятся… участники Холокоста и геноцида, совершённого ОУН и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по отношению к еврейскому, польскому и украинскому населению!

Польский закон требует, чтобы кресты и надгробные памятники находились точно в месте захоронения человеческих останков. И это тоже относится к могиле на горе Монастырь. Но также польское законодательство требует, чтобы фамилии, указанные на надгробном памятнике, соответствовали фактическому состоянию. Надписи должны быть ПРАВДИВЫМИ.

Так вот, в могиле, над которой установлен памятник, покоятся не только сельские украинские парни, принудительно мобилизованные в УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и убийцы детей и женщин, польских, украинских, еврейских. И по крайней мере там покоятся два гитлеровских коллаборациониста — украинские полицейские, участники Холокоста, в том числе бывший комендант украинской полиции в Любыче-Крулевской (до февраля 1944 г.).

Используя различные источники, постараемся восстановить историю этого памятника. На могиле имеется надпись «Загинули в боротьбі за Україну». На памятнике указаны лишь имена, фамилии и даты рождения погибших, без каких-либо воинских званий и символики.

Могила членов УПА на горе Монастырь. 1993 г

Так выглядел современный памятник на горе Монастырь

На плите указаны фамилии членов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), похороненных в этой могиле

Разбитая мемориальная доска памятника на горе Монастырь

Памятник находится на горе Монастырь в Верхрате, в любачувским повяте. Именно на территории этого повята, как написал прокурор Гжегож Ежик в постановлении о прекращении расследования от 21 декабря 2018 года (Sygn. akt S 37.2013.Zi), члены ОУН и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе некоторые из ЭТИХ, похороненных на горе Монастырь, убили «не менее 1620 человек польской и украинской национальностей»: «Гжегож Ежик — прокурор Филиальной комиссии по расследованию преступлений против польского народа во Вроцлаве Представительств в Ополе … решил: прекратить расследование, проводимое по делу преступления геноцида, совершённого украинскими националистами в 1943—1947 года на территории любачувского повята по отношению к гражданам польской и украинской национальностей, с целью полного истребления польской национальной группы, в результате чего было совершено убийство не менее 1620 человек, а неустановленное число лиц получили телесные повреждения или были вынуждены бежать из своего места жительства …». [11]

Расследование прекращено, потому что через несколько десятилетий после совершения преступлений за эти убийства некого привлекать к ответственности. Но факты убийств мирных жителей задокументированы, они приведены в документе по ссылке 11.

Далее будут упоминаться различные населённые пункты, в которых происходили события. Для лучшего представления в текст статьи добавлены фрагмент карты 1943 года [12], а также современная карта гмины Любыча-Крулевская [13]. На них видно, что эти населённые пункты, а также гора Монастырь, где находится захоронение членов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), расположены недалеко друг от друга.

Фрагмент карты S51 Tomaszow X.1943

Современная карта гмины Любыча-Крулевская

Как на Волыни, так и в любачувском повяте формирование боёвок УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) началось с дезертирства украинских полицейских с нацистской службы. В феврале 1944 года на службу ОУН перешли украинские полицейские с участка в Любыче-Крулевской. Сформировали окружную боёвку СБ ОУН, а комендант полиции Иван Погориський стал командиром «Борисом».

Первыми шагами боёвки СБ «Бориса» на пути строительства независимого украинского государства стало убийство трёх польских семей в селе Шаленик. Фотографии жертв сохранились.

В марте 1944 г. боёвкa СБ «Борисa» облегчила дезертирство коллегам — нацистским коллаборационистам с участка в Раве-Русской. Большинство бывших полицейских не пошли в СБ, но сформировали первую сотню УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в любачувском повяте. Её история описана в украинской книге «Партизанскими дорогами с командиром «Зализняком». Согласно этой книге, половина членов (51 человек) первой сотни были нацистскими коллаборационистами: 31 полицейский (6 из них поступили на эту службу по приказу ОУН), 17 эсэсовцев из дивизии СС «Галичина», 1 солдат Вермахта, 2 члена украинского легиона.

Боёвка СБ ОУН «Борисa» вместе с последовательно возникающими другими сотнями УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), до июля 1944 года осуществляла «деполонизацию» любачувского повята. Пропустим описание «достижений» УПА в этой области, расскажем лишь об одной, наиболее задокументированной, «акции» боёвки СБ ОУН «Борисa». 16 июня 1944 года в лесу у села Затыле она остановила пассажирский поезд. Всех поляков, в основном женщин, мужчин и детей, идентифицированных по букве «П» в Кенкартах, убили. Сохранились фотографии этих жертв, a также записанный на магнитофонную ленту голос одного из исполнителей убийства — Петра Хомына, члена боёвки СБ ОУН «Борисa». На сайте ИА REGNUM можно послушать откровения бандеровского убийцы… [14]

В ночь со 2 на 3 марта 1945 г. вторая из сотен УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сформированная на основе нацистских коллаборационистов, украинских полицейских и эсэсовцев, вела бой с войсками НКВД в районе деревушек Грушка и Мжиглоды.

В первом докладе о бое в ночь со 2 на 3 марта 1945 г. командиры УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) зафиксировали 32 убитых. После боя пришёл бандеровский политический офицер, и во время захоронения тел в двух могилах он записал фамилии погибших (соответственно — 34 и 8 тел) — в общей сложности 42 фамилии (но без 2 командиров чoт, которые были похоронены в других местах). Затем он написал стихотворение, в котором трижды сообщал о количестве 40 убитых.

Отрывок стихотворения о бое в Грушке и Мжиглодах 02.03.1945

Через несколько дней после боя оказалось, что 18 человек пропали без вести. Там в общей сложности было 80 человек, 18 остались живы, 62 человека не пришли на место встречи, найдено 44 трупа, следовательно, 18 человек пропали бесследно. Ещё до боя сотрудники НКВД захватили двух членов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мы знаем их имена, фамилии и прозвища. B советских документах упоминается количество членов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), взятых в плен в ночь со 2 на 3 февраля 1945 г. в бою около деревень Грушка и Мжиглоды, — 20 человек. Поэтому здесь всё правильно: 2 + 18 «пропавших без вести» = 20.

Архивные документы из Государственного архива Львовской области (Державного архіву Львівської области): Фонд П-3, опис 1, спр. 228, аркуш 128−134. В ежеквартальном отчёте советских служб по борьбе с ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) указывается количество пленных, взятых в бою за 2−3.03.1945 r. с боёвкой «Железнякa», возле деревень Грушки и Мжиглоды — 20 человек. Та же информация о 20 военнопленных приводится в архивном документе ГAPФ. — Ф. 9401 — Оп. 2 — cпp. 94 — Арк. 253−257.

Таким образом тайна памятника является секретом пропагандистской лжи ОУН — попыток создать миф о героях УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сражающихся до смерти. Командиры УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) решили скрыть капитуляцию 20 стрельцов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и создали «героический» миф. Современный украинский историк оказался продолжателем бандеровской лжи. Книга, которую он написал, имеет мало общего с наукой, надёжностью и правдой. Результат якобы научных исследований, список имён и фамилий украинцев на могиле — это националистическая пропаганда ОУН.

В 1993 году местный житель украинской национальности установил крест и надпись на братской могиле на горе Монастырь в Верхратe, что там похоронено 45 человек из УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Без имён, фамилий и прозвищ. Вероятно, этот человек принимал участие в захоронении людей в этом месте, поэтому он указал реальнoe количество похороненных. 42 тела, эксгумированных из двух могил в лесу (34 + 8), 2 тела командиров чoт (взводов), доставленных НКВД в другое место, что вместе с телом боевика СБ ОУН Осипа Бзделя всего даёт 45.

Скан фрагмента страницы 5 газеты «Наше Слово». №37 (1938), 11.09.1994 г. Богдан Гук, «Праздник в Бучине»

Здесь чётко указано, что житель Нового Села установил железный крест на могиле 45 членов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (на горе Монастырь в Верхрате).

Затем к акции присоединился «ветеран» УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрo Богуш (выдуманная фамилия, настоящая его фамилия — Снигур). Он заменил крест нелегальным памятником в виде большого «тризуба» с надписью на плите следующего содержания:

Здесь лежат 45 украинских повстанцев из сотни «Шума», которые погибли 3.03.1945 г. в борьбе за свободу и независимость украинского и польского народов. Из-за предательства они, самый пышный цвет Украины, окружённые в монастырских лесах большевиками и УБ [Управлением безопасности. — Прим. автор], упорно оборонялись и не сдались, как и подобает достойным сыновьям Украины. Прохожие, стоящие на земле наших отцов, упоминайте их в своей молитве, потому что они несли нам свободу.

Украинские места национальной памяти в Польше

«Украинские места национальной памяти на территории Польши» [15]

Поскольку члены семей жертв ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в любачувском повяте не согласились с содержанием надписи, мемориальную доску уничтожили. По их мнению, сoтни УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несли полякам смерть, а не свободу. К сожалению, молодые украинские националисты в Польше нашли в архивах пропагандистские «документы» ОУН.

Командиры УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всех 62 человека, не только погибших, но и тех, кто пропал без вести, считали погибшими в бою. Они скрыли тот факт, что 20 человек были захвачены. Через полтора года после боя главный командир УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Польше приказал составить списки фамилий всех воинов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибших в том бою. Назначенный человек (один!) делал эту работу. Он не имел всех данных. В случае боя со 2 на 3 марта 1945 г. около деревень Грушка и Мжиглоды 18 фамилий взял «с потолка», вполне возможно, из той же сотни, но эти люди погибли в другое время и похоронены в другом месте. Этот человек записал 62 фамилии, потому что так нужно было сделать — «подогнать к ответу».

Разумеется, при написании статьи были использованы различные источники, в том числе украинские (националистические). В 1995 году была издана «Памятная книга погибших на поле славы воинов Украинской повстанческой армии Запад-Cян. Повстанческие могилы». Украинский архив & Летопись УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) [16]:

Обложка книги на украинском языке «Повстанческие могилы»

Интересная информация содержится в книге. Сестра боевика СБ ОУН написала редактору книги письмо, которое было опубликовано на страницах 249−250. В письме содержится информация о том, кто и когда убил Осипа Бзделя, где он был похоронен.

Скан фрагмента страницы 249 памятной книги «Повстанческие могилы»

Информация от Марии Дубер

Отрывок из письма сестры боевика СБ Осипа Бзделя:

«Из Ярослава вернулся мой брат Осип Бздель. Он был назначен в боёвкy. В это время наши ликвидировали семью брата Мыколы Моты. Через два дня в наши окрестности Мыкола Мота прибыл с подразделением НКВД и начал, как и его предшественники, убивать людей. В селe Занимыця прибывшие схватили моего брата, а Мота убил его. Перед смертью он сказал ему, что это за убийство его брата, хотя Осип не имел к этому никакого отношения. В тот же день, 2 сентября 1944 года, Мота пришёл с войском в Мжиглоды и сжёг западную часть деревни, ту часть, где не жили коммунисты. Также тогда Мота выстрелом из пистолета в голову убил девушку с фамилией Ганну Коринь. Он думал, что это я. Они отвезли в c. Верхратa и сразу убили нашего соседа Дмитро Гулаевича. Также погиб сын учительницы в Грушке. Я спаслась, потому что убежала в другое село».

Подобные эпизоды больше напоминают описание гражданской войны между украинцами, чем борьбу УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за свободу украинского народа. Боевики УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убивали своих политических противников, делали это основательно — убивали целыми семьями. Иногда для убийства было достаточно лишь подозрения в сотрудничестве с «советами» или с польским управлением безопасности. Родственники людей, убитых членами бандеровцами, иногда совершали кровавую личную месть.

Скан фрагмента страницы 250 памятной книги «Повстанческие могилы»

Информация от Марии Дубер

Отрывок из письма сестры боевика Осипа Бзделя:

«Погибших повстанцев похоронили в двух могилах. Потом их тела перевезли в одну братскую могилу около церкви в селе Монастырь, туда, где ранее был похоронен мой брат. На самом верху повстанческой могилы положили гроб моего брата. Был возведён высокий курган, на котором установлен большой берёзовый крест с терновым венцом. Летом отслужили панихиду, отдали погибшим воинские почести. После выселения наших людей в 1947 году польские грабители из села Воля разобрали историческую церковь, а могилу уничтожили. Мария Дубер, Ольштын».

В двух могилах, о которых пишет Мария Дубер, находились останки соответственно 34 и 8 боевиков УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из II сотни «Месники». Якобы в эту могилу доложили тела двух бандеровских командиров (чотовых). А на самом верху покоился боевик СБ ОУН Осип Бздель. Имеются документы, подтверждающие, что это было сделано 20.05.1945 г. То есть 20.05.1945 г. там покоились останки 45 человек. Но надпись на плите (в настоящее время разбитой) перечисляет 62 фамилии! Потом там хоронили других убитых. Но они погибли в другое время, имели другие фамилии, а некоторые из них, 11, не были обычными членами УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но являлись палачами из СБ ОУН — Кидань, Погориський и другие. В связи с этим указаны недостоверные даты, сфальсифицированы фамилии, не все погибли от рук сотрудников НКВД. Памятник лжи.

Итак, Осип Бздель — член боёвки «Бориса» (перед этим также участника Холокоста в украинской полиции на службе у нацистов) не погиб от руки сотрудника НКВД в ночь со 2 на 3 марта 1945 г. Имени, фамилии боевика СБ ОУН — Oсип Бздель — на этом памятнике не было. A он на самом деле там похоронен!

Другим нацистским коллаборационистом, а потом боевиком СБ ОУН, похороненным на горе Монастырь, является Иван Кидань из села Гута Любицкая. Он был убит весной 1945 г.

О том, что он похоронен там (на горе Монастырь), известно из украинских источников. Доказательства смотрите ниже.

Обложка книги Андрея «Один набiй з набiйницi»

Скан фрагмента стр. 92 книги «Один набiй з набiйницi». Похоронен Кидань

Перевод на русский язык:

Хозяин про меня проинформировал связную. Она пришла и пообещала привести ко мне санитарку. Санитаркой оказалась жена моего друга Ивана Киданя из села Гута Любицкая. Увидев меня, она искренне поприветствовала, а потом расплакалась. Рассказала мне, что её муж, а мой друг, служил в СБ и во время несения службы его убили большевики. Похоронили его в общей стрелецкой могиле в селе Монастырь, около церкви.

Скан фрагмента стр. 135 книги «Один набiй з набiйницi»

Скан фрагмента стр. 136 книги «Один набiй з набiйницi»

Перевод на русский язык:

На участке «Бастион» из саноцкого повята нас было четверо: сотенный «Умань» (Михайло Ухань из Балигруда), ройовый, псевдоним которого не помню (Загирный из села Ольховце — он был ройовым в отряде «Месники II», принимал участие в бою у Вязовницы, в 1946 году был придан в отряд «Месники IV» командира «Крука», а осенью того же года погиб в бою с войском польским за селом Воля Залеска), псевдоним третьего также забыл (Иван Кидань из Горлице — он служил при Службе безопасности (СБ), в начале 1945 года погиб в бою с большевиками, похоронен в селе Монастырь около церкви) и четвёртый — я, который по милости Божьей остался живым.

Как видно, Иван Кидань из Горлице женился на женщине из села Гута Любицкая. Таким образом, будучи родом из Горлице, он одновременно был из Гуты Любицкой — из-за брака и проживания. Имени, фамилии боевика СБ ОУН Ивана Киданя на этом памятнике не было. A он на самом деле похоронен там!

Выше названы фамилии двуx боевикoв СБ ОУН, похороненныx нa горе Монастырь — Oсип Бздель (убит 2.09.1944), Иван Кидань (убит весной 1945). Вспомним ещё двоих — итого получается четыре. 17.11.1945 года сотрудники НКВД ликвидировали двух человек из боёвки СБ ОУН «Борисa»: Юзефа Кeданя и Ивана Погориського «Бориса».

По словам свидетеля (Притульский Иван-Петро, «Яструб» [17]), первый был похоронен на горе Монастырь. Так как на памятнике на кладбище в селе Верхрата (также был разрушен неизвестными) не было упоминания Погориського Ивана, существует высокая вероятность того, что «Борис» тоже был похоронен нa горе Монастырь.

Имён, фамилий боевикoв СБ ОУН Юзеф Кeдань и Иван Погориський на этом памятнике нa горе Монастырь не было. A Юзеф Кедань на самом деле похоронен там! Иван Погориський, скорее всего, тоже похоронен там.

Центральний державний архів зарубіжної україніки хранит воспоминания Крупського Дмитра (№ од. обл. 36, № од. зб. 1,2,3,4,5 Технічні характеристики: Аудіо касети, Назва фонодокумента: Спогади Крупського Дмитра […] Виконавець, доповідач: Крупський Дмитро (Карий), 27.02.1925 р. н., с. Люблинець-Старий, стрілець сотні «Месники"-2, член ПЖ). Этот свидетель, Крупський Дмитро, упоминается в части 1 — чтение с листа бумаги пяти имён жителей села Люблинец, убитых возле села Мжиглоды, включая Ивана Пылыпцьо. Между тем на мемориальной доске памятника на гоpe Монастырь не упомянут Ивана Пылыпцьо. Имени, фамилии боевика Ивана Пылыпцьо на этом памятнике не было. A он на самом деле похоронен там.

А вот небольшая газетная заметка «Лежат на Монастыре». [18] Томa Бидa из Белхатова в письме редактору сообщает, что нa Монастыре (нa горе Монастырь) похоронены следующие люди:

Степан Ключковський, сын Михаила, 1926,

Михайлo Пастивничий, сын Якова, 1925,

Омелян Коцюх, сын Павла, 1926.

Все из села Ульхувек (Ulhówek). Ни одно из этих трёх имён не указано на мемориальной доске (в настоящее время разрушенной) на памятнике горы Монастырь.

Статья «Лежат на Монастыре». «Наше слово», № 9 (2118), 01.03.1998 г., с. 3

И таких фактов, взятых из украинских националистических источников, много, чтобы все их привести в одной статье. Интересно, люди, культивирующие культ ОУН и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Польше, читают издаваемые для них книги и газеты? Или они сознательно искажают факты? Так ведь список из 42 фамилий можно превратить в «небесную сотню на горе Монастырь».

Bозникают и другие логичные вопросы. Должен ли памятник в честь боевиков УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Польской Республики восстанавливаться с мемориальной доской с ложными фамилиями? Действительно ли является движением вперёд, в будущее, увековечивание памяти боевиков СБ ОУН? Как должны относиться к подобному увековечиванию польские жители, в том числе потомки жертв, зная, кто именно здесь похоронен? Восстановление этого памятника, который нужен украинским националистическим кругам, будет нелёгким делом.

Не все люди заслуживают памятник. Тем более те люди, которые сначала в рядах украинской вспомогательной полиции помогали нацистам ликвидировать евреев на оккупированной территории УССР, а затем в составе УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожали мирных жителей польской национальности и украинцев, не лояльных по отношению к националистам. В архивах хранятся многочисленные документы о преступлениях бандеровцев. Вот одно из многих доказательств убийства украинских семей боёвкой СБ ОУН Погориського. Этот отчёт он написал сам, подписавшись как «Божич».

Копия документа из польского архива. IPN BU 1554[79, k. 254

Копия документа из польского архива. IPN BU 1554[79, k. 255

В представленном документе IPN BU 1554/79, k. 254−255 [рукопись на украинском языке] Погориський «Божич» описывает убийство украинской семьи Скиба в селе Тенятиска. Убитым украинцам — матери и сыну — не доказано доносительство, их убили из-за враждебности по отношению к ОУН и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это был террор, заставляющий украинцев безоговорочно подчиняться «партии»…

Слава Украине! 13.10.45.

Друже командир.

Сообщаю вам, что 11.10.45 ликвидировали одну семью сексотов в Тенетискax (два человека). В частности: Скиба Михайло, сын Прокопа, родился 14.10.1921 r. в Тенетискax, повят Рава Русская, 4 класса начального образования, украинец, свободный, шофер по профессии, и его мать, Скиба Анна. Семья ликвидирована. Прилюдно она высказывалась, что бандеровцы ещё будут висеть на заборах, что из всех кровь ещё будет течь из-за этой проклятой Украины. Скиба Михайло никогда не сбегал от большевиков, а наоборот, когда большевики пришли в село, он попытался встретиться с ними. Он контингент для организации никогда не давал. После ликвидации семьи забрали: 1 коня, 1 корову и другие мелочи из одежды. Все эти вещи были переданы господарчему. Я сообщаю, что сейчас я не могу ходить, заболел простудой и фурункулами. Я думаю, что скоро выздоровею, и дальше буду вести работу. Если у вас есть дублёнки, пожалуйста, оставьте несколько для меня, потому что нет подходящей одежды для холода.

С наилучшими пожеланиями.

Героям Слава! Божич.

На памятнике на горе Монастырь появилась такая временная табличка. Текст на польском языке информирует: «Граждане Польши украинской национальности погибли в бою с НКВД 2/3 марта 1945. Вечная им память».

Самодельная табличка. Граждане Польши украинской национальности погибли в бою с НКВД

Нейтральный такой текст, если не знать подробностей. А так получилось, что преступления некоторых членов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из числа похороненных на горе Монастырь, были очень точно задокументированы. И одно дело — «погибшие в бою с НКВД» (или жертвы политических репрессий, как некоторых боевиков умудряется представлять даже польский Институт Национальной Памяти). А совсем другое дело — убийцы мирных жителей, в том числе детей и женщин.

Проблем с памятником на горе Монастырь несколько:

Не все, похороненные в этой могиле, погибли в ночь со 2 на 3 марта 1945 года. Некоторые фамилии членов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), похороненных в этой могиле, не были указаны на мемориальной доске памятника. Некоторые члены УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), фамилии которых были указаны на мемориальной доске, фактически не были здесь похоронены. На мемориальной доске рядом с фамилиями похороненных не были указаны их должности в УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В частности, не указана информация о похороненных здесь боевиках СБ ОУН. По крайней мере четыре человека из числа похороненных на горе Монастырь в Верхратe были убийцами беззащитных женщин и детей.

Будет ли президент Польши Анджей Дуда настаивать на изменениях в польском законодательстве, позволяющих тратить деньги польских налогоплательщиков на строительство памятников убийцам польских граждан? К тому же незадолго до президентских выборов, намеченных на май 2020 года, рискуя потерять голоса из-за справедливого возмущения части своего электората.

Дискуссия по вопросу о памятнике в честь членов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на могиле на горе Монастырь в Верхрате является отличной возможностью вспомнить преступления бандеровцев не только против польского, но и против украинского населения. В данном случае — преступления, отлично задокументированные.

В этой ситуации кажется маловероятным, что польская сторона согласится на просьбу президента Украины В. Зеленского и восстановит памятник на могиле в том же виде, как до его уничтожения. Странно видеть на памятнике на могиле убийцам женщин и детей (в том числе украинских женщин и детей!) надписи «Загинули в боротьбі за Україну». Трудно представить, что польское правительство даст деньги на могилы убийц польских женщин и детей.

Хотя… Так называемая «декоммунизация» в Польше дошла до абсурда. К чему это ещё может привести, покажет время. Ведь пока президенты А. Дуда и В. Зеленский обсуждали вопрос восстановления памятника членам УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на горе Монастырь, по распоряжению польского ИПН в польском городе Леско «перекраивали» памятник, установленный в честь милиционеров, погибших в ходе несения службы, — когда они защищали мирных жителей от банд УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Памятник погибшим милиционерам в Леско. Установлен в 1946

Надпись на этом памятнике теперь уже гласила: «В ЧЕСТЬ ПОГИБШИХ МИЛИЦИОНЕРОВ. Общество Леское. 1946».

А теперь, по мнению ИПН Польши, кое-что «не так» в этом памятнике: упоминание милиционеров — это пропаганда тоталитарного строя в публичном пространстве, Орёл без короны и не должно быть мемориальной доски с перечислением 52 фамилий и имён сотрудников Гражданской милиции.

Изменения в памятник были внесены на основе положения от 13 марта 2019 года. Данное положение подписал председатель Института национальной памяти Ярослав Шарек, который решил, что памятник относится к объектам, пропагандирующих тоталитарный строй.

Несмотря на возмущение местных жителей, памятник не удалось сохранить в прежнем виде. С памятника удалили упоминание о милиционерах, которые погибли от рук УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), защищая мирное польское население. То есть получается, что, с точки зрения ИПН Польши (и не только), польские милиционеры (жертвы УПА! (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) недостойны памятника, в то время как обсуждается вопрос восстановления памятника членам УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (убийцам милиционеров и мирных жителей!) на горе Монастырь. Такая вот «историческая» память.

Новая плита на памятнике в Леско

«Памяти погибших и убитых в боях с ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 1944—1947 годы. Общество Леско»

Демонтаж неправильного Орла на памятнике в Леско

На этом фоне странно звучат слова Ярослава Шарека, когда он говорит о том, что задачей ИПН является восстановление памяти, создание идентичности, что является одним из источников силы нации. Что мы сосредоточены на этом. А голоса, требующие нашей ликвидации, воспринимаем как подтверждение нашей эффективности.

Настоящую историческую память демонстрируют не подобные слова, расходящиеся с делом, а, например, такое скромное обращение 88-летней жительницы Леско — Барбары Рейманьской. После того как по требованию ИПН была демонтирована плита с фамилиями погибших милиционеров, она напечатала на листке бумаги такое обращение к ИПН: «Прошу, чтобы плита с фамилиями погибших милиционеров вернулась на обелиск. Погибли от рук УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), защищая местное сообщество. Они не успели быть коммунистами, так как ещё в 1947, дислоцируясь в здании Авансовой Кассы (Kasy Zaliczkowej) в Леско, войско на утренней перекличке пело «Когда встаёт утренняя заря» [20], а вечером — «Все наши ежедневные дела». И обязанностью хоть милиционера, хоть полицейского является защита граждан. Они погибли во время несения своей службы. Память о них я сохраню до конца моих дней.

88-летняя Барбара Рейманьска, с 1938 года жительница Леско, дочь солдата Армии Андерса».

Обращение 88-летней жительницы Леско

Газета «Мысль Польская» также обратила внимание на подобные действия ИПН, опубликовав статью под заголовком «Очередная антипольская выходка ИПН». [21] Действительно, уже далеко не первая подобная выходка ИПН. Ранее, в 2017 году, по требованию Института национальной памяти со здания полицейского участка в Балигруде была демонтирована мемориальная доска, установленная в память о четырёх сотрудниках Гражданской Милиции, погибших в бою с УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Мемориальная доска подверглась «декоммунизации», так как на ней была фраза, что «сражались за установление народной власти».

В небольшой публикации «Декоммунизация в интересе УПА» есть напоминание о том, в честь кого была демонтированная мемориальная доска: «1 августа 1945 года сотня УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Бурлаки» под руководством Владимира Щигельского «Бурлака» атаковала участок Гражданской Милиции в Балигруде. Милиционеры всю ночь защищали участок — с 22:00 до 5:00 утра. В конце концов бандеровцы отступили и ушли из Балигруда, по пути сжигая дома. В ночном бою погибли четверо сотрудников ГМ. Это было второе нападение УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Балигруд. Первое было годом ранее, в августе 1944 года. Тогда от рук бандеровцев погибло около сорока жителей города». [22]

Скандал разгорелся и сразу после празднования Дня независимости Польши в ноябре 2017 года. Тогда на могиле Неизвестного солдата в Варшаве были открыты новые мемориальные доски, увековечивающие память солдат, сражающихся с УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но уже на следующий день после открытия исчезло название населённого пункта Бирче, защитники которого в 1946 году трижды отбили атаки банд УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

ИПН также требовал демонтировать памятникам в Бирче, который посвящён его защитникам. Но в этом случае памятник удалось сохранить. [23]

И подобных примеров за подобные годы набралось множество. А совсем рядом, на территории восточного соседа Польши, не переставая, продолжают скандировать: «Бандера прийде — порядок наведе». Удаление из публичного пространства Польши упоминания истинных героев — защитников мирных жителей от боёвок УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), демонтаж (переделка) памятников и мемориальных досок в их честь и в то же время установка памятников в честь членов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (как на горе Монастырь) — это звенья одной цепи. И данные процессы точно не являются движением вперёд, в будущее.

Примечания: