С даты рождения Ивана Ильина, 9 апреля 1883 года, прошло 139 лет, но в российской реальности в последние двадцать лет он постепенно занимал все более значимое место. Религиозный философ, публицист, идеолог белого движения и непримиримый противник советского строя, Ильин был возведён на пьедестал одного из столпов современного российского консерватизма.

Михаил Нестеров. Мыслитель. Портрет философа И.А. Ильина (фрагмент)

Со стартом специальной военной операции на Украине Иван Ильин обрёл ещё большую актуальность. Декоммунизация для него была делом всей жизни после эмиграции. Что касается украинской государственности, философ имперского духа Ильин не признавал даже культурной индивидуальности украинцев: их культурные особенности — не более, чем отличия между, например, рязанцами и ярославцами, писал он в «Наших задачах» после войны.

При всей стратегической важности результатов военной операции России на Украине, ещё важнее для нас будущее страны и её идейная сущность, которая неизбежно переживёт серьёзную трансформацию в ходе сегодняшних исторических событий. В каком направлении пойдёт эта трансформация? Насколько Иван Ильин участвует в ней своим идейным наследием из 20−40-х годов прошлого века?

Ильин написал много, его промоутеры набрали сочинений на 30 томов собрания, и то ещё не полного. Поклонников у Ильина достаточно, и они избирательно используют выгодные цитаты — продвигая при этом персону Ильина во всей его целостности. Между тем обойдённая официальным вниманием часть содержит глубокие программные идеи: статья «О русском фашизме» 1928 года, работа «Национал-социализм. Новый дух» 1933 года, статья «О фашизме» 1948 года, сборник «Наши задачи», который издавал Русский общевоинский союз (РОВС) в 1948—1954.

Но прежде, несколько штрихов к портрету религиозного философа. Иван Ильин принадлежал к дворянской семье: его отец был крестником императора Александра II, мать — российская немка Каролина Луиза Швейкерт фон Штадион. Во время учёбы в Московском университете на юридическом факультете молодой Ильин увлёкся философией, особенно немецкой: будучи, по воспоминаниям современников, «русским немцем», он свободно читал Канта и Гегеля в оригинале.

Родители Ивана Александровича

Основные свои работы Иван Ильин создал уже после отбытия на «философском пароходе» в 1922 году, в Германии и Швейцарии. Прибыв в Берлин, Ильин с 1923 года трудился профессором в Русском научном институте при министерстве иностранных дел Германии — в современной терминологии «мозговом центре» по России. В октябре 1933 года, уже после прихода Гитлера к власти, Ильин был повышен в должности до директора Русского научного института и прослужил на этом посту до июля 1934 года. При нем институт перешёл в ведение Имперского Министерства народного просвещения и пропаганды Йозефа Геббельса. До того, в 1928–1930 годы Ильин печатался, согласно подписанным договорам с вознаграждением, в антисемитском издательстве «Эккарт ферлаг». Основателя этого издательства Дитриха Эккарта историки НСДАП называли «духовным отцом нацизма».

Движущей силой и мотивацией деятельности Ивана Ильина в Германии был радикальный антикоммунизм и антисоветизм — очень полезные инструменты для власти Рейха. После 1935 года работы Ильина выходят почти исключительно на немецком, к русскому он возвращается с 1947 года.

Пароход «Oberbürgermeister Haken»

Однако было у Ильина с нацистской властью и крупное расхождение — в отношении Украины. К лету 1938 года от помощника Альфреда Розенберга — отметим, балтийского немца из Таллина, белого эмигранта по идеологии — тогда ответственного за воспитание в НСДАП, Ильин услышал о возможной военной аннексии Украины от СССР. Для имперского сознания Ильина и согласно белоэмигрантской идеологии «за единую и неделимую Россию», Украина была безусловной частью России.

«Малороссы суть ветвь единого, славянороссийского народа. Эта ветвь не имеет причин враждовать с другими ветвями того же народа и отделяться в отдельное государство», — утверждает Ильин в резолюции Съезда белых организаций, который прошёл в Румынии в августе–сентябре 1938 г.

Ильин зачастую писал название страны как «Украйна», подчёркивая её статус пограничных русских земель.

Ильин многократно и резко выступал против украинского национализма как инструмента для отделения Украины от России:

«Самостоятельная Украина неизбежно и быстро превратится в германскую колонию, и мы будем взяты немцами в клещи — с востока и с запада», — беспокоился он в статье «О расчленителях России» в 1949 году.

Хотя к тому времени Германия сама была разделена на западную и восточную под покровительством Советского Союза, и как раз угрозы не представляла. Оценка вызывает вопросы, но Иван Ильин как религиозный философ и не претендовал на научность подхода и точность анализа.

Как Ильин воспринял бы сегодня «денацификацию» Украины? Возвращение киевских земель в рамки современной империи он, конечно, одобрил бы активно. Но его самоидентификация с идеологией фашизма и прочные связи с нацистским Третьим рейхом, вероятно, помешали бы использовать такие термины и смыслы. Ильин приветствовал приход к власти Гитлера. В работе «Национал-социализм. Новый дух» в 1933 году он оценивает роль фюрера так: «Что сделал Гитлер? Он остановил процесс большевизации в Германии и оказал этим величайшую услугу всей Европе». И заботится о традиционных ценностях: «Пока Муссолини ведёт Италию, а Гитлер ведёт Германию — европейской культуре даётся отсрочка».

Муссолини и Гитлер

А как оценивает Иван Ильин первые преступления Третьего рейха на собственной территории? «Мы советуем не верить пропаганде, трубящей о здешних «зверствах», или, как их называют, «зверской пропаганде». Есть такой закон человеческой природы: испугавшийся беглец всегда верит химерам своего воображения и не может не рассказывать о чуть-чуть не настигших его «ужасных ужасах». На дворе 1933 год, уже издан откровенный «Майн Кампф», уже обозначены конкретные враги, Муссолини у власти уже 11 лет — а для Ильина это все «химеры воображения».

Но и в 1948 году, когда преступления Третьего рейха против человечности были известны всему миру, в статье «О фашизме» Ильин приводит длинный ряд оправданий и аргументов и подводит итог:

«Наконец, фашизм был прав, поскольку исходил из здорового национально-патриотического чувства, без которого ни один народ не может ни утвердить своего существования, ни создать свою культуру».

О будущем России Ильин, без сомнения, думал. Он начал формулировать идеологию для страны ещё в 1928 году в журнале «Русский Колокол», где Ильин редактор-издатель, выходит его программная статья «О русском фашизме». «Белое рыцарственное движение», пишет Ильин, впервые появилось в 1917 году в России, а затем распространилось по миру как ответ на угрозу коммунистических революций. Преимущество русского белого движения, утверждает он — в его религиозной составляющей, а итальянский фашизм — лишь светская вариация белого движения.

Журнал «Русский Колокол». Оглавление

Двадцать лет спустя в сборнике «Наши задачи» Ильин проводит «работу над ошибками» итальянского фашизма по части терминологии и даёт советы на будущее:

«Франко и Салазар поняли это и стараются избежать указанных ошибок. Они не называют свой режим «фашистским». Будем надеяться, что и русские патриоты продумают ошибки фашизма и национал-социализма до конца и не повторят их».

В действительности, Ильин, по существу главных своих работ — не философ, а идеолог, пропагандист и агитатор русского фашизма.

Подчеркнём, что идеология Ивана Ильина — это результат его работ в эмиграции, в Веймарской Германии и Третьем рейхе, а также в Швейцарии, в среде радикальной антисоветской организации Лига Обера. Примечательно, что другая крупная идеологическая составляющая — евразийство, которое активно продвигает ещё один «философ» — ещё более радикальный — А. Дугин, также продукт белой эмиграции, разработанный в 1920–1930-е годы. Евразийцы стремятся к автаркическому авторитарному государству, которое наследовало бы не от Киевской Руси, а монгольской монархии. Сегодняшний разрыв с Западом даёт возможность поклонникам «орды» продвигать свои средневековые аргументы.

С 1920-х годов и до конца жизни Иван Ильин был последовательным пропагандистом идеологии клерикального фашизма, и даже Вторая мировая война ничему его не научила — за исключением необходимости скрывать терминологию. Да, его наследие может быть полезно для «декоммунизации» России, если такая цель будет поставлена. Однако напомним: именно с этого и начинала Украина, чтобы прийти к современному состоянию. Сегодня, в рамках денацификации Украины и при построении будущего России, Иван Ильин — не часть решения, а часть проблемы.