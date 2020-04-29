Неожиданно стало очевидным, что хотя бы по одному вопросу у нас в стране может быть достигнуто практически полное единение, говоря распространённым во времена перестройки словом — консенсус. И для этого не нужна никакая пропагандистская артподготовка общественного мнения. Мерзкий поступок муниципальных властей г. Прага с демонтажем памятника её почётному гражданину и освободителю от немецкой оккупации маршалу И. С. Коневу вызвал справедливое возмущение по всей России. К этому оправданному негодованию сами чехи добавили перца ещё и тем, что отказались передать этот памятник в наши руки для вывоза в Россию, как официально с этой просьбой обратился министр обороны С. Шойгу. Причём действительно с первого взгляда непонятно, раз личность И. С. Конева так уж мозолит глаза нынешнему руководству Праги, так почему не избавиться от зримого напоминания о маршале, чтобы больше не возвращаться к этой теме и погасить её? К тому же С. Шойгу предложил, зная прижимистость чехов, что Министерство Обороны России покроет все расходы по транспортировке памятника. Понадобилось бы заплатить за сам памятник, который теперь чехам, точнее пражанам, оказался спустя 75 лет не нужен — мы легко всем миром собрали бы искомые средства. Да и государство вряд ли проявило бы безразличие — все выступили бы заодно, как об этом свидетельствует и официальная, и общественная реакция в России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Но, видимо, снятие с пьедестала памятника — лишь первый акт глумления русофобов. Нет сомнений в том, что памятнику уготовлена незавидная судьба, если его действительно намечают расположить в некоем будущем музее ХХ века. С большой долей вероятности можно предположить, что фигуре маршала в качестве Главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами Варшавского договора в деле подавления восстания в Венгрии в 1956 г. отводится место символа «звериного оскала советского тоталитаризма».

Но в руках властей Праги есть и ещё один исторический артефакт, не менее значимый для нас, да и для всех ценящих самопожертвование советских войск в борьбе с гитлеровцами — бронзовая плита с отлитым Приказом Верховного главнокомандующего об овладении столицы Чехословакии «доблестными войсками 1-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза И. С. Конева». Она после окончания войны была установлена на стене городской ратуши в самом центре города, но несколько лет назад по-тихому демонтирована. Её-то к тоталитарному советскому наследию уж никак не пришьёшь, скорее наоборот — к освобождению Европы, и в частности, тогдашней Чехословакии от тоталитарного нацистского режима. Значит, для будущего музея она никак не подходит и в лучшем случае будет пылиться где-то на складе, пока её не переплавят в очередную монументальную безвкусицу, «украшающую» современную Прагу. Что уж тут говорить, если едва ли не самым популярным в столице произведением современного монументального искусства является памятник-фонтан из двух мужских фигур, справляющих малую нужду на карту Чехии ! И создали такой «шедевр», ходят на него смотреть и показывают изумлённым и озадаченным туристам сами чехи. А можно себе представить, какой поднялся бы шум и визг, если бы этот сюжет из чувства юмора предложили бы российские скульпторы!

Посольство России заранее, ещё в сентябре 2019 г., предупреждало власти Праги, что снос памятника «не останется без последствий». И это тот случай, когда одних наших насупленных бровей, возмущённых слов и дипломатических демаршей будет абсолютно недостаточно. Гайка для тех, кто с первого раза не понимает, должна быть закручена по полной. Но чешская сторона теперь принимает позу невинности и недоумения, с деланной строгостью начинает высказывать уже нашей стране претензии. Оказывается, наше возмущение содеянным трактуется как «вмешательство во внутренние дела», посла даже вызвали в МИД Чехии, чтобы поведать этот бред. Дальше — больше: генеральное консульство Чехии в Санкт-Петербурге выразило недовольство тем, что власти города не проинформировали о том, как были наказаны участники недавней стихийной демонстрации перед зданием против снятия памятника И. С. Коневу. Консульству, видите ли, не понравились надписи на плакатах ! Видимо, ожидали, что здание забросают цветами так же, как чехи закидывали цветами наши войска, с боем входившие в Прагу.

Иван Степанович Конев в Праге, 1945 год

Россия всегда придерживалась крайне взвешенной, терпеливой, а по мнению многих, беззубой позиции тогда, когда на нас «наезжали». Выдержку, конечно же, не следует терять, но и с этой неоправданной толерантностью пора заканчивать. А также пора всерьёз прислушиваться и на деле учитывать общественное мнение в государстве, коль скоро в новой редакции Конституции оно называется «социальным», то есть обращённым лицом к народу.

Похоже, во властных структурах Чехии в полной мере не осознают, что у их страны в России есть ахиллесова пята — программа «Легион 100» — установки памятников чешским легионерам. Намечено к установке 58 памятных знаков. Караван этих родоначальников Гражданской войны в нашей стране растянулся по просторам России с берегов Волги до Дальнего Востока, оставляя за собой не только вооружённые действия, но и пытки, казни и мародёрство. На соединение с войсками адмирала Колчака, помимо легионеров, следовали сотни вагонов с награбленным ими имуществом, включая исчезнувшее потом золото Российской империи. Всё это добро было благополучно погружено на суда во Владивостоке и отплыло в Чехословакию.

И вот в наши дни чехи надеются утыкать весь путь пресловутого чехословацкого корпуса мемориальными сооружениями в память о «героях». А о том, что их представляют и себе, и нам именно в таких терминах, ярко свидетельствует надпись на парадном мемориальном комплексе на Привокзальной площади Челябинска: «Здесь покоятся чехословацкие солдаты, храбрые борцы за свободу и самостоятельность своей земли, России и всего славянства. В братской земле отдали свои жизни за возрождение человечества. Обнажите головы перед могилой героев». Насчёт «могилы героев» это, конечно, пафосное лукавство — на вокзальной площади никаких могил нет. Да и насчёт «героев» звучит странно — ведь, пройдясь «огнём и мечом» по «братской земле» России, чехословацкий корпус натворил много бед, демонстрируя скорее разбойничье поведение, если только не считать героизмом расстрелы красноармейцев, представителей новой революционной власти, грабежи и насилие над мирным населением. Совсем загадка, как и с кем легионеры боролись на территории России за её свободу, равно как и за свободу своей земли, и даже за возрождение человечества. А вот про то, что с их мятежа в Челябинске началась братоубийственная Гражданская война и они встали «по ту сторону баррикад», мемориал не повествует.

Расстрел красноармейцев чехословацкими солдатами

В 1999 г. между Российской Федерацией и Чешской Республикой было заключено двустороннее Соглашение о взаимном содержании военных захоронений. Надо сказать, не самое удачное, страдающее однобокостью: там речь шла о солдатах Красной армии с нашей стороны, и о подданных бывшей Австро-Венгрии и Чехословакии с чешской стороны, но ни слова не сказано о русских солдатах, погибших на чешской территории в ходе Первой мировой войны. Но канонический принцип Римского права, вошедший столетиями в мировую практику, гласит: «Договоры должны соблюдаться». Поэтому мы не призываем воевать с могилами, за которыми обе стороны дали обязательство ухаживать каждый на своей территории и за свой счёт. Министерство иностранных дел Чехии, чтобы сбить накал нашего возмущения содеянным в отношении памятника И. С. Коневу и перехватить инициативу, с намёком напоминает, что чешская сторона заботится о 4224 военных захоронениях российских и советских воинов. Подтекст просвечивается — можем, мол, если вы будете себя плохо вести, и не заботиться. Не беда, ведь Российская Федерация сама регулярно выделяет внушительные суммы для содержания в надлежащем виде могил советских воинов на территории Чехии, посольство в лице специально прикомандированного сотрудника Министерства обороны России занимается этим в постоянном режиме. Да и в некоторых городах, например в сталелитейном центре страны — Остраве, власти сами следят за состоянием созданного ими мемориала в городе.

Но такие явные угрозы — это палка о двух концах, ведь это соглашение именно двустороннее и интерес в нём обоюдный ! Кстати, там речь идёт об «обеспечении сохранности и достойном содержании захоронений в братских могилах и на кладбищах», а не о мемориалах на каких-то нейтральных, а уж тем более не на парадных местах, наподобие того, что по непонятной логике наша сторона в 2011 г. дала добро на создание такового в Челябинске. А городские власти не нашли более подходящего места для него, как на одной из центральных площадей города.

Тогда на местную власть опустилось нечто вроде затмения, помутившего разум. Губернатор Михаил Юревич с удивительной легковесностью заявил: «Если муниципалитет решил установить такой памятник, я не вмешиваюсь. Ради бога, пусть ставят памятники хоть кому». Явно страдая исторической амнезией, первый вице-губернатор Сергей Комяков при открытии театрально поведал: «Сегодня мы возвращаем историческую справедливость (?! — ВМ) и по-человечески вспоминаем погибших в России людей». Но дальше всех пошёл министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, призвавший и в этом деле ориентироваться на Европу: «Хорошо, что Европа подаёт пример, в том числе и России, того, как надо заботиться о сыновьях, павших на чужбине». Ну что же, поучимся у еврочехов, как снимать памятники и как оберегать историческую память…

Но одно дело в соответствии с Соглашением обустраивать или заботиться уже об имеющихся военных захоронениях, и совсем другое — создавать памятники на местах, где таковых не имеется. И в этом смысле мемориал в память о легионерах в Челябинске попадает в ту же категорию, что и памятник И. С. Коневу в Праге. Но памятник маршалу исчез, значит, и паритет нарушен. Об этом мог бы изначально подумать бывший посол в России Пётр Коларж — отец того самого главы управы Прага-6, который и снял памятник Коневу, да ещё и с издевательскими, вызывающими комментариями. Именно П. Коларж в бытность послом в РФ инициировал создание мемориала легионерам в Челябинске в 2011 г., был на его открытии, а теперь выступил в качестве официального консультанта своего сына, как обставить ликвидацию памятника И. С. Коневу. Удивительная дипломатическая близорукость! Впрочем, видимо, эта самоуспокоенность и ощущение безнаказанности основываются на пресловутой российской толерантности, когда наша реакция на выпады выливалась до сей поры максимум в строгий стиль дипломатических нот, которые наши оппоненты, отмахиваясь, как от мух, тут же отправляли в архив.

Тара-Амингу Памятник чехословацким легионерам. Челябинск

Сейчас российская общественность без всякого организационного начала и направляющей руки высказывает ряд ответных мер, причём каждая из них вполне разумна и осуществима. Перечислим:

продолжать ставить вопрос перед чешской стороной о передаче в наши руки памятника И. С. Коневу, причём в неповреждённом виде;

просить власти Праги передать нам мемориальную бронзовую плиту, когда-то установленную на городской ратуше в ознаменование взятия Праги советскими войсками;

соблюсти паритет: перенести название «улица Маршала Конева» с северо-запада столицы в её центр. Для этого переименовать улицу Ю. Фучика, на которой расположено посольство в Москве, в улицу Маршала Конева (улица «Под каштанами» перед российским посольством в Праге была недавно переименована в «улицу Бориса Немцова»). Именем замученного в нацистских застенках Ю. Фучика назвать другую улицу;

соблюсти паритет: переименовать московскую станцию метро «Пражская» в станцию имени маршала Конева (станция пражского метро «Московская» была переименована в станцию «Андел» сразу после т. н. «революции» в 1986 г.);

соблюсти паритет: демонтировать мемориал чешским легионерам в Челябинске, хранить его части на складе в ожидании судьбы памятника И. С. Коневу. В случае передачи в наши руки памятника, разместить восстановленный мемориал на какой-то иной, непрестижной площадке. Место для него определить с учётом мнения населения и поведения чехов в деле возвращения памятника И. С. Коневу. И не надо смущаться — перемещение этого мемориала совершенно не противоречит данному когда-то разъяснению министерства обороны Чехии: «Разрешается устранять мемориалы и переносить их в другие места, там, где не захоронены останки». А они на Привокзальной площади Челябинска не захоронены, и подходящих пустырей для нового местоположения мемориала в городской черте, а уж тем более за её пределами хватает;

установить на освободившемся от мемориала месте на вокзальной площади Челябинска каменную плиту со следующей надписью: «Отсюда в смертоносный рейд по России отправлялись противники советской власти — чешские легионеры, инициаторы Гражданской войны в России, несущие гибель и страдания жителям нашей страны. Помните свою историю, россияне ! Обнажим голову перед памятью павших наших сограждан от рук чехословацких интервентов!»;

провести референдум в соответствующих городах и населённых пунктах (например, в гг. Самара, Пенза, Пугачёв, Верхний Услон, Новокуйбышевск-Липяги и др.), где имеются мемориалы легионерам (расположенные в общественных местах), об их местонахождении;

принимать решения об установлении новых памятных знаков на захоронениях чешских легионеров (в строгом соответствии с Соглашением от 1999 г.) только с согласия общественности соответствующего населённого пункта или местности. Нам это полностью позволяет упомянутое Соглашение, которое гласит: «При обустройстве новых захоронений (даже не памятников и мемориалов! — В. М.) стороны будут действовать в соответствии с учётом национальных, религиозных и иных традиций своих государств». А разве у нас утвердилась традиция ставить памятники тем, кто против этого государства боролся? Сняли же, одумавшись, поначалу установленную в Санкт-Петербурге мемориальную доску маршалу К. Маннергейму, напомнив забывчивым, что финские войска под его командованием активно участвовали в блокаде Ленинграда;

внести в чёрный список, запретив въезд в Россию, консультанта по сносу памятника И. С. Коневу бывшего посла Петра Коларжа, его сына — главу муниципального района Прага-6 Ондржея Коларжа и всех депутатов этого района, кто голосовал за снос памятника. Подвергать их уголовному преследованию, как это предусматривает наспех принятый российский закон, вне границ России неперспективно, неосуществимо, а значит, неболезненно для всех, кто причастен к этому акту вандализма.

Цитата из видео в YouTube Демонтаж памятника маршалу И. С. Коневу в Праге

Между Российской Федерацией и Чешской Республикой с августа 1993 г. существует Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве. Власти Праги нами справедливо рассматриваются как представители чешского государства, подписавшего этот договор, но по своему разумению они как бы забывают о его существовании. Тем более что МИД Чехии официально вступился за них, заявив, что демонтаж памятника И. С. Коневу не противоречит этому договору. Очевидно, что понятие «дружеские отношения», хорошо демонстрируемые обычными чехами в общении с российскими гражданами на человеческом, обиходном уровне, сильно разнятся с трактовкой этого термина государственными и муниципальными служащими. Хотя именно они и несут ответственность за соблюдение международных обязательств своей страны. Но иногда даже взрослым людям, а тем более при должностях, надо преподносить доходчивые уроки. Достоинство нашей страны — слишком высокая плата за дружбу с теми, кто не умеет и не хочет её ценить.