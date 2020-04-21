Глава Управы муниципального района Прага-6 Ондржей Коларж, ещё недавно заснувший широко неизвестной и ничем не примечательной фигурой (кроме того, что он — сын бывшего посла Чехии в США и в России Петра Коларжа), вдруг проснулся в центре общественного внимания. Чем он сейчас и наслаждается — ведь это он осуществил демонтаж памятника маршалу И. С. Коневу в Праге, продавив своё решение среди депутатов подведомственной ему Управы. Похоже, О. Коларж решил выжать всё до капли из этого позорного акта, обратив его на пользу своей персоне. А почему бы и нет — современная Прага превратилась в анклав неолибералов с нетрадиционной не только сексуальной ориентацией, но и мышлением. В ней сейчас в моде самые извращенные политические взгляды пришедших к руководству города членов мини-партии «Топ-9» — креатуры махрового русофоба и смехотворного политического позёра, самодовольного и надменного потомка древнего и богатейшего княжеского рода, бывшего министра иностранных дел Чехии — Карла Шварценберга.

Иван Шилов ИА REGNUM Памятник маршалу Коневу в Чехии

Но членство О. Коларжа в этой цирковой команде клоунов само по себе не давало развернуться его непризнанным талантам. Терзаниям не было конца — ну, как ему подпрыгнуть выше своих сотоварищей, причём так, чтобы о нём могли узнать не только в Праге, но и далеко за её пределами? Он давно заходил на эту тему — вначале установил доску у постамента памятника, вещавшую, что маршал И. С. Конев подавлял восстание в Будапеште в 1956. Даже устроил по этому поводу пресс-конференцию, впрочем, довольно жиденькую. Обратить на себя то внимание, на которое он рассчитывал, не получилось — ему поощрительно поулыбались и дежурно похлопали сочувствующие из числа его приятелей-неолибералов и на этом дело кончилось.

Эго не давало покоя О. Коларжу и будоражило его изобретательность, как ещё преподнести себя погромче, позаметнее. Явно не без совета его политизированного отца, с которым они оба входили в так называемый «комитет по противодействию российской агрессии», выбор вновь пал на памятник советскому маршалу. Тем более, что время подошло — ранее мэр Праги демонтировал с городской ратуши бронзовую плиту с текстом приказа верховного главнокомандующего об освобождении Праги Красной армией в мае 1945 года. Чем я хуже мэра? — рассуждал О. Коларж. «Я сделаю то же самое, но не по-тихому, как сделал недальновидный мэр, а с размахом и помпой для себя».

Ондржей Коларж

Надо признать, что демонтаж памятника стал настолько возмутительной и вызывающей акцией как для многих жителей самой Праги, где ещё помнят её освободителя от немецкой оккупации, так и для всей Чехии, что затея О. Коларжа лично для него сработала — о нём действительно заговорили, правда, в самых разных выражениях. Так, бывший президент Чехии Вацлав Клаус, известный своим независимым острым умом и языком, припечатал О. Коларжа: «Акция старосты Праги-6 демонстрирует наглость и трусость, степень которых трудно поддаётся измерению». Не остался в стороне и нынешний президент Милош Земан, назвавший этот акт «глупостью людей, ничего не добившихся в своей жизни».

Но О. Коларж закусил удила и не стал гасить инициированный им общественно-эмоциональный конфликт с Россией — он демонстративно отказал в просьбе передать памятник в наши руки, тем самым ещё больше разогрев накал страстей. При этом чувствовал себя вполне вольготно и красовался как павлин, тем более, что за него на всякий случай заступилось министерство иностранных дел Чехии.

Понимая, что публичное внимание к невзрачной личности главы управы Прага-6 долго не продержится, он решил зайти на новый круг — нанять себе телохранителей и широко оповестить об этом. Дескать, опасность русского возмездия крайне велика и надо принимать превентивные меры. Шустрые приятели-журналисты тут же отыскали и основание — в посольство России в Чехии мол прибыл какой-то человек с подозрительным чемоданом. Не иначе как наполненным ядами и взрывчаткой, того и гляди надо ждать беды от коварных и мстительных русских. Кстати, не стоит удивляться тому, что, если О. Коларж на улице споткнётся, то заявит, что это было в результате подножки, подставленной ему российским «агентом-мстителем». А, если на его удачу у него случится расстройство желудка — то точно можно будет списать на новое «дело Скрипаля». И тогда до международного скандала и, соответственно всеобщего внимания и сочувствия к его персоне, о чём он может только мечтать, уже недалеко. Оригинальностью мышления он явно не блещет.

Параноик

По-видимому, О. Коларж, окружив себя круглосуточными телохранителями, сам себя убедил, какой важной персоной он в одночасье стал. Но и к этому люди неизбежно вскоре привыкнут и опять он станет серой мышкой под метлой. Но Россия может помочь ему продлить купание в лучах сомнительной славы — пора ответить взаимностью и демонтировать памятник чешским интервентам-легионерам на привокзальной площади Челябинска. Давайте прославим и мы жадного до славы руководителя Праги-6 — пусть этот ответный демонтаж отныне связывают с его именем. Это будет во всех отношениях знаковой акцией — ведь он устанавливался отцом нашего героя — Петром Коларжем в бытность его послом в Российской Федерации, правда, при полном и необъяснимом согласии властей города и области. Но ошибки не слишком грамотных в истории своего отечества чиновников можно прощать, если они ими признаются и исправляются, а это как раз может стать для них таким случаем. И сожалеть об этом, как показывает истинная история, не придётся.

Урон, нанесённый России и её гражданам чехословацким корпусом численностью в 42 тысячи хорошо вооружённых бойцов, двигавшихся в 1918 г. через территорию России к Владивостоку, не подлежит сомнению: вооружённые столкновения с революционными отрядами, массовые расстрелы активистов новой власти, да и просто мирных жителей, грабежи и мародёрство, захват части золотого запаса Российской империи. Именно с бунта «легионеров» в Челябинске и было положено начало братоубийственной Гражданской войны в России. И в довершении всего чехословаки выдали ставшим их теснить наступавшим частям Красной армии своего же союзника, «Верховного правителя России» — адмирала Колчака.

Так найдётся ли у нас в стране из имеющегося широкого политического спектра тот, кто может с чистой совестью выступать за сохранение памятника этим «героям», павшим, как начертано на мемориале, «за свободу России и возрождение всего человечества»? Члены Национального комитета историков уже направили обращение к министру иностранных дел С. В. Лаврову, в котором, высказались на этот счёт: «Когда в надписях на памятниках легионерам их называют «героями», это вызывает справедливое возмущение местных жителей и историков, которые напоминают о том, что называть героями мародёров и убийц — значит потворствовать наглейшей фальсификации истории». Не менее жёстко высказался и московский Комитет ветеранов Великой Отечественной войны: «Эти люди, сеявшие смерть и мародёрство по пути своего следования через Россию, не заслужили ни доброго слова, ни тем более увековечивания. Пусть им поклоняются на их родине те, у кого такое поведение не вызывает отвращения». А глава Российского военно-исторического общества В. Мединский правильно уловил духовный мир О. Коларжа и его единомышленников: «Это политики местного масштаба, которые вымещают свой комплекс неполноценности на великих людях прошлого».

Прага, весна 1945 г. Жители города приветствуют Маршала Советского Союза Ивана Конева

Представляется, что о нецелесообразности, точнее — невозможности дальнейшего существования этого позорного и лицемерного мемориала в Челябинске народ нашей страны проголосует единогласно. Точно с тем же единением, с которым муниципальные депутаты Праги-6 проголосовали за снос памятника нашему прославленному маршалу, одному из освободителей Европы от нацизма.

В нынешней Чехии уже не принято учить русский язык. Но одну нашу популярную и нехитрую пословицу властям Праги, да и Министерству иностранных дел Чешской Республики, которое настаивает на установке новых мемориалов легионерам в нашей стране, стоило бы всё же усвоить: «Как аукнется, так и откликнется!». Председатель Совета Федерации В. И. Матвиенко на днях в сердцах воскликнула: «Мы всё стесняемся, мы всё скромничаем, нас молотят, а мы только грозим. Надо принимать симметричные меры — ну сколько можно проглатывать такое отношение к России ?!». Нашим властям (в первую очередь в Челябинске) только осталось ввести этот справедливый и долгожданный принцип взаимности в действие. А мы их горячо всем миром в этом поддержим.