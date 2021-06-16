7 июня 2021 года в небольшой деревне Залешаны, расположенной в Хайнувском повяте Подляского воеводства Польши, произошло важное событие. Президент Польской Республики Анджей Дуда, находящийся в Подляшье с визитом по приглашению белорусского меньшинства, приехал в Залешаны. Там он почтил память местных жителей белорусской национальности, убитых зимой 1946 года: «Президент Польши Анджей Дуда в Залешанах на Подляшье почтил память жертв в месте, отмеченном страданиями, где погибли невинные мирные жители — белорусы, граждане Польской Республики. Память!» [1]

Czesława Chrzanowska (2 года) на плакате

После посещения Святой горы Грабарки президент Польши поехал в село Залешаны Хайнувского повята, где возложил венок под крестами, увековечивающими память убитых жителей.

«Это место, отмеченное когда-то страданиями и смертью белорусов, живущих в Польской Республике, место, где погибли люди, где погибли невинные женщины и дети. Я молился за тех, кто там погиб, — сказал Анджей Дуда. — Это важно как элемент уважения и памяти. Важно, чтобы мы умели вместе, поляки и белорусы — как сообщество граждан Польской Республики разных национальностей — отдать дань уважения этим важным аспектам в духовном смысле. Потому что я не сомневаюсь, что, несмотря на различия, мы составляем такое сообщество, и это то, что я хотел выразить своим присутствием в Подляшье». [2]

Необычность этого шага первого лица польского государства состоит в том, что мирные жители белорусской национальности в 1946 году были убиты участниками польского антикоммунистического вооружённого подполья из отряда Ромуальда Райса «Бурого». [3] Теми самыми «проклятыми солдатами», которых официальная Варшава на государственном уровне почитает как национальных героев. [4]

Конечно, такой поступок Анджея Дуды понравился представителям белорусской общественности в Польше и за её пределами. Однако в целом в Польше мало кто позитивно это оценил. Даже люди, которые не считают «Бурого» своим героем, в комментариях на официальной странице президента РП в Твиттере выражают своё недовольство. Им не нравится непоследовательность президента страны: «А через минуту будет говорить о «героях» под командованием Ромуальда Райса «Бурого»? Человек-пародия!!!», «Ведь их там убил этот ваш »проклятый солдат» «Бурый». Раз — палачам венок, раз — жертвам, и все довольны…», «Не так давно ему венок возлагал. Сначала палачу, а теперь его жертвам. Досадно смотреть».

Комментарий Paweł Nalewajski

Комментарий Magorzata Polka

Комментарий Witek Zagórski

Ещё большее негодование венок от президента Польши в память о невинных белорусских жертвах вызвал в польской патриотической среде. Люди, которые считают героями «Бурого» и других «проклятых солдат», ничего не хотят слышать о вине своих кумиров. Причём очень часто главным «аргументом» в острой полемике является фраза «Честь и слава героям!» (Cześć i chwała bohaterom!). И на этом «аргументы» заканчиваются.

А вообще Анджея Дуду постоянно и сильно критикуют представители «Патриотического движения Кресов», национального движения, различные общественные деятели и обычные люди. Критикуют и за то, что президент делает, и за то, что он не делает.

Например, сильный общественный резонанс вызвало в Польше «бандеровское приветствие» «Слава Украине!», с которым А. Дуда обратился к почётному караулу в Киеве во время своего визита летом 2020 года. [5]

Мягко говоря, не устроит поляков и то, если президент их страны выполнит просьбу своего украинского коллеги В. Зеленского и распорядится восстановить на горе Монастырь памятник боевикам УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе убийцам мирных польских жителей — детей и женщин. [6]

Очень недовольны в Польше и тем, что президент и высшее руководство государства должным образом не относятся к памяти жертв Волынской резни. В результате чего для «бездомного» памятника скульптора Анджея Питыньского несколько лет не могли найти город, в котором он мог быть установлен. [7] Не оправдались ожидания общественности увидеть этот памятник в публичном пространстве Варшавы — столицы Польши. 22 апреля 2021 г. депутаты Совета гмины Яроцин проголосовали за установку памятника, вызывающего очень сильные эмоции.

В обращении Общественного комитета по строительству памятника «Волынская резня» в Домоставе, подписанного Збигневом Вальчаком — войтом гмины Яроцин и председателем упомянутого Общественного комитета, написано:

«…Общество ветеранов Польской армии в Америке, округ 2» (Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce — «SWAP»), выражая согласие на локализацию памятника «Волынская резня» скульптора Питыньского в гмине Яроцин, особо подчеркнуло, что они заботятся о том, «чтобы памятник «Волынская резня» был в полном смысле этого слова подарком польскому народу от польских ветеранов из США и Канады». SWAP объявил о покрытии расходов, связанных с адаптацией места под памятник, строительством пьедестала и транспортировкой скульптуры из города Гливице, но на этом не заканчивается перечень необходимых расходов, связанных с установкой памятника.

… я публично объявил, что бюджет гмины не будет обременён расходами на покупку земельных участков под памятник, а необходимые финансы будут получены путём организации сбора для этой цели. Я должен выполнить это обещание. … Яроцин не ставит памятник «Волынская резня» только для себя. Мы оправдываем давние ожидания многих патриотических кругов в стране и за её пределами.

Многие разочарованы тем, что памятник не будет стоять в большом городском центре. Обращаю внимание, что до сих пор это не удавалось, ничто не указывало на то, что в ближайшем будущем это должно было измениться…».

Apel Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Rzeź Wołyńska w Domostawie

Возможно, памятник «Волынская резня» задумывался как главный памятник в Польше, посвящённый польским жертвам украинских националистов и их пособников из числа местного украинского населения. В этом вопросе был бы логичен патронат президента РП — с соответствующим финансированием проекта вместо объявленного сбора средств. Однако памятник будет установлен без поддержки со стороны Анджея Дуды. Подобная непоследовательность и противоречивость в действиях президента Польши не нравится представителям польской патриотической среды.

Но ведь и они сами непоследовательны и противоречивы! С одной стороны, осуждают украинских националистов — убийц беззащитных польских женщин и детей. А в то же время оправдывают «крайней необходимостью» действия «Бурого», в результате которых были убиты, сожжены заживо белорусские женщины и дети.

И здесь сторонники польских «проклятых солдат» употребляют второй «аргумент» — обвинения в адрес самих жертв. Им вполне достаточно утверждения, что белорусское меньшинство в Подляшье было прокоммунистически настроено, враждебно относилось к полякам. Раз за разом, словно приговор, повторяют эти обвинения в адрес жертв, не осуждая жестоких убийств малолетних белорусских детей.

Czesława Chrzanowska (2 года) на плакате

На этой фотографии представлен современный плакат одного из польских фондов. С этого плаката, напоминающего о геноциде поляков на Волыни, на нас смотрит Чеслава Хжановская (Czesława Chrzanowska) из населённого пункта Куты. Это хорошо известная фотография. Чеславе было всего лишь 2 года, когда бандеровцы убили её в собственной кроватке. Ни один нормальный человек не будет оправдывать «крайней необходимостью» это и другие аналогичные убийства польских детей.

Но одни и те же люди, оплакивая несчастную польскую малышку, убитую ради «метра свободной Украины», совершенно спокойно воспринимают убийство белорусских «прокоммунистически настроенных» жителей Подляшья, в том числе белорусских детей. Потому что это совершили участники польского вооружённого антикоммунистического подполья, сражавшиеся за независимость Польши. Совершили, вероятно, ради «нескольких метров свободной Польши». Однако польских патриотов нисколько не смущают такие «двойные стандарты».

В этом видео длительностью 7,5 минуты Пётр Млодзяновский рассказывает о том, как подчинённые «Бурого» сожгли Залешаны. [8] В январе 1946 года Петру было 6 лет.

Здесь уместно вспомнить, что изначально даже польский Институт национальной памяти давал соответствующую правовую оценку действиям отряда «Бурого» по отношению к жителям белорусской национальности. Тогда убийства отрядом «Бурого» прокомментировал сотрудник польского ИПН Дариуш Ольшевский: «Все действия, являющиеся предметом этого разбирательства, были признаны преступлениями геноцида. Причиной решения о прекращении следствия было то, что главный виновный уже был осуждён, судебное разбирательство завершилось. Часть виновных погибла, а остальные не были обнаружены». [9]

Впоследствии позиция ИПН Польши по данному вопросу кардинально изменилась. С 2011 года в Польше отмечается Национальный день памяти «проклятых солдат». Каждое 1 марта, во время традиционного ежегодного марша в Хайнувке, именно Ромуальду Райсу «Бурому» отдаются особые почести.

Несмотря на официальную политику польского государства по героизации участников антикоммунистического вооружённого подполья, президент Анджей Дуда почтил в Залешанах память их жертв — православных белорусов, граждан Польши, убитых в 1946 году. Помолился за души убитых белорусских детей. Остаётся надеяться на то, что именно этот шаг А. Дуды будет в польском обществе не только поводом для критики среди фанатов «Бурого». Ведь это напоминание о том, что нельзя убивать детей, а также оправдывать подобные преступления «крайней необходимостью» или как-то иначе.

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