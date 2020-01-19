В историческом центре Москве (ул. Малая Никитская, 12) полным ходом идет реконструкция одного из самых известных дворянских домов Москвы, городской усадьбы XVIII века исторических личностей князей и графов Бобринских-Долгоруковых, оставивших на разных поприщах (военной, дипломатической, промышленной, сельскохозяйственной, географическо-исследовательской) заметный след в истории России. Эта усадьба — объект культурного наследия федерального значения, прекрасно подошла бы под необычный музей — музей созидательной истории имперской России, ее творцов и выдающихся личностей, уже она сама передает дух времен XVIII—XIX веков — в ней бывал даже Пушкин. Он, кстати, и венчался в стоящем напротив храме «Вознесения Господня». Вот часть архитектурно-искусствоведческого описания главного здания: «Великолепное декоративное убранство парадной анфилады, относящееся к послепожарному периоду, дошло до нашего времени практически в первоначальном виде — парадные залы украшены ампирными живописными плафонами (в том числе выполненными в технике гризайль) с лепными карнизами (в некоторых комнатах — позолоченными), сохранились печи и камины, двери, люстры, наборный паркет. Оформление части помещений (в том числе, вестибюля и лестницы) относится ко второй половине XIX века».

Vyacheslav Bukharov Ельцин-центр. Екатеринбург

NVO Усадьба Долгоруковых-Бобринских

Однако жизнь и администрация президента В. В. Путина распорядились по-другому, и усадебный комплекс передали под создание немосковского филиала основного, помпезного, циклопического размера «Ельцин-центра» (стоимостью в 5 млрд рублей !), открытого в 2015 г. в Екатеринбурге. «Богатое наследие», которое оставил нам Б. Н. Ельцин, видимо не уместилось на 22 тысячах квадратных метров в его родном городе, в нем тесно всем желающим, и требует расширения уже в столице. Хотя новые площади скромно именуют «филиалом», в исторических залах и прилегающих флигелях там планируется разместить ни много-ни мало: музейно-выставочный комплекс, библиотеку, конференц-зал, ресторан, подземную парковку, офисы, включая личные площади главы этого новоявленного «очага современной истории России» — дочери Б. Н. Ельцина Татьяны Юмашевой (Дьяченко, Ельциной). Ее прихоти и сам комплекс будут обслуживать 69 сотрудников, а на реконструкцию, точнее приспособление здания под эти нужды, из госбюджета выделено 1499 млн рублей. Абсурдность соединения под одной крышей по-настоящему исторических интерьеров и обстановки с «экспонатами» эпохи раннего и позднего «ельцинизма» очевидна, аналогична попыткам смешать масло с водой. Единственным эмульгатором может служить, конечно же, ресторан, что и будет вполне в духе главного персонажа, из-за которого вся эта затея притягивается за уши. Мнения жителей Москвы спросить не удосужились — и понятно почему, отдельные протесты общественности Управление делами президента, разумеется, игнорирует, и объявляет, что от переделки всему комплексу будет только лучше. А кто не верит, тот пусть нервно курит в сторонке.

Руководитель Компартии России Г. А. Зюганов в свойственной ему категорично-обличительной манере сразу заклеймил объект «гадюшником», но Геннадию Андреевичу мешает его излишняя задиристость, он все воспринимает буквально, в лоб. А это не тот случай, тут есть где развернуться фантазии. На полноценный музей новоявленный «Ельцин-центр» (как об этом свидетельствует екатеринбургский аналог) все равно не потянет, поскольку экспонатов, говорящих в пользу Б. Н. Ельцина и его наследия, отыскать мудрено. Но все же представляется, что отказываться от этой идеи не стоило бы (да и не получится — «против лома нет приема») и «гадюшник» вполне можно превратить в образовательное учреждение. В нем может быть заложен очень даже глубокий и поучающий смысл, если начинка «Ельцин-центра» будет соответствующей. Причем сработать на контрасте с бывшими владельцами здания — военными, дипломатическими и промышленными, созидательными деятелями. Именно потому, что годы правления первого президента России стали едва ли не самыми драматичными и гибельными в современной истории нашей страны. Память о них и о том, какими мы были доверчивыми, как хотели ощутимых демократических перемен, как мы не сомневались, что вольготно начнем дышать без направляющей и карающей власти обкомов и райкомов, стоит их лишь распустить, как желали на самом деле свободно избирать руководителей, кто прислушивался бы к нуждам народа, как хотели верить еще одному «кремлевскому мечтателю», который в реформаторском угаре убеждал, что высвободит экономику из пут всеохватывающего планирования, распределения и вечного дефицита, даст возможность каждому стать собственником своего дела, проявлять себя и прилично зарабатывать (а, может быть, даже и богатеть), что мы идейно сольемся с остальным «цивилизованным миром», все там нам будут аплодировать и примут в свою большую семью. Ну, и денег подкинут, конечно же, и научат уму-разуму. И мы хотели всем им там, «за бугром», понравиться, широко раскрыли двери к себе и дали работу в наших министерствах массе корыстных советчиков и «экспертов», сами ездили на Запад и добросовестно подставляли уши под красивую «лапшу». Все это было не так давно, есть еще те, кто помнит и ощутил на своей шкуре, во что все эти посулы и заклинания, советы и напутствия вылились.

Владислав Фальшивомонетчик Ельцин-центр и деловой дом Демидовых. Екатеринбург

К тому же многое из того недавнего прошлого достаточно громко «аукается» и сегодня. Так пусть мы еще раз пройдемся по залам, наполненным духом и материальным воплощением того времени, еще раз посмотрим и оценим себя как бы со стороны, пусть новые поколения через посещение такого центра всеобщего самооболванивания учатся на наших иллюзиях и ошибках. Пусть не только изумляются, но и иронизируют над нами — это поможет, дай бог, у них самих выработать на будущее иммунитет от слабости наивно принимать желаемое за действительное. Боюсь только, что сконцентрировав под одной крышей все атрибуты и свидетельства того ельцинского девятилетия, молодые люди, которые только вступают во взрослую жизнь, просто не поверят, что мы — старшее и более опытное поколение, не только пассивно-добровольно, но и с желанием и готовностью, позволили себя зомбировать группке наглых и беспомощных выскочек, реформаторов-экспериментаторов ничего и никогда в жизни не создавших, не имевших никакого практического опыта, которым с легкостью отдал страну на развал и разграбление выдающийся разрушитель государственности и всех наших привычных ценностей, жизненных устоев, рабочих мест и экономики в целом, культуры и образования, норм общения и человеческих судеб. Да и не просто отдал, а более того — призывал крушить все и вся, брать себе «столько власти, сколько можете проглотить». Это и было в его новой философии «высвобождением свободы личности». А мы, оторопев, не только взирали с изумлением на происходившее, но даже дали новому идеологу всеобщего попустительства дополнительный шанс, избрали на второй президентский срок, который он с удвоенной силой использовал на то же самое. Экспонатам из этого ряда будет тесно в павильоне любой, самой гигантской площади.

Замысел должен быть в том, чтобы сформировать самообразовательный центр, с многоплановой панорамой эпохи, ее распустившегося глашатая и его циничных, бессовестных и заискивающих подручных-система должна выстраиваться именно в такой последовательности. Концентрировать вокруг него какие-то ничего не говорящие отдельные детали, типа письменного стола, или сейфа (где он хранил спиртное и укрытые от посторонних глаз, тем более от налоговой службы, «левые» наличные в валюте от издания его так называемых «мемуаров и размышлений»), или лимузина (как это сделали в Екатеринбурге) только отвлечет от главного и будет неуважительно к интеллектуальному уровню посетителей. Ниже хотелось бы привести некоторые идеи для наполнения «Ельцин-центра» иного покроя.

Начать можно было бы с фото чуть ли не физического противоборства на трибуне между плохо бодрящимся и беспомощным М. С. Горбачевым и уже торжествующим Б. Н. Ельциным — один, фактически уже политический банкрот, не хочет выпускать бумаги из рук, а второй, добравшийся до рубежа финального высокого старта, перехватывает их, а вместе с ними и власть. Мы с одобрением думали, что это смелость и напор нового энергичного лидера, которому не терпится взяться за преобразовательно-созидательную работу, а потом оказалось, что им руководило банальное властолюбие. Впрочем, по мощи тяги к власти и пользования ею по своему разумению и без ограничений Б. Н. Ельцин — далеко незаурядная фигура.

На центральное место в экспозиции, конечно же, просится Беловежская пуща, развал СССР, переговорщики, а правильнее сказать — заговорщики, не потрудившиеся узнать мнения других республик, да и народа вообще. Обязательно надо было бы вывесить фото не только ключевых участников, но и российской камарильи — «государственных мужей», шептунов в начальственное ухо, объятых захватившей дух нечаянной радостью, более того — торжеством и триумфом, что их всех не арестовали: государственный секретарь Г. Бурбулис (преподаватель марксизма-ленинизма екатеринбургского университета), министр иностранных дел РФ А. Козырев («кабинетный дипломат», сотрудник среднего звена МИД СССР), вице-премьер Е. Гайдар (экономист-теоретик), университетский юрист-консультант С. Шахрай (послушный автор ельцинских указов). В этом угаре разделения «коммунальной квартиры» первый Президент России как-то забыл (а советники не напомнили) вернуть в состав своей страны исконно русскую территорию Крым, который так и остался «в гостях» у наших украинских соседей к удивлению и радости президента Украины Л. Кравчука, готовившегося выполнить обоснованное историей требование.

Очень поучительно было бы размещение для всеобщего обозрения отрывков из неожиданно-откровенных воспоминаний Е. Гайдара, опубликованные уже после его смерти о том, как наспех, спонтанно и бестолково происходили эти посиделки в Беловежской пуще. Каждый из трех персонажей, представлявших республики СССР, был озабочен только одним: как уцепиться за персональную власть в своих странах и обтяпать это дельце поскорее. Их портреты, безусловно, должны занять центральное место в той части экспозиции, повествующей о том, как, в какой лихорадочной спешке и при какой степени недомыслия в угоду их личным амбициям было разрушено самое большое государство на Земле.

Vyacheslav Bukharov Полноростная скульптура Бориса Ельцина в Ельцин-центре. Екатеринбург

Нам внушали, что главное свершение Б. Н. Ельцина, за что ему многое можно и нужно простить — переход к рыночной экономике и предоставление обществу «свободы» — ну что же, пусть один из залов иллюстрирует эту форму свободы. В одной его части: фото и атрибутика остановившихся навечно заводов, разрезанные на металлолом их части, обезлюдевшие и вымирающие города, брошенные деревни и запустение в полях, в другой: единичные ключевые предприятия-опора экономики, нефтяные и газовые скважины, рудники, банки, попавшие в руки кучки самых шустрых и беспринципных, солидно, с чувством собственного достоинства и превосходства называющих себя «олигархами». Новоявленные банкиры, становившиеся государственными мужами, и министры, становившиеся банкирами в результате подготовленных для себя за годы «государевой службы» запасных «аэродромов». Можно показать как на дрожжах выросшие их дворцы, горделиво болтающиеся у причалов Монте Карло и Портофино белоснежные яхты, их уходящие ввысь офисные здания и шикарные гостиницы, коллекции живописи и антиквариата, элитных часов, драгоценностей их жен и подруг, копии невероятных ресторанных счетов с шести и семизначными цифрами, а рядом тот уровень жизни, который получило все остальное население в результате пришествия «свободы». Оно так и не приспособилось к тому, как эту свободу надлежит использовать. Тысячи предприятий были проданы по дешевке по жульническим схемам, но попали в руки лишь избранных и самых ушлых. Как гласит поговорка: «Кто не успел, тот опоздал». Остальное брошено или разрезано на металлолом.

Показать этот контраст не для того, чтобы призвать «все взять и поделить», а для иллюстрации социального разрыва, размежевания в результате обвального раскрытия потенциала «свободы» по-ельцински, между циничным грабежом и эксплуатацией меньшинством того, что называлось «народным достоянием», и обычным каждодневным трудом большинства. Обязательно в увеличенном размере разместить изображение ваучера — главного изобретения шамана А. Чубайса для одурачивания общей массы сбитых с толку, не раскусивших этот подвох граждан, которых в одночасье обещали превратить в новых капиталистов. Не забыть и про иллюстрацию разгула преступности в лихих 90-х, проще говоря — полного беспредела и неизбежной по этой причине деградации морали и этики в обществе, которая не изжита и по сей день.

Для дизайнеров «Ельцин-центра» задача собрать и показать основные болевые точки той его эпохи потребует немалой фантазии. Например, как донести посетителям, что ученые, дипломированные инженеры, пренебрегая образованием и положением на работе, уходили в сторожа, швейцары, охранники, торговали на стихийных рынках всякой всячиной, а их жены вместо того, чтобы нянчить детей, становились «челноками» и на своем горбу тягали из-за кордона баулы с дешевыми тряпками, а затем на морозе, разложив товар на грязном асфальте, уговаривали, если не сказать умоляли, приобретать его? Какими средствами донести естественный результат этих метаморфоз: обвальное сокращение населения, повышение смертности, количество самоубийств, рост алкоголизма, психических заболеваний, всеобщего озлобления, уныния и безразличия к своей судьбе ?

Перечень и иллюстрация основных вех и «достижений» ельцинских реформ занял бы немало места, но это стоило бы того, чтобы показать, как легко и капитально можно разрушить внушительное наследие одной из основных экономик мира. Тут и всплеск зашкаливающей инфляции, перешедшей в галопирующую, снижение инвестиций, нарастание внешнего долга, уменьшение доходов населения (уровень реальной зарплаты упал втрое от существовавшей до начала реформ), всеобщий переход на бартер — его доля поднялась до 51%, тотальное уклонение от уплаты налогов, разгул контрабанды, повсеместные неплатежи между партнерами и как следствие — многомесячные и массовые задолженности по зарплате. Можно было бы для наглядности выставить напоказ шахтерские каски, стуком которых об асфальт перед Белым домом правительства они пытались показать свое отчаяние и гнев, требуя выплаты задолженности по зарплате за многие месяцы тяжелого и опасного труда. А над касками разместить крупными буквами клятву Б. Н. Ельцина «лечь на рельсы», если требования шахтеров не будут удовлетворены. Но лег он в итоге не на рельсы, а в мягкую и теплую постель, приняв свою обычную дозу «снотворного».

Соответствующие графики смогли бы показать, что размеры пенсий обеспечивали лишь 44% от прожиточного минимума, а разрыв в доходах между бедными и богатыми стал чудовищным. Эти богатые и стали по сути самыми близкими к Б. Н. Ельцину людьми, его кошельком, который обеспечил ему выборы на второй срок за счет скупки всех возможных сил и голосов, финансирования акций и избирательных технологий в пользу уже запаниковавшего Президента. Все они были, разумеется, потом награждены им закачиванием государственных средств в их бизнес, а кое-кто, например, авантюрист и жулик Б. Березовский, не только заняли высокие официальные посты, но и оказались приближенными к кругу доверенных лиц Б. Н. Ельцина. Портреты тех, кто входил в так называемую «семибанкирщину», заслуживают видного места в экспозиции — без их предвыборных усилий наша страна была бы явно другой.

Но всей остальной экономике, помимо горстки избранных собственников, просто не на что было жить — средняя ставка только по однодневным кредитам составила 44%. Ну, а в августе 1998 г. грянул дефолт, означавший крах всей макроэкономической политики, проводившейся с 1992 г., с начала реформ. И снова порочный круг: обесценение рубля, спад и без того вялого производства, рост инфляции, падение жизненного уровня населения.

«Девальвации не будет — это твердо и точно!» — размещение этого лозунга крупными буквами было бы весьма показательно для демонстрации того, как Борис Николаевич легковесно относился к своим словам и пренебрежительно держал население за полных доверчивых дураков. Но несмотря на его внешне-уверенный, властный тон, повальной веры в обещания Президента уже не было. И правильно — девальвация обрушилась на нас уже через три дня после этого заведомо лживого обещания. Вот так своеобразно Президент России уважал свой народ и его мнение. Обязательно надо показать, как люди в одночасье потеряли свои нехитрые сбережения, работу, критически разорились — весь грандиозный масштаб этого вселенского бедствия, когда многие были отброшены за черту бедности, а кое-кто даже поставлен на грань выживания. Но командир все придерживался своего заклинания еще времен начала своего первого срока-будет трудно, но надо потерпеть полгода, мол, потом начнется подъем и наступит для вас счастье, да вновь слукавил — полгода растянулись на многие годы, за которые сломалось немало человеческих судеб.

Б. Н. Ельцин бездумно объявил «парад суверенитетов», но не одумался, не смог и не захотел командовать им, чем и воспользовались многие. Страна стала постепенно расползаться, как гнилая ткань — кто-то начал вводить в действие свои конституции, приоритет своих местных законов, обособляться от Центра, а в случае с Чечней это перешло еще и в вооруженное противостояние. Позорно-неудачная первая чеченская война, принесшая неоправданный общий урон нашей армии того времени и свыше 5 тысяч потерь убитыми молодых необстрелянных ребят и многократно больше ранеными и искалеченными, которые можно было избежать с менее самоуверенным, но более организованным, компетентным военным руководством. Причем невероятно, но этот факт просто обязан быть отраженным в этом разделе экспозиции — Москва поначалу сама накачивала сепаратистов «Ичкерии» оружием и военной техникой — по оценке Б. Н. Ельцина, «лучший министр обороны» П. Грачев распорядился передать мятежникам половину всего имеющегося там на складах оружия и боеприпасов, поскольку не смогли организовать их транспортировку из Чечни. Но делать вид, что главный кремлевский стратег не при чем, что военные неудачи, а точнее — фактический провал в этой локальной войне, да еще и на своей, российской территории, к нему не относятся, не лежат на его совести — верх наивности или лживости в стремлении обелить незадачливого и безответственного Верховного главнокомандующего. Нет и свидетельств его усилий по упреждающей политической локализации нараставшей кризисной ситуации до открытого военного противостояния.

Vyacheslav Bukharov Президентский лимузин Бориса Ельцина в Ельцин-центре. Екатеринбург

Надо бы отразить и явное невнимание, если не сказать пренебрежение Б. Н. Ельциным, к общей и очевидной деградации вооруженных сил, когда у ВВС не хватало горючего для заправки боевых самолетов, а флагманы флота по той же причине не могли даже отойти от причала, не говоря уже о выходе в открытое море. На нынешнем фоне состоянии армии и флота этот провал смотрелся бы весьма впечатляюще.

«Отличился» Б. Н. Ельцин на военной почве не только у нас в стране. Для тех, кто не в курсе масштабности вывода войск из Германии — наша страна, точнее наш Верховный главнокомандующий, добровольно отозвал около полумиллиона человек с вооружением и техникой. Огромные количества военных средств уничтожались на месте. Причем отозвал, грубо говоря, в «чистое поле», не подготовив ни места дальнейшей службы, ни проживания. Вся гигантская масса военных (многие с семьями), выведенная из Германии, Венгрии, Чехословакии оказалась за бортом заботы государства, безопасность и интересы которого они были призваны охранять. Почему бы не привести к этому рукотворному бедствию откровенную цитату ошеломленного канцлера Германии Г. Коля: «Я думал нам предъявят счет (за вывод войск — В.М.) на сотни миллионов, который я был готов оплатить, а мы отделались стоимостью двух гамбургеров». Непонятной радости Б. Н. Ельцина не было предела, что он и продемонстрировал своей очередной выходкой — «дирижированием» немецким оркестром, провожавшим войска. Документальные кадры этого позорища — прекрасный, но далеко не единственный одиозный в этом смысле экспонат для «Ельцин-центра». Не менее ошарашивающе выглядели бы заголовки немецких газет, цитировавших прилюдное заявление в сентябре 1994 г. «разогревшегося» ради такого «праздника» президента России в центре Берлина, ставшим в 1945 г. окончательным триумфом советского оперативного искусства, оружия и армии: «В этой войне (Второй Мировой — В.М.) не было ни победителей, ни побежденных» — переводчик (И. Курпаков) тогда даже опешил и запнулся, но Ельцин рявкнул: «Переводи!».

Но поспешный, ничем толком не оговоренный вывод Западной группы войск-не безобидный добровольный подарок «другу Гельмуту» (Г. Коль — канцлер Германии — В.М.), а колоссальный стратегический просчет для наших позиций на будущее в Европе, которомув послевоенной истории не было равных. Он не только укрепил НАТО, открыл ему движение к нашим границам, но и двери для приема в альянс новых членов — наших соседей. Меньшего калибра была и иная уступка, унизившая всех нас — выполнение требования «друга Билла» (президента США Б. Клинтона — В.М.) не проводить традиционный военный парад на Красной площади в День Победы. Сказано — сделано. Но и она была не единичной. Еще одному закадычному другу — «другу Рю» (премьер Японии Рютаро Хасимото — В.М.). Президент России на совместной «рыбалке» с закусками под Красноярском с ходу пообещал подарить все острова Южной Курильской гряды (Кунашир, Итуруп, Шикотан и Плосксие/Хабомаи) только насмерть перепугавшиеся народного возмущения и даже волнений помощники в последний момент уговорили своего шефа повременить с этим широким жестом, а по сути актом предательства государственных интересов.

Эти и иные факты о состоянии и существе нашей внешней политики, которую по Конституции лично формирует и направляет (а, следовательно, и несет персональную ответственность Президент страны) ничего, кроме сожаления (как это было с Югославией, Кубой, Афганистаном), а в некоторых случаях и брезгливости, у нормальных людей вызывать не может. И даже такой мэтр, ответственный человек, патриот-государственник, как Е. М. Примаков, сменивший смехотворного А. Козырева на посту министра иностранных дел, уже ничего по-крупному в ней изменить не мог, хотя и пытался. Именно поэтому его знаменитый «разворот над Атлантикой» (заметим — по своей инициативе, а не из Кремля) смотрится так ярко на фоне насквозь фальшивых ельцинских эскапад.

Ни один разумный человек не против замены устаревшей Конституции на новую, отвечающую глубоким переменам в стране и обществе (принята во время правления Б. Н. Ельцина), освежающих реформ, особенно, когда потребность в них очевидна, да и неизбежна. Но реформ осмысленных, просчитанных, пошаговых, без разрушения материальной и моральной среды, без крушения надежд и доверия к новой власти, горького разочарования и чувства безысходности. Крайне сомнительно, что выбранный Б. Н. Ельциным способ трансформации и «заплыву к иным берегам» был единственно возможным и оправданным. А он мог бы дать себе труд задуматься, в крайнем случае изучить разные мнения грамотных профессионалов, а не только персонажей из своего окружения. Ведь он не знал и не понимал законов экономики, первопричин, механизмов и взаимосвязей развития или деградации общества, и до конца дней своих был не в состоянии осознать, разобраться, что же он делал не так. Он примитивно рассчитывал, что сначала надо все прежнее «коммунистическое» демонтировать, а потом все само собой как-то «устаканится», засверкает, а он будет принимать поздравления. При этом он сам бы не вникал в дела, а следовал бы советам манипулирующим им корыстной челяди и приближенных, в первую очередь, так называемой «семьи». Слушать мнения, отличные от своего, первый Президент России не любил, а сомнение в своей правоте не было среди его достоинств. Равно как и способность к глубокому анализу и предвидения даже очевидных последствий своих решений, действий или бездействия. Горько признать и непросто, но все же надо показать в экспозиции, что на завершающем витке своей политической жизни это был, по сути, безразличный и авторитарный человек, отъявленный волюнтарист, самовлюбленный позер и обманщик, которого мы же сами и привели к власти над нами. А власть была для него главным смыслом, средоточием всех его помыслов, неважно какая — коммунистическая или антикоммунистическая. Лучшей иллюстрацией тому стало бы фото горящего здания Верховного Совета, обстрелянного танками по приказу перепугавшегося за устойчивость трона Б. Н. Ельцина. Весь свой небогатый интеллектуальный потенциал он тратил на спонтанные решения и приказы, отдававшиеся с царственным апломбом, да на «приступы безудержного сочинительства» перед народом, как поведал нам в книге о нем его бывший начальник охраны и доверенное лицо А. Коржаков. Этой книге-исповеди «От рассвета до заката» самое место в будущей экспозиции.

И, наконец, увенчать экспозицию стоило бы пирамидой из сотен пустых бутылок, опорожненных нашим героем. В российском обществе традиционно на это пристрастие всегда смотрели снисходительно и даже с юмором, но только не тогда, когда оно влекло за собой вызывающие, унизительные для страны и даже губительные поступки, неподобающие лидеру державы, пусть уже и не такой великой, какой она считалась до него. Выставить для наглядности на показ хотя бы колесо от самолета, на которое в американском аэропорту при всем честном народе и к его изумлению справил малую нужду высокий гость — президент России, таким неординарным способом начавший свой первый государственный визит в США в 1989 г.

В завершение маршрута по залам стал бы единственный правильный шаг основного фигуранта эпохи 90-х — уйти досрочно в отставку, не мучить себя и «дорогих россиян», передать власть в руки человека, во всем противоположному ему самому. На это есть знаменитое выступление Б. Н. Ельцина под Новый 2000 год, где он даже попросил прощения у граждан. Но попросить еще не значит получить, даже в сердобольной России. Во всяком случае это уже дело каждого. Этим выступлением, наконец, можно было бы увенчать осмотр экспозиции. А далее начинается уже другая история… И для нее в Москве еще остались исторические здания и усадьбы, а в Санкт-Петербурге даже дворцы.

Каждому российскому посетителю при входе будь-то в екатеринбургский или московский «Ельцин-центр» вместе с билетом следовало бы выдавать таблетки успокаивающего, а иностранцам — средства от смеха и иронии. Впрочем, пожалуй, вход должен быть свободным — брать деньги за рассмотрение себя в зеркале, за созерцание общенационального позора — неэтично. Тем более, что на выходе есть все шансы увидеть всеобщий вопрос в увлажненных глазах: «Как же мы докатились до всего этого и как смогли пережить этот кошмар?!» Ответа на него как не было, так и нет…