2 ноября в Стамбуле будет проходить «Конференция по Афганистану: безопасность и сотрудничество в сердце Азии», которая соберёт представителей 34 государств под председательством Турции и Афганистана. На повестке дня — обсуждение проблем переходного этапа и примирения в Афганистане, и проект так называемого «Нового шёлкового пути».

Иван Шилов ИА REGNUM Стамбул

Белый дом заявляет, что «основная ответственность за безопасность» в Афганистане должна перейти от НАТО к афганскому правительству в конце 2014 г. К этому моменту Афганистан, согласно подписанной на саммите в Лиссабоне в ноябре 2010 г. «Декларации о несокрушимом партнёрстве», должен стать «надёжным партнёром НАТО и обеспечить НАТО всем необходимым содействием для выполнения партнёрской деятельности альянса», включая проведение реформы силовых министерств и национальных институтов, подготовку кадров по борьбе с терроризмом и наркотрафиком. В концепции «глобального» НАТО, согласно которой альянс для реализации глобального присутствия опирается на посредников, это называется «построением потенциала партнеров» (Partner Capacity Building).

Реализуемый США внутри Афганистана процесс «примирения» есть не что иное, как попытка построения из враждующих между собой афганских движений и группировок некоего подобия марионетки, к ногам-рукам которой США пытаются привязать нити. Нитями работают финансовые потоки, т. е. коррупция — для тех, кто продаётся, и грубое насилие — для тех, кто с принципами. Марионетка, при этом, до мозга костей наркозависима.

Сколоченный таким образом лояльный режим (proxy) должен будет уже самостоятельно проводить американские интересы в стране и служить плацдармом для освоения соседних регионов Центральной и Южной Азии, а также для проецирования угроз на трёх главных стратегических противников США — Иран, Россию и Китай. В истории США имеется достаточно прецедентов, позволяющих предположить функции такого посреднического режима: Южный Вьетнам Нго Дин Диема, Панама Мануэля Норьеги, Чили Пиночета, Ирак времён раннего Саддама Хуссейна, а сегодня — Грузия под руководством Саакашвили. При этом США старательно маскируют свою роль в афганских процессах, выдавая собственные инициативы за международные.

Афганское руководство и полевые командиры — конечно, не лучший материал для клонирования мифологических американских ценностей. Но это не заставит Вашингтон изменить планы — лишь ужесточит способы их реализации.

Вторая тема Стамбульской конференции — вовлечение международного сообщества в проект «Нового шёлкового пути».

«Новый», или «современный», шёлковый путь — это, согласно официальному американскому определению, система экономических и транзитных связей по всей Южной и Центральной Азии с ключевым узлом в Афганистане, для обмена ресурсами, товарами и технологиями в регионе. В этом гигантском проекте США опять же позиционируют себя как «нейтрального, но полного энтузиазма сторонника», а роль двигателя отводят Турции и Афганистану.

Так ли это, и что на самом деле стоит за заманчивым «Новым шёлковым путём»?

Оказывается, идея «Шёлкового пути» не только существовала, но и была оформлена в проект закона ещё в 1997 г. — задолго до начала войны США в Афганистане. В 1999 г. палата представителей США приняла «Закон о стратегии Шёлкового пути», и сенат включил его в бюджетный «Закон по зарубежным операциям, экспортному финансированию и связанными с этим программами» на 2000 налоговый год. (FY 2000 Foreign Operations, Export Financing, and Related Programs Appropriations Act).

Этот закон обязал исполнительную власть США прилагать все необходимые усилия для построения в регионах Средней Азии и Южного Кавказа «открытых демократических систем» и «открытых рыночных экономик» — «открытый» в терминологии США значит доступный для американского проникновения. Белому дому было предписано «активно продвигать участие американских компаний и инвесторов в планировании, финансировании и строительстве инфраструктуры коммуникаций, транспорта, включая воздушные сообщения, автодороги, железные дороги, порты, морские перевозки, банки, страхование, телекоммуникационные сети, газовые и нефтяные трубопроводы». Проекты должны реализовываться силами частного капитала, что подразумевает приватизацию местных ресурсов и инфраструктуры.

В мае 2006 г., с учётом военных реалий «Закон о стратегии Шёлкового пути» был основательно обновлён и дополнен. В частности, США взяли на себя обязательство по «развитию внутреннего оборонного потенциала и обеспечению безопасности границ» государств «шёлкового пути». Как объясняют разработчики из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), «Современный шёлковый путь» является «частью противоповстанческой стратегии США в регионе». Как и Северная сеть доставки (NDN) — пути снабжения оккупационных войск США и НАТО в Афганистане, проходящие через Россию, которую в Вашингтоне считают первым шагом к реализации «шёлкового пути».

Таким образом, «Новый шёлковый путь» продолжает американскую стратегию Большой Центральной Азии и преследует массу важных целей одновременно: 1) освоение природных ресурсов Афганистана, оцененных Геологической службой США в 1 триллион долларов; 2) получение доступа к рынкам, насчитывающим более двух миллиардов человек — почти четверть населения планеты; 3) строительство капитализма в регионе, многие районы которого находятся в феодальной стадии развития; 4) получение предлога для расширения военного присутствия и размещения военных баз — «для защиты трубопроводов»; 5) перенаправление природных ресурсов региона от Китая в Индию и Пакистан; 6) создание региональной организации «государств Шёлкового пути» в противовес ШОС и ОДКБ.

Что касается России, то она незримо присутствует в законе 2006 г., где ставится целью «предотвращение установления любой другой страной монополии на энергоресурсы или энергетическую транспортную инфраструктуру в странах Центральной Азии и Южного Кавказа, которая бы ограничила доступ США к энергоресурсам».

Есть в «шёлковом пути» и ещё один зловещий аспект: афганские опиаты потекут по нему сами собой, и Китаю грозит очередная опиумная война, как и другим государствам по пути.

Учитывая политические, военные, экономические и социальные аспекты «Нового шёлкового пути», эта стратегия сравнима с освоением США Западной Европы в годы после Второй мировой войны. Тогда, используя Западную Германию как плацдарм, США охватили рамками НАТО всю Западную Европу; точно так же, используя Афганистан, США охватят Центральную и Южную Азию натовским военным присутствием. Для России это многократная потеря: южный фронт против неё строится на нашей советской инфраструктуре. И поэтому почти автоматически и без границ входит внутрь России.

Вероника Крашенинникова — генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив (ИНВИССИН, Москва); Альфред Росс — Президент Института исследований демократии (Нью-Йорк).