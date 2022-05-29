Владимир Микоян

Автор

Родился 15 августа 1950 г. в г. Москве. Окончил МГИМО МИД СССР по специальности "юрист-международник". В качестве сотрудника МИД СССР долгое время работал на американском направлении, из них более 9 лет в посольстве СССР в Вашингтоне. Работал также в Управлении информации МИД и его пресс-центре, первым секретарём в посольстве СССР в Таиланде. После 18 лет в МИДе во время министра А.Козырева уволился по собственному желанию с должности советника Управления США и Канады. В течение 18 лет работал в качестве главы представительств в России различных западных торгово-производственных компаний пищевой отрасли. С 2010 г. по 2017 г. - Региональный представитель Торгово-промышленной палаты России в Восточной Европе с базой в г. Прага (Чехия). Публицист, автор многих статей по политико-исторической тематике. Член Попечительского совета музея обороны и блокады Ленинграда, главный эксперт дискуссионного "Меркурий-клуб".