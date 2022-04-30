Вероника Крашенинникова

Автор

Российский политолог, историк-исследователь, общественный деятель. Руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив (ИНВИССИН), член Российского исторического общества, преподаватель РГГУ, автор Телеграм-канала Прогнозы.Крашенинникова @PrognozyVK. Член Общественной палаты России трёх созывов в 2013-2020 гг. Ведущая авторской программы «Прогнозы» на телеканале «Звезда» Министерства обороны РФ в 2016-2018 гг. В 2011 г. стала учредителем ИНВИССИН, в 2012 Институт запустил книжную серию «Реальная политика», совместно с издательством «Кучково поле». Специалист по внутренней и внешней политике США, государств Европы. В 2003-2010 в Нью-Йорке возглавляла Совет по торгово-экономическому сотрудничеству США-СНГ, в 2006-2010 гг. была представителем г. Санкт-Петербург в США, и в этом качестве попала под действие закона США о регистрации иностранных агентов (FARA).