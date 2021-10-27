Сегодня российская пропаганда целит не в разум людей, а только в эмоции и подсознание, внедряя иррациональные страхи. Задачей такой тактики обычно является создание массового движения для мобилизации вокруг крайне правых идеологий.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Смотришь новости про Америку на российских госканалах — и поражаешься. Оказывается, в Новом свете теперь живут только представители ЛГБТ, они учат школьников сексу с младших классов, по ходу предлагая сменить пол, а взрослых трансгендеров демонстративно назначают на высокие госпосты. Повсюду BLM громит и крушит спокойную жизнь приличных американских бюргеров, которые голосовали за Трампа, и «deep state» борется против них путем «культуры отмены» и «обратной дискриминации». И это всё, что происходит в Америке. Да, ещё Джо Байден постоянно запинается и замирает, а спикер Нэнси Пелоси такая престарелая, что маску толком не способна надеть — на глаза натягивает.

Конечно, в Америке, как и в любой другой стране, есть люди разных взглядов и разной сексуальной ориентации. Это их личное дело и право, и не нужно такие вопросы политизировать. Конечно, в Америке есть немало буйных фриков, провокаторов, есть эксцессы и «перегибы на местах», с учетом тяжелой истории расизма и тенденции все делать до предела, в стиле «заставь дурака Богу молиться, он и лоб разобьет». Четыре года крайне правой политики Дональда Трампа травмировали большую часть населения, и они сейчас с лихвой компенсируют моральный ущерб.

A Glorious Ruin Разнообразие по-американски

Только отчего мы в России получаем теперь такую передернутую картину многогранной американской реальности? То, что подают российскому зрителю, состоит из самых скандальных и вызывающих эпизодов. И только их. Эта гремучая смесь подается нам в рамках системы «ценностей» ультраконсервативных кругов и трампизма. Как будто смотришь — на русском языке — Fox News времен начала Трампа (потом телеканал стал более объективным) и самого махрового трамписта Такера Карлсона. Как успешно российская пропаганда освоила методы работы американских консерваторов.

Отличительная особенность сегодняшней пропаганды в том, что она теперь уже совсем не затрагивает разум, а целит в эмоции и подсознание. Раньше качественная пропаганда строилась на анализе. Верхушка анализа, со знаменателем российских национальных интересов и полезными эмоциональными закладками выходила на широкую публику. Это была здоровая рациональная пропаганда для думающих людей.

Причем, пропаганда «массирует» четко определенные эмоции и области подсознания и воздействует на иррациональные механизмы. Воздействие направлено в первую очередь на мужчин: в сознание и подсознание закладывается экзистенциальный страх «либеральный Запад заберёт у вас мужское достоинство». Во-вторых, воздействие направлено на родителей с посылом «либеральный Запад сменит вашим детям пол».

Соединенные Штаты как были в советские времена, так и сегодня остаются главным оппонентом и противником России. Системная критика американской политики — единственно верная информационная и пропагандистская линия для России. У боксера два кулака — он может бить левым, «либеральным», а в остальное время правым, «консервативным» — и правая рука у боксера чаще всего сильнее. Главное в том, что голова у боксера одна. Борьба с «либеральной» частью Америки с позиций «консервативной» означает, что Россию встраивают в консервативную парадигму Запада.

Эдуард Мане. пучок спаржи. 1880

Зачем это нужно и какие последствия влечет такой подход?

В истории, через психосексуальные механизмы и экзистенциальную панику среди мужчин создавалась основа массового движения для мобилизации вокруг крайне правых идеологий. Педалирование униженного состояния в стиле «Россию хотят поставить на колени» (со всеми подсмыслами) ставит целью вызвать реваншизм и силовую реакцию на основе ненависти.

Во-вторых, пропаганда оторвалась от реальности и подменяет анализ. Эксперты и чиновники чутко ловят пропагандистскую линию и выстраиваются вдоль. И когда даже президент во внешнеполитическом выступлении опирается на эмоциональную пропаганду, спрос на качественный анализ уходит совсем.

В-третьих, теряется контакт с внешней реальностью. Более того, «консервативные союзники» — ровно те круги, которые выдвинули Ельцина против «социал-демократа» Горбачева и сыграли ключевую роль в разрушении СССР. Надо будет — повторят с Россией.

И никакие «альянсы» и заигрывания с ними не помогут.