Если крупный российский бизнес желает увидеть своё скорое будущее, пусть обратится к кейсу французской компании «Альстом». Тяжёлую судьбу компании и её руководства описал бывший вице-президент энергетического подразделения компании Фредерик Пьеруччи в книге «Американская ловушка», только что вышедшей в издательстве «Nouveaux Angles«и представленной на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Экономическая война: европейские жертвы, американские прибыли

В апреле 2013 года топ-менеджер «Альстом» Фредерик Пьеруччи был задержан ФБР по подозрению в коррупции. Согласно материалам дела, в 2003—2005 гг. «Альстом» выплачивал взятки чиновникам в Индонезии для получении контракта на строительство электростанции в г. Тарахан. По итогам разбирательства «Альстом» заплатила 772 млн долл. штрафа, продала энергетическое подразделение «Дженерал Электрик», а Пьеруччи провёл 2,5 года в тюрьме строгого режима. Как оказалось, министерство юстиции США вело расследование против компании на протяжении трёх лет.

Entropiness Штаб- квартира Alstom.

Случай «Альстом» отнюдь не единичный: подобные расследования велись в отношении французских Alcatel, Technip, Total, BNP Paribas, Société Générale, Sanofi, германских Siemens и Daimler, шведской Telia, бразильских Embraer и Petrobras, и других. Да, конечно, были и расследования в отношении американских компаний: KBR/Halliburton, Alcoa, JP Morgan Chase, Avon Products. Однако в итоге европейские компании за десять лет с 2008 по 2018 год заплатили штрафов в 3 раза больше, чем американские: 5,339 млрд долл. в сравнении с 1,774 млрд долл. В 2000-е годы США преследовали европейские, а также японские компании, потому что они были основными конкурентами на рынках третьих стран.

В последние годы, сообразно мировым экономическим реалиям и политическим приоритетам, минюст США взялся за корпорации Китая: в 2017-м телекоммуникационная ZTE получила обвинения в шпионаже, запрет на экспорт в США и команду американских сотрудников внутри компании — они теперь наблюдают за всеми процессами. В декабре 2018-го в Канаде была арестована финансовый директор Huawei, дочь основателя компании.

Но и российские компании уже начали расплачиваться за коррупцию за рубежом. В 2016 году «Вымпелком» в Нидерландах заплатил 835 млн долл. американской и местной казне за коррупционные дела в Узбекистане с Гульнарой Каримовой. В сентябре этого, 2021 года зампред правления «Новатэк», гражданин США, был арестован за неуплату налогов; сейчас он под домашним арестом благодаря залогу в $80 млн.

Главное оружие — антикоррупционный закон

На протяжении десятилетий США вводили и обновляли батарею законов по борьбе с коррупцией. Первый из них, закон США о коррупционных практиках за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), был принят ещё в 1977 году. Закон запрещает гражданам и организациям США давать взятки иностранным государственным чиновникам в интересах своего бизнеса. Это очень хорошо — при условии, что закон беспристрастно применяется ко всем компаниям. Однако по оценке Всемирного банка, и в 2001—2002 гг. в мире дали — и приняли — взяток на сумму около 1 триллиона долл. Сколько школ, университетов, больниц можно было построить на эти деньги в развивающихся странах — эти страны давно могли бы перейти в категорию развитых.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

Между тем европейские и американские компании в конкуренции между собой глубоко коррумпировали развивающиеся страны. Как рассказывает автор книги, проработав 22 года по всему миру, он не верит, что при отсутствии антикоррупционного законодательства можно было подписать контракт в третьей стране, не выплатив «комиссионных» посреднику-«консультанту».

Французские компании за счёт своей колониального опыта прославились широкими коррупционными практиками. Во Франции до ратификации в сентябре 2000 г. конвенции ОЭСР по борьбе с коррупцией взятки за рубежом были легальным делом. Главы французских компаний каждый год передавали в министерство финансов список взяток — «чрезвычайных расходов». Минфин вычитал эти суммы из налогооблагаемой базы!

Однако слишком часто антикоррупционные законы используются в интересах американских корпораций, чтобы получить самые выгодные контракты, поглотить или обанкротить конкурентов. Эти законы агрессивно используют и демократические, и республиканские администрации.

Главный принцип правоприменения — экстерриториальность, то есть применение законов США в отношении лиц и корпораций третьих стран. Изначально принятый для американских граждан и организаций, Закон США о коррупционных практиках за рубежом может быть применён к гражданам и организациям любой страны и их деятельности в любом другом государстве.

Для привязки иностранного субъекта к законодательству США достаточно — и это не шутка — чтобы:

1) был сделан перевод в долларах через систему SWIFT,

2) ваше электронное письмо прошло через сервер в США.

Таким образом в случае использования, например, почты Google, «связь с США» гарантирована; но даже если ваш национальный почтовый сервис имеет серверы в США этого также достаточно.

Обвинения в коррупции за рубежом правосудие США подкрепляет неопровержимой доказательной базой: в случае «Альстома» было представлено 1,5 миллиона (!) документов и несколько свидетелей. Один из сотрудников компании, как оказалось, регулярно загружал всю документацию для последующей передачи. В любом случае, при сегодняшнем мастерстве хакеров, вопрос доступа к полной информации компании решается достаточно легко.

Дела против иностранных компаний до суда доходят редко: 90% решаются путём сделки со следствием, то есть признанием своей вины. В этом случае управленец получает несколько лет тюрьмы, а иначе ему грозят сроки в сотню лет. Из оставшихся 10% случаев, в 8,5% суд принимает решение в пользу правительства США. Победить систему на её территории практически невозможно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Что делать? Принять собственный закон против коррупции за рубежом

Некоторым в России такое решение покажется «самострелом». Нет — это единственный способ перехватить инициативу по борьбе с коррупцией и защититься от неизбежного преследования США.

Российский антикоррупционный закон обяжет выплачивать штрафы в российскую казну, а не американскую. Управленцы компаний не будут жить под риском ареста в третьей стране и экстрадиции в США. Наконец, это покажет, что и Россия тоже борется с коррупцией и стремится интегрировать лучшие практики. Причём, покажет не только наблюдателям за рубежом, но, что важнее, и россиянам.

Франция ещё в 2016 году приняла «Закон о прозрачности, борьбе с коррупцией и модернизации экономической жизни», коротко «Sapin II» по фамилии инициатора. Сами компании и главная организация предпринимателей страны, MEDEF — эквивалент российского РСПП — выступили за принятие закона.

Китай в процессе разработки подобных законов. Книгу Ф. Пьеруччи там решили изучить основательно: продано более 1 000 000 (!) экземпляров, издание закупали для своих сотрудников крупные компании — Huаwei приобрела 50 000 экз.

Рано или поздно в России будет принят собственный закон против коррупции за рубежом. Вопрос только в том, сколько времени и экономических жертв потребуется России для осознания необходимости такого закона. Ещё точнее — вопрос в том, сколько российских бизнесменов будет арестовано и направлено в тюрьмы США, сколько миллиардов долларов российских денег будет уплачено в американскую казну.