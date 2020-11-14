



Те в России, кому не безразлично происходившее в Нагорном Карабахе, будь то в силу политических или хотя бы гуманитарных соображений, явно вздохнули с облегчением. В регион ввели российских миротворцев, от которых ожидают установления тишины от выстрелов и разрывов снарядов. Внимание перекинулось на протесты в Ереване, на опасения развёртывания на политической сцене в Армении радикальных, а то и разрушительных, экстремистских сценариев. Но это утрирование происходит от любви к сенсациям, острым колебаниям политической амплитуды и непременным желанием наблюдателей высказаться, хотя и без должного знания внутриармянских реалий. Как и вообще понимания и ощущения Востока и Кавказа, особенностей менталитета его народов.

Много разговоров и о том, что выиграла и чего в будущем должна опасаться или учитывать Россия, у кого к какой теме больше аппетита. Но всё же для ясности и сокращения дистанции в диспутах до истинного положения дел, после оседания информационной пыли военной стадии конфликта приходит пора опуститься на землю и заглянуть вперед, как будет выглядеть гуманитарная сторона достигнутого урегулирования. Есть совершенно очевидная сегодняшняя реальность и нехитрая предсказуемость, которую не стоит наряжать в многочисленные одежды на разные вкусы.

Нельзя не коснуться и происходящего сейчас в Армении: премьер-министр Никол Пашинян будет всячески удерживаться в своём кресле (со сломанными ножками в прямом и переносном смысле), хотя той степени безоговорочной подчиненности и терпимости общества к его эскападам в той или иной сфере уже быть не может. Авторитет новой «народной» власти ещё не успел подняться на должную высоту за отсутствием обещанных заметных улучшений в жизни Армении, а теперь и вовсе упал. Состояние в обществе в духе «кто в лес, кто по дрова» будет ощущаться только острее. То, что Пашинян, бездарно подготовившись и проиграв борьбу за Нагорный Карабах, разъединил общественное сознание и надежды применительно и к другим сферам вместо обещанного национального единения, очевидно.

primeminister.am Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Нагорно-Карабахской Республике

Однако нынешние требования оппозиции уйти в отставку Пашинян проигнорирует, будет тянуть время в ожидании, когда общественное возмущение сдуется. Оппозиция раздроблена, не организована, переполнена внутренними противоречиями, нет крупных, солидных фигур (во всяком случае на поверхности), что не сулит упорного и долгоиграющего противоборства с нынешней властью-клоунадой. Но даже, если свершится маловероятное чудо и Пашинян сдаст свои полномочия, не стоит бояться, что к власти придут некие воинствующие радикалы, кто сможет повернуть вспять достигнутые договоренности по Нагорному Карабаху и возобновить военные действия, а уж тем более преуспеть в них.

Любому новому лидеру очень быстро станет ясно, что вооружённые силы Армении, как и показал конфликт, нуждаются в углубленном анализе, переосмыслении многих установок и факторов, совершенствовании во множестве аспектов, модернизации, переоснащении. Мы уже убедились, что к победным маршам они готовы только на бумаге и в публичных выступлениях. И бросать войска в их нынешнем состоянии в реальный бой означает неминуемый проигрыш с неприемлемыми жертвами, да и конец карьеры любого политического или военного авантюриста. К тому же реальная, доказавшая себя вспомогательная внутрикарабахская сила — местное ополчение, которое в основном и приняло на себя тяжесть азербайджано-турецкого удара, по существу перестает существовать. Все расходятся по домам, точнее, по машинам для отъезда.

Mil.am Ополченец Нагорного Карабаха

Стоит учитывать и то, что военно-техническая материальная поддержка России в новом походе на Карабах абсолютно необходима и в равной степени абсолютно нереальна. Это уже будет война не за некую непризнанную республику, а прямая война между Арменией и Азербайджаном. Реанимация этого очага напряжённости, перевод его в активную обновленную боевую фазу однозначно не в интересах Москвы. Тем более, что в России явно и не без оснований считают, что Ереван из-за своего же недалёкого упрямства не раз упускал предлагавшейся ей шанс на более выгодную развязку карабахского узла.

Так что вывод однозначен — второго витка вооружённого противостояния с Баку ни в ближайшей, ни в отдаленной перспективе не предвидится, несмотря на выкрики из толпы митингующих на ереванских площадях. К тому же миссия российских миротворцев состоит в том, чтобы охранять спокойствие как от вылазок одной, так и другой стороны. Нельзя рассчитывать на то, что образуется некая негласная брешь в пользу армян, что миротворцы поступятся своим авторитетом и авторитетом своего главнокомандующего — президента России. А от возможных, даже случайных жертв среди миротворцев уже по-хорошему не отмоешься.

Отсюда первое: вопрос возвращения под армянский контроль исконных армянских земель Нагорного Карабаха можно теперь уже считать закрытым. Ждать и собирать в кулак силы, рассчитывая, что после окончания пятилетнего мандата российских миротворцев можно пойти на реванш, будет означать ту же самую бездумную, безответственную и гибельную недооценку противника, которая так ярко проявилась в этом конфликте. Нет никаких сомнений в том, что Азербайджан серьёзно, с учетом современной военной науки, своих финансовых возможностей и турецких менторов, создаст на карабахских рубежах крепкий заслон против массированного вторжения. А возможные вылазки партизанских групп армянских фидаинов его будут лишь щекотать, но по-крупному не беспокоить. И заодно помогать поддерживать в азербайджанском обществе армянофобию, в чем так преуспела за последние десятилетия семейная династия Алиевых.

mod.gov.az Азербайджанские артиллерийские части наносят удары по огневым точкам вооруженных сил Нагорного Карабаха

Второе, касательно непосредственно Нагорного Карабаха: записанное в трёхсторонней договорённости возвращение беженцев подразумевает главным образом возвращение бывших азербайджанских жителей Нагорного Карабаха, да и всех тех, кто имеет статус беженца в Азербайджане, или кто хочет, подобно американским переселенцам времен Дикого Запада, попытать счастья на новых землях. Именно для стимулирования наплыва такой категории людей президент Азербайджана Ильхам Алиев обещает превратить этот регион в «цветущий рай». И не исключено, что отдельные примеры этому, пусть даже в качестве витрины, можно будет увидеть в недалеком будущем. Скорее всего начнётся с города Агдам, который находится всего в 17 километрах от Степанакерта. Само собой разумеется, что восстановление разрушенного, да и вообще прогресс в населённых пунктах и районах, по-прежнему населенных армянами, Алиев на себя не возьмёт. Его идеологию предугадать нетрудно: хотите самоуправляться — справляйтесь, пока можете, со своими проблемами сами и за свой счёт.

Баку недаром уже предупредил, что готовит финансовые претензии к Армении за разрушения и общий упадок в прежнем «поясе безопасности». Подтекст такой: пока не выплатите, ничего армяне Нагорного Карабаха в смысл финансирования нормальной жизни и инфраструктуры не получат. Хотя в этой дискриминации заложено и противоречие: ведь все земли без изъятий в Баку признаются единой и неделимой территорией Азербайджана. К этому примыкает и другой вопрос: а кем считать теперь армян Нагорного Карабаха — гражданами Азербайджана? Но у большинства там армянские паспорта, то есть они превращаются лишь в жителей со временным статусом. И не будь Лачинского коридора в руках российских миротворцев, проникать в Нагорный Карабах они смогли бы лишь при наличии азербайджанских виз или вида на жительство, да и то временного.

Mil.ru Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

Дать или не дать такие разрешения — полностью в руках азербайджанских властей и никакие международные гуманитарные организации здесь не помогут. Баку станет уверять, посмеиваясь в усы, что никаких притеснений нет и вообще, «Азербайджан — апофеоз цивилизованности, гуманности и толерантности». В лучшем случае в ответ на обвинения армянской диаспоры будут учинять фейковые «проверки» (как это было недавно с расстрелом безоружных военнопленных) для наивной и поверхностной американо-европейской публики, которые предсказуемо приведут к самым положительным и успокаивающим выводам. Арсенал чисто восточного иезуитства, изворотливости и говорливости до соловьиных трелей у Баку обширен и на этот счёт не должно быть никаких иллюзий.

Задача Баку понятна — в быстрые сроки произвести «впрыскивание» человеческого контингента, лавинообразно создать подавляющий перевес азербайджанского населения как на всей территории Нагорного Карабаха (за незначительными, да и то временными изъятиями) так и на его равнинной части. Это создаст новый пояс, но уже не прежний «пояс безопасности» для армян, а напротив — их зажатости и подчинённости на оставшихся клочках былой территории до такой степени, чтобы никто не посмел пикнуть. Все намёки Алиева о возможности создания для армян некоей культурной автономии, что называется, «в пользу бедных», к этому всерьез относиться нельзя. Да он и сам, посмеиваясь перед телевизионными камерами, издевательски вопрошал: «Ну, что Пашинян, где теперь твой статус Карабаха? Улетел к чёрту! И не будет никакого статуса, пока я президент».

President.az Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Другой инструмент политики предстоящей тотальной азербайджанизации Нагорного Карабаха — принуждение армянского населению к исходу. Движение армянского населения будет не обратно к своим жилищам, покинутым в спешке от опасности быть погребенными под их обломками, а наоборот — из Нагорного Карабаха в никуда. Часть в Армению (где нет ни жилья, ни работы, ни реальной заботы властей о переселенцах). А большая часть, пойдет по городам и весям различных стран мира. Фактически все армяне-мужчины молодого и среднего возраста Нагорного Карабаха во время как первой, так и этой войны воевали в том или ином качестве, практически у каждого сохранилось вещественные доказательства: раны и личное оружие.

Ясно, что они и сейчас и в будущем будут рассматриваться азербайджанскими властями как «террористы-сепаратисты», и спокойно, а то и на свободе жить им не дадут. Не зря же Алиев именует президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна не иначе как «главарем местной хунты». Конечно, можно допустить, что отдельные, особенно пожилые люди (но не полноценные семьи) от безысходности останутся, но это общей трагической картины не изменит. Армяне на своей шкуре знают, что притеснения со стороны азербайджанцев не обязательно могут быть лишь в виде физического насилия или даже угрозы смерти, что, кстати, не исключается и сейчас.

Ruben Martirosyan Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян

В советское время в Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) — тогдашней территории полного запустения и уныния для армян, всевозможные ограничения и унижения по национальному признаку практиковались с завидной изощренностью, прикрытой восточным лицемерием Баку. Да и не только в Нагорном Карабахе. Недаром же в Нахичеване, родине и вотчине Гейдара Алиева, отца нынешнего президента Азербайджана, за время его правления из 43% армянского населения не осталось ни одной армянской семьи. Более того, не осталось ни одного объекта культурного наследия, даже кладбища с армянскими крестами — всё перепахано и уничтожено.

Младший Алиев похваляется сейчас тем, что выполнил обещание, данное отцу, вручившему ему власть — вернуть весь Нагорный Карабах, но умалчивает, что это обещание подразумевало и другое — выгнать, выдавить оттуда всех армян. Сроки этой в лучшем случае плавной депортации можно предугадать — пять лет на сборы, пока в регионе будут стоять российские миротворцы, в чью задачу входит и пресекать насилие над местными жителями. Но, во-первых, у каждого дома полицейский пост не поставишь. А во-вторых, выдавливание может происходить не обязательно откровенно-силовыми методами, а так, чтобы не подавать миротворцам повода вмешиваться, вставать на защиту гонимых. А если же армяне начнут «бузить», защищая себя и своих близких, то «переводить стрелки» и жаловаться миротворцам на «выходки вечно-агрессивных» армян. После вывода миротворцев никаких тормозов к насильственной эмиграции уже вообще не будет, и армяне это прекрасно понимают.

Поэтому логично ожидать, что они, скорее всего, и сами «помогут» ради сохранения своих жизней, начнут покидать навсегда Нагорный Карабах самостоятельно уже в ближайшее время, не дожидаясь, когда исчезнет хоть минимальная гарантия со стороны российских миротворцев. Это отъезд в никуда, без нового жилья, без работы, на заработанное от которой можно кормить и одевать свои семьи, растить детей, и, как это ни печально, без финансовой или какой-то иной действенной, эффективной помощи по репатриации со стороны Республики Армения.

Мы уже видим в телевизионных репортажах, как сельчане, люди без мягко говоря, даже среднего достатка, собрав свои многочисленные семьи, собирают скромный скарб, отвинчивают краны и снимают унитазы, оконные рамы, грузятся на чудом доставшийся на последние деньги транспорт и покидают навсегда свои селения, где они выросли и где остаются могилы их предков. Мотивация к оседлости, как в поселках, так и в городах рассыпается на глазах, перспективы в плане работы, обучения и социально-культурной жизни, использования своего языка армянам небезосновательно кажутся тупиковыми. Иначе говоря, 150-тысячное армянское население Нагорного Карабаха ждёт настоящая гуманитарная катастрофа исхода — фактически она уже началась. Нагорный Карабах скорее быстро, чем медленно, снова превратится для армян в «медвежий угол».

Показателем восприятия своего будущего при азербайджанских пришельцах служат начавшиеся поджоги домов, которые армяне сами же для себя когда-то и построили. Они имеют все основания не верить, что после всех лет вооружённого противостояния, после зверского уничтожения армян в Сумгаите, Баку, Гяндже, других городах и населенных пунктах Азербайджана, после грабежей и убийств в самих деревнях Нагорного Карабаха, после целенаправленных варварских артиллерийских обстрелов мирного населения, враждебной индоктринации Азербайджаном своего населения, все эти раны затянутся, что их ждёт иная участь и пришельцы проявят образцы человеколюбия.

Да и откуда ему появиться, если официальный Баку во главе со своим президентом ежедневно, на протяжении многих лет, беззастенчиво, открыто воспитывает в своем народе ненависть и пренебрежение до презрения к соседнему народу?! Достаточно почитать центральную азербайджанскую прессу и реплики в соцсетях, чтобы получить «удовольствие» погрузиться в тину всевозможных эпитетов по любому поводу. Не клял Армению и армян каждый день там только ленивый. И более того, проклятья считаются обязательным атрибутом, хорошим тоном и признаком истинного патриотизма. Посмотрите на азербайджанскую трактовку всех зол и человеческих пороков — и вы получите насаждаемый коллективный портрет армянина.

Участь армян Нагорного Карабаха предрешена. Их борьба не столько за сами земли, сколько за свое спокойное, самостоятельное, комфортное и безопасное существование на них, исчерпана. «По воле Аллаха», как провозглашают азербайджанцы, или в результате преступного попустительства и зазнайства Армении — не меняет сути дела. Возможностей к мирному сосуществованию с пришельцами-улюлюкающими победителями армяне не видят и имеют для этого серьезные основания. Сделать что-то для кардинального облегчения их участи в долгосрочном плане по сути нельзя, да и некому — люди предоставлены сами себе. Параллельно будет набирать обороты процесс тотальной азербайджанизации, что станет сказываться повсеместно: в новых названиях населенных пунктов, в преобладании азербайджанского языка, в ведении именно на нем любой деловой переписки, в преподавании в школах и всё в таком роде.

Единственное, на что можно ещё повлиять — хоть на какую-то сохранность исторических, культурных и религиозных памятников, которые входят не только в чисто армянский, но и в мировой цивилизационный фонд. Среди них великолепная церковь Святого Христа-Всеспасителя в городе Шуши (теперь уже полуразрушенная артобстрелом), древние отреставрированные монастыри — жемчужины зодчества Гандзасар и Дадиванк с его уникальными фресками, монастырь Амарас, где в V веке основал первую армянскую школу создатель армянского алфавита Месроп Маштоц, другие культовые сооружения. Кощунством было бы закрыть глаза и на сохранность армянских кладбищ.

Armen Manukov Монастырь Амарас

Нет никакой уверенности в том, что в ответ на толерантность и уважение армян к иной религии, сохранивших в неприкосновенности мечети Шуши и Агдама, пришельцы ответят взаимностью. Комплекс монастыря Дадиванк до того, как туда после первой карабахской войны вернулись армяне, был превращён в скотный двор. А как же иначе — это же храм неверных! Сейчас в ожидании такой же участи осквернения армяне снимают с его куполов кресты и увозят древние хачкары — резные камни-кресты. Но ведь сам монастырь и его роскошные фрески, восстановленные с помощью итальянских мастеров, не перевезёшь!

Поэтому императив, на чём следовало бы сосредоточить внимание мировой общественности — это сохранение армянских памятников на землях Нагорного Карабаха. Иначе в лучшем случае их постигнет та же участь, что и рушащиеся под грузом времени и запустения храмы в захваченной Турцией Западной Армении. Чтобы заострить и перевести эту задачу в конкретную плоскость было бы правильно создать, возможно под эгидой ЮНЕСКО, специальную международную авторитетную наблюдательную комиссию и соответствующий частный фонд. Не помешало бы и обращение-призыв патриарха Московского и всея Руси по поводу сохранения христианских святынь Нагорного Карабаха. Это, пожалуй, единственное, что можно было бы сделать всем миром для сохранения отчётливых и ярких следов культуры армян Нагорного Карабаха на своих уже бывших землях.