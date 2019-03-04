Первый день весны был выбран потому, что 1 марта 1951 года в следственном изоляторе варшавской тюрьмы к высшей мере наказания были приговорены 7 участников подпольной антикоммунистической организации «Свобода и независимость» (WiN).

Иван Шилов ИА REGNUM

В 2009 году президент Польши Лех Качиньский внёс в Сейм РП проект закона о «Проклятых солдатах». После гибели Л. Качиньского новый президент Бронислав Коморовский поддержал эту инициативу и в декабре 2010 года представил Сейму законодательный проект. В феврале 2011 года этот законопроект был принят Сеймом РП, подписан Сенатом РП, после чего его подписал Б. Коморовский. [1]

Закон признал национальными героями всех участников антикоммунистического подполья. Это относится к членам Армии Крайовой (АК), Национальных вооружённых сил (NSZ), подпольной организации «Свобода и Независимость», а также к участникам различных мелких подпольных отрядов и групп. Действие закона охватывает период Второй мировой войны и период существования Польской Народной Республики (ПНР).

15 февраля 2011 года был опубликован текст закона о новом польском государственном празднике — Национальном дне памяти «проклятых солдат», который ежегодно отмечается 1 марта.

Пожалуй, как и год назад, в 2019 году самым центральным и противоречивым событием стал марш памяти в честь «проклятых солдат» в Хайнувке, уже четвёртый по счёту. Несмотря на протесты жителей Хайнувки, этот марш состоялся 23 февраля, почти за неделю до государственного праздника. По понятным причинам мероприятие было проведено в субботу — в выходной день.

Правда, была предпринята попытка вообще не допустить проведения IV марша памяти «проклятых солдат», который его противники называют иначе — «марш ненависти». Противников марша не устраивает то, что среди прочих лиц он увековечивает память Ромуальда Райса «Бурого», которого обвиняют в убийствах мирных православных жителей белорусской национальности зимой 1946 года.

14 февраля мэр Хайнувки Ежи Сирак принял решение о запрете марша. В обосновании своего решения он написал, что маршрут «в очередной раз был проложен организатором через чувствительное место с точки зрения православной общественности». (Речь идёт о православном соборе Святой Троицы). Напомнив о событиях годичной давности, мэр также отметил, что подобное мероприятие «формирует по отношению к белорусскому меньшинству явно враждебное и негативное отношение провокационного характера». [2]

А ещё Ежи Сирак напомнил о том, что 7 февраля 2019 года городской совет Хайнувки принял постановление, в котором выступает против увековечивания во время марша Ромуальда Райса «Бурого». В этом постановлении написано: «8 мая 1945 года III Рейх подписал Акт о безоговорочной капитуляции, несмотря на это, военные действия в Европе продолжались, на территории Польши также действовали вооружённые партизанские отряды. На рубеже января и февраля 2019 года исполнилось 73 года со дня трагических по последствиям событий, в которых 79 жителей нашего региона погибли. Те события — это массовое убийство группы людей, населяющих бельскую и хайнувскую земли. Трагизм тем событиям придаёт факт, что они имели место немногим более чем через полгода после окончания самой жестокой войны, а их жертвами были жители православных сёл нашего региона. Преступления совершили солдаты отряда подготовки специальных операций Национального военного объединения под командованием Ромуальда Райса (псевдоним «Бурый»). Согласно данным Института национальной памяти, который проводил расследование данного дела, операцию отряда «Бурого» «нельзя приравнять к борьбе за независимое существование государства, потому что имеет следы геноцида».

Как депутаты города Хайнувка и представители местного сообщества, отдавая почести жертвам трагического убийства невинного гражданского населения, мы протестуем против прославления и увековечивания памяти капитана Ромуальда Райса (псевдоним «Бурый») и его солдат путём организации публичного собрания.

Со всей решительностью мы осуждаем события семидесятитрёхлетней давности, и мы выражаем своё неодобрение для организации марша в Хайнувке.

Бойцы антикоммунистического подполья не могут рассматриваться только как герои без изъяна…». [3]

Приложение к постановлению Nr IV/25/19 совета города Хайнувка

Один из депутатов городского совета Хайнувки сказал: «Вытаскивайте на знамёна не убийц, а героев. Тогда Хайнувка пойдёт вместе с вами». [4]

После принятия мэром Хайнувки решения о запрете IV марша памяти «проклятых солдат», организаторы марша опротестовали это решение в суде и выиграли. Суд принял решение в их пользу, разрешив провести марш 23 февраля 2019 года.

Конечно, это положительное решение суда обрадовало организаторов марша и их сторонников. На сайтах, в группах фейсбук были опубликованы анонсы мероприятия. И тексты некоторых анонсов выглядели недружественно по отношению к жителям и властям Хайнувки. Вот один из таких текстов: «Хайнувка (Подляское воеводство) — город, расположенный на восточных окраинах нашей страны. Но так ли это? Административно — да, но ментально…

Именно там о наших героях говорят — бандиты и преступники… Именно в этой Хайнувке проходили Первомайские шествия вместо торжеств, связанных хотя бы с Национальным днём памяти «проклятых солдат».

Всё имеет своё начало и конец. Поэтому сейчас пришло наше время — поляков. Решительных людей, которые хотят разрушить последний бастион коммуны в Польше. Постепенно, шаг за шагом. Чтобы снести этот бетон, нужен каждый из вас. Ваше присутствие в Хайнувке в этот день покажет красной власти, а также их симпатизантам, что их время прошло безвозвратно.

Идёт новое поколение — несёт городу возрождение».

Подробная информация о IV марше в Хайнувке в группе фейсбук

Так что обществу города Хайнувка, его руководству и депутатам городского совета сторонники культа «проклятых солдат» пытаются навязать своё мнение. Их «аргументация» не очень убедительна — навешивание ярлыков и оскорбления несогласных. Всех, кто не считает «Бурого» и некоторых других «проклятых солдат» героями, называют коммунистами, «красной заразой» и т.п. Впрочем, и белорусских жителей, убитых отрядом «Бурого» в 1946 году, некоторые люди в Польше сегодня тоже называют коммунистами, обвиняют в сотрудничестве с коммунистическими властями и с органами безопасности. То есть обвиняют самих жертв, оправдывая подчинённых «Бурого» и его самого тем, что они «действовали в условиях необходимости».

Примечательно, что, оправдывая убийство мирных белорусских жителей за их возможные симпатии к действующей коммунистической власти, сторонники «Бурого» (как и другие поляки) ежегодно 28 февраля скорбят по убитым жителям уничтоженного польского села Гута Пеняцкая. 28 февраля 2019 года отмечалась скорбная дата — 75 лет со дня пацификации Гуты Пеняцкой, жителей которой оккупационные немецкие власти обвинили в сотрудничестве с советскими партизанами и убили в ходе карательной акции, а село уничтожили.

Об этом очень хорошо написал польский историк Богдан Пентка в статье «Мои три копейки о дне памяти «проклятых солдат»: «Копейка первая. Накануне праздника так называемых «проклятых солдат» выпадает годовщина уничтожения Гуты Пеняцкой (28 февраля). Апологеты украинского национализма утверждают, что украинские эсэсовцы и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имели право убить около 1000 поляков из Гуты Пеняцкой — большинство из которых были сожжены заживо — потому что тамошняя польская самооборона сотрудничала с советскими партизанами (что является правдой). В свою очередь апологеты «проклятых солдат» утверждают, что Ромуальд Райс «Бурый» имел право убивать и сжигать заживо белорусских крестьян в Залешанах, Занях, Шпаках и Пухалах Старых, потому что они, видимо, симпатизировали коммунистической власти и сотрудничали с УБ.

В обоих случаях одинаковым способом — то есть с помощью антикоммунистической фразеологии, обвиняя жертву в сотрудничестве с «коммунистами» — оправдываются зверские преступления по отношению к беззащитному гражданскому населению. Чем же тогда отличаются апологеты УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и апологеты «проклятых солдат» типа «Бурого» и «Огня»? Ничем. В обоих случаях являются идентичными как их шовинистическое мировоззрение, так и политическая цель культа преступников, определённые американской политикой и в целом направленные на укрепление доминирования США/Запада на евро-атлантических перифериях…». [5]

На момент написания этой статьи на сайте польского Института национальной памяти доступен такой документ: «Информация о заключительных результатах расследования 28/02/Zi по делу лишения жизни 79 человек — жителей повята Бельск-Подляски, в том числе 30 возчиков в лесу около Пухал Старых, совершённого в период с 29 января 1946 г. по 2 февраля 1946 г.». В этом документе приведено немало подробностей, из которых становится понятно, почему православные жители Хайнувки и окрестностей выступают против героизации «Бурого».

Документ опровергает миф о связи убитых жителей белорусской национальности с коммунистическим режимом: «…Совершённые убийства возчиков, а также направленные нападения на жителей сёл были нацелены на гражданских лиц, которые реально не представляли угрозы для отряда. Нет данных, что люди, которые утратили жизнь, работали в структурах коммунистического государства, а их действия были направлены на распад этой подпольной организации. Таким образом, слова о возможной угрозе являются чисто гипотетическим утверждением, что не позволяло принять меры по их физической ликвидации … Это никогда не может определять или оправдать таких действий в свете основных правовых норм, норм, которые главной целью ставят защиту самого главного добра, которым является человеческая жизнь. Среди перечисленных выше мотивов, которые определили действия «Бурого» и части его подчинённых, связующим фактором было направление действия против определённой группы лиц, которых объединяла связь, основанная на православном вероисповедании и связанной с этим определением принадлежностью данной группы лиц к белорусской национальности. В общем, убийства и покушения на убийства этих людей следует рассматривать как направленные на истребление части этой национальной и религиозной группы, а поэтому относящиеся к преступлениям геноцида, входящим в категорию преступлений против человечества …

… следует твёрдо утверждать, что убийство возчиков и пацификацию сёл в январе-феврале 1946 г. нельзя отождествлять с борьбой за независимое существование государства, поскольку имеет признаки геноцида». [6]

Такие выводы опубликовал польский ИПН в 2005 году, несмотря на то, что в 1995 году военный суд реабилитировал «Бурого», присудив родственникам компенсацию. Суд тогда это решение аргументировал так: «Действия (…) имели своей целью предотвращение репрессий против точно не определённого числа лиц, ведущих борьбу за независимое существование польского государства». Отданные «Бурым» приказы о пацификации мирного населения суд назвал «состоянием высшей необходимости, которое принудило предпринять действия не всегда однозначно этичные».

Вот так одновременно существуют два противоречащих друг другу решения — оправдательное и обвинительное (в части, касающейся убийств мирных жителей).

В интернете доступно видео с программой телеканала «TVP3 Белосток», в котором по делу убийства отрядом «Бурого» мирных жителей комментарий даёт сотрудник польского ИПН Дариуш Ольшевский. [7]

Есть и другой видеосюжет, в котором господин Ольшевский сказал: «Все действия, являющиеся предметом этого разбирательства, были признаны преступлениями геноцида. Причиной решения о прекращении следствия было то, что главный виновный уже был осуждён, судебное разбирательство завершилось. Часть виновных погибли, а остальные не были обнаружены». [8]

А потом в этом сюжете говорят свидетели нападения отряда «Бурого». Рассказывает С. Ничипорук: «В этой могиле покоятся трое, а фактически четверо моих братьев. Я говорю так не случайно, потому что трое братьев видели свет Божий. Самому старшему из них было 6 лет. А четвёртый вскоре должен был только родиться. И пришлось ему родиться на свет не натуральным способом. Он выпал, как плод, из живота своей матери, который выгорел. На следующий день после этой трагедии в госпитале вынули труп моего брата, который должен был родиться. И одновременно умерла его мать. Все теперь тут лежат. Страшно рассказывать про эту трагедию. Но дело не в этом. Я каждый раз, когда стою тут, когда нахожусь тут, когда я сидел, будучи ребёнком, возле этой могилы, и разговаривал со своими братьями, всегда задавал себе вопрос — за что? Мой отец никогда никакой политикой не занимался, а наша семья понесла такие огромные потери. Семь человек из шестнадцати, которые погибли в этот день, были из нашей семьи, все носили нашу фамилию».

Далее в этом видеосюжете показаны кадры с работы по эксгумации жертв «Бурого». Около 50 лет родственники убитых пытались узнать место захоронения своих близких. В начале 1990-х годов удалось найти это место. Затем три года добивались проведения работ по эксгумации. В июле 1997 года останки убитых были перенесены на воинское кладбище в городе Бельск-Подляски.

Можно посмотреть и репортаж телеканала «TVP1». [9] В нём представлен более продолжительный отрывок с эксгумации жертв «Бурого», говорят родные убитых. Даже после проведённой эксгумации и перезахоронения, они долго добивались разрешения на установку памятника на братской могиле жертв. В конце этого сюжета авторы информируют о том, что 30 декабря 1998 года воевода Подляски Кристина Лукашук отвергла просьбу «Комитета семей убитых возчиков», которые хотели построить такой памятник. К. Лукашук заблокировала разрешение на установку памятника, выданное органом местного самоуправления.

Лишь 26 октября 2002 года на военном кладбище города Бельск-Подляски был открыт памятник 30 возчикам, убитым зимой 1946 года отрядом под командованием Ромуальда Райса. [10]

J.Bakunowicz Открытие памятника 30 убитым возчикам.

Очень сильна коллективная память жителей населённых пунктов, атакованных в 1946 году отрядом «Бурого». У памятников убитым собираются их родные, проводятся памятные мероприятия. В 2019 году подобные ежегодные мероприятия с молитвами и возложениями цветов были дополнены фотовыставкой «Наша память». Эта выставка, организованная белорусским Историческим обществом и фондом Kamunikat.org, была показана в Бельске-Подляском, Залешанах и в других населённых пунктах. Фотовыставка является частью более обширного проекта с таким же названием «Наша память», цель которого — описание и каталогизация всех мест памяти, связанных с пацификациями, проведёнными отрядом «Бурого» в православных сёлах на пограничье сегодняшних Бельского и Хайнувского повятов. [11]

В феврале 2019 года в Залешанах память жертв «Бурого» почтил председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович.

В публикации 2007 года приведён краткий рассказ Марии Ожешковой, которой в 1946 году было 13 лет. Её отец был выбран в качестве одного из возчиков для отряда «Бурого»: «Отнесла отцу хлеб. Солдаты надо мной смеялись, начали меня пинать, избивать. Потом я долго лежала на мёрзлой земле. Целый год залечивала раны. Почему они к нам так отнеслись, мы ведь тоже в этой стране живём, только мы православные.

Отца уже никогда не увидела. Сиротами остались 7 детей. Погиб так, как и остальные возчики — был застрелен в селе Пухалы Старые». [12]

В последние годы на коллективную память родственников и земляков людей, убитых в 1946 году, началось наступление. Сначала на стенах домов в Хайнувке появились надписи «Польша для поляков». А в 2016 там был проведён I марш памяти «проклятых солдат», во время которого надписи на плакатах и сами участники убеждали местных жителей в том, что «Бурый — наш герой». В феврале 2016 года на эту тему была опубликована статья «Żołnierze wyklęci, żołnierze przeklęci. Czyim bohaterem jest Romuald Rajs «Bury»?». [13] Текст этой статьи доступен на русском языке. [14] Православный информационный портал sobor. by в коротком сюжете рассказал о I марше памяти «проклятых солдат». [15]

Одним из инициаторов марша в Хайнувке в 2016 году был Богуслав Лабендзки, человек, который уверен в том, что «Ромуальд Райс «Бурый» — это хороший пример для молодёжи, герой трудных времён». Лабендзки с 2006 года был депутатом городского совета Хайнувки от партии PiS. Он громко заявил о себе в 2016 году, добиваясь того, чтобы националисты ONR провели свой марш по улицам Хайнувки. Богуслав Лабендзки — богослов по образованию, ранее преподававший катехезис в школе, но весной 2017 года был принят на работу в белостокское отделение Института национальной памяти. [16]

Такие фигуры, как Ромуальд Райс «Бурый», делят поляков на два противоположных лагеря. С одной стороны, польский ИПН издаёт новые книги, публикует статьи, снимает документальные фильмы, проводит памятные мероприятия в честь «проклятых солдат», в том числе и в честь «Бурого». Одна из новых книг ИПН — «Komendant «Bury». Biografia kpt. Romualda Adama Rajsa «Burego» (1913−1949)», Białystok — Olsztyn — Warszawa 2019. Автор — Михал Остапюк. В социальных сетях интернета активны и агрессивны сторонники ВСЕХ без исключения «проклятых солдат». «Бурого» прославляют и героизируют, не принимая никаких фактов и аргументов против.

С другой стороны, в Польше уже вышла целая серия книг «История без ИПН». Некоторые книги этой серии посвящены «проклятым солдатам», в которой они показаны совсем не так, как их показывает сегодня официальная «линия партии». В интернете доступны видеосюжеты более раннего периода, в том числе с участием сотрудников польского ИПН. Публикуются статьи с подобными громкими и конкретными заголовками — «Бандиты, а не святые». В частности, в этой статье написано: «Ключевым элементом так называемой исторической политики, широко понимаемой правицы в Польше является почти сакральный культ послевоенного антикоммунистического подполья, для которого создано название Проклятые Солдаты или Несломленные, написанное обязательно с заглавной буквы. Я позволю себе писать его с маленькой буквы и в кавычках. Это название придумала в 1993 году «Республиканская Лига» — уже забытая сегодня организация правой молодёжи, происходящая из Варшавского университета. А популяризовал это название в 1996 году Ежи Щляский в книге под таким заголовком. Потом большая часть членов этой организации вместе с лидером Мариушем Каминьским пополнили ряды «Закона и Справедливости» (партия PiS). Именно в 1993 году «Республиканская Лига» организовала выставку, посвящённую антикоммунистическому вооружённому подполью после 1944 г. И назвала её «Проклятые солдаты» …

Молодые историки 1990-х годов — как позднее выразился профессор Рафал Внук — старались писать историю критической и не выступали в роли создателей политики памяти или исторической политики. Эту роль зарезервировала за собой «Республиканская Лига», а с 2000-х годов «Закон и Справедливость».

Миф «проклятых», присвоенный потом большинством польской правицы, также той из «Гражданской Платформы», должен был выполнять различные политические функции…». [17]

А такая обложка издания накануне государственного праздника дня «проклятых солдат» стала причиной негодования фанатов «проклятых».

Обложка Przegląd, №9 (999), 25.02-3.03.2019

Задолго до 1 марта появлялись различные информационные плакаты, информирующие о праздновании дня «проклятых солдат». И во время марша в Хайнувке, в ходе мероприятий в других городах видны различные флаги, плакаты, баннеры. Уже не первый год сторонники «проклятых солдат» изготавливают различные варианты плакатов, на которых рядом с фотографиями «Бурого», «Лупашки», «Огня» размещена фотография ротмистра Витольда Пилецкого. Что это — незнание собственной истории или сознательная манипуляция, чтобы за личностью Пилецкого прикрыть некоторых деятелей послевоенного антикоммунистического подполья, запятнавших себя кровью мирных жителей? Да, ротмистр Пилецкий занимался антикоммунистической деятельностью, но он не являлся членом вооружённых партизанских антикоммунистических отрядов, действовавших в Польше после окончания Второй мировой войны.

Плакат с ротмистром В.Пилецким (2-е фото справа на плакате) для марша в честь «проклятых солдат»

Здесь для понимания необходимо привести немного информации о ротмистре Пилецком. В ходе Польской кампании 1939 года он воевал против гитлеровских войск в должности командира взвода. В середине октября Витольд Пилецкий распустил взвод и перешёл на нелегальное положение. Он добрался до Варшавы, где стал одним из создателей подпольной организации «Тайная польская армия».

В 1940-м Пилецкий разработал план проникновения в концентрационный лагерь «Аушвиц». Он стремился добровольно попасть в лагерь смерти! На тот момент было совсем мало сведений о том, что там происходило. Было необходимо изучить обстановку непосредственно в лагере.

Для Пилецкого подготовили поддельные документы на имя Томаша Серафиньского. Во время уличной облавы он добровольно сдался немцам в Варшаве. Уже через два дня, в ночь на 22 сентября 1940 года, он был доставлен в Аушвиц. Витольд Пилецкий считается главным организатором польского подполья в этом концлагере. Он составлял доклады, которые отправлялись в Варшаву командованию Союза вооружённой борьбы, а оттуда пересылались дальше на Запад. Начиная с марта 1941 года сообщения от него стало получать польское правительство в Лондоне.

Через некоторое время под руководством Пилецкого на территории концлагеря Аушвиц собрали радиопередатчик. Семь месяцев в лагерь тайно передавали детали для этого передатчика. При помощи него передавали важную информацию о количестве приходящих транспортов с заключёнными и прочую информацию. В дальнейшем передатчик разобрали, так как существовала высокая вероятность его обнаружения сотрудниками охраны. Сообщения Витольда Пилецкого были основным источником информации о концлагере Аушвиц.

27 апреля 1943 года во время работы за пределами лагеря Пилецкий вместе с двумя другими узниками сбежали. На свободе он подготовил подробный отчёт о ситуации в Аушвице — «Отчёты Пилецкого» (ещё их называют «Отчёты Витольда»).

С осени 1945 года Пилецкий занимался разведывательной деятельностью, собирал информацию о положении в Польше, находясь на нелегальном положении. В мае 1947 года был арестован, а в 1948 году приговорён к высшей мере наказания и расстрелян.

В 1990 году приговоры по делу «Группы Витольда» были аннулированы. В 1995 году Пилецкого посмертно наградили Орденом Возрождения Польши, а в 2006 году — Орденом Белого орла.

Личность Витольда Пилецкого безупречна для поляков, его подвиг (добровольное заключение в концлагерь Аушвиц ради получения достоверной информации и организации там подпольной работы) не вызывает никаких сомнений. И он, в отличие от некоторых «проклятых солдат», не запятнал себя кровью мирных жителей, в том числе детей.

В упомянутой выше статье «Moje trzy grosze o dniu pamięci «żołnierzy wyklętych» Богдан Пентка также пишет: «…Необходимо напомнить, что праздник «проклятых солдат» был единогласно утверждён Сеймом в 2011 году, также голосами SLD. Такое единодушие польская политическая сцена, в том числе с SLD, достигает только по команде американского посольства. В этом [2018] году министр Мачеревич особо подчеркнул участие в торжествах по случаю праздника «проклятых» американских солдат, первый контингент которых шесть недель дислоцируется в Жагане. И здесь мы подходим к подлинной цели политического установления этого праздника. Из-за коннотации исторической (послевоенное подполье ждало III мировую войну и американцев) и современной (Польша в роли «восточного фланга» евро-атлантического блока), на самом деле это праздник подчинения Польши, якобы независимой…

Не было бы целесообразно вместо дня «проклятых солдат» отмечать день памяти жертв политических (коммунистических) репрессий? Ведь среди этих жертв были также «проклятые», то есть послевоенное вооружённое подполье. Так вот, с точки зрения продвигаемого IPN исторического повествования это невозможно, потому что жертвами сталинских репрессий — кроме довоенных офицеров ВП, солдат АК, Крестьянских батальонов, NSZ (Национальных вооружённых сил), послевоенного подполья, активистов PSL, PPS-WRN, людей Костёла и т. д. — были также солдаты Армии Людовой и члены PPR (PZPR) — Польской Рабочей Партии (Польской Объединённой Рабочей Партии), обвинённые после 1948 года в так называемом «правонационалистическом уклоне».

Однако такой (честный) взгляд на историю не отвечает ИНП и политическим деятелям, так что способствует только «проклятым солдатам» (вооружённое подполье), к которым добавляются выбранные по политическому критерию жертвы сталинских репрессий (Фельдорф «Ниль», Пилецкий, WiN и т.д.)…».

Интересно ознакомиться и с мнением польского историка Августа Грабского из Исторического института Варшавского университета. За несколько дней до Дня памяти «проклятых солдат» в 2019 году он выступил с лекцией по этой теме. А ещё через несколько дней ответил на вопросы журналиста о «проклятых солдатах».

«… — В интернете правые возмущаются в связи с вашей лекцией 25 февраля в Варшавском университете о преступлениях «проклятых солдат» против евреев. Вы чувствуете, что вас ненавидят?

— Существует сильное давление, но оно существует много лет. Некоторые люди думают, что целью историков должно быть представление истории таким образом, чтобы она была приятна для отечественного получателя. …

Трудно спорить с «исторической правдой», утверждённой государством. Но, к сожалению, с 2011 г. у нас есть закон, устанавливающий праздник «проклятых», и для многих это закрывает любое рациональное обсуждение. Однако я задаю вопрос: поскольку «проклятые» были маленькой группой с экстремальными взглядами и методами, которая быстро становилась всё более социально изолированной — то что, в принципе, в этот день, 1 марта, должны делать потомки тогдашнего большинства общества. Историческая политика Польши не может принадлежать одной политической опции, одной партии. Не должна исключать различных оценок, опыта и чувствительности.

— Что такого вы сказали во время лекции?

— Я представил фигуры выбранных командиров «проклятых солдат» (я всегда использую кавычки при этом искусственном термине, придуманном лишь четверть века назад) и их конкретные преступления против национальных меньшинств, особенно евреев. Я говорил о Мечиславе Паздерском, псевдоним «Серый», у которого на руках кровь 200 украинских мирных жителей, в том числе более 150 женщин и детей. О Юзефе Курасе, который на рубеже апреля и мая 1946 г. убил 25 евреев, о массовых преступлениях Юзефа Задзерского, псевдоним «Волыняк», совершённых против украинцев и поляков и т.д.

Конечно, я показал эти явления на более широком фоне преступлений «проклятых» против польских гражданских лиц, которых убили не менее 5000. Также я задал вопрос о том, что 1 марта должны делать польские евреи, белорусы, украинцы, внуки солдат Войска Польского и т.п., если «Серый», «Волыняк», «Бурый» не являются их героями? Также я показал основные механизмы манипулирования образом «проклятых» Институтом национальной памяти …». [18]

Во время одного из маршей в Хайнувке в честь «проклятых солдат» их противники держали в руках транспарант с такой надписью: «Не каждый герой был проклятым. Не каждый проклятый был героем».

Транспарант противников марша в честь «проклятых солдат»: «Не каждый герой был проклятым. Не каждый проклятый был героем»

Отличная формулировка, но она не вписывается в сегодняшнюю повестку дня официальной Варшавы.

А в завершение этого материала хочется напомнить о том, что уже некоторые польские политики обращают внимание на проблематику «проклятых солдат». В 2016 году Павел Кукиз написал: «Я думаю, что ИНП должен тщательно изучить фигуры некоторых Проклятых… Если мы будем ставить в одном ряду «Инку» и преступника, то не должны иметь претензий к тем, кто почитает Бандеру…». [19]

И даже Бронислав Коморовский, тот самый, который в 2011 году подписал закон «Об установлении Национального дня памяти «Проклятых солдат», на вопрос «По вашему мнению, должен ли «Бурый» быть героем для молодых людей?», ответил так: «Я являюсь сыном и внуком военнослужащих Армии Крайовой, «Бурый» также был военнослужащим Виленской АК. С одной стороны, он был отличным партизаном во время немецкой оккупации. С другой стороны, он был источником стыда. И он допустил преступления по отношению к мирному населению, совершенно не нужные преступления. … Это позор для всех, кто любит традиции Армии Крайовой. Я к этой категории отношу себя. Ссылка на эту фигуру — это больше, чем ошибка. Это глупость». [20]

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