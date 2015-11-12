Василий Стоякин
Последние публикации
От Новороссии – к недоУкраине
Меня откровенно насторожили последние новости из Донбасса. 25 октября СМИ сообщили, что «жители Донецка» (!) демонтировали четыре украинских герба с трезубцами с одного из зданий в центре столицы ДНР. Это одни из последних образцов украинской символики, которые остались в Донецке. Осколки...
12 ноября 2015
Препятствия на пути федерализации Украины
Любые проекты федерализации Украины сталкиваются с объективными проблемами. До сих пор хоть каких-то успехов в выявлении и решении этих проблем добился только «Украинский выбор» Виктора Медведчука. Однако основные политические силы, выступавшие с этим лозунгом, похоже, вообще не интересовались...
25 октября 2015
Между чисткой и подавлением: границы «Минска» для Украины
Сейчас считается хорошим тоном критиковать Порошенко за невыполнение Минских соглашений. Логика в такой критике, безусловно, есть — Украина действительно выполняет Минские соглашения, мягко говоря, без фанатизма. Тем не менее надо отдавать себе отчет в том, что Порошенко — отнюдь не абсолютный...
18 октября 2015
Минские риски для Донбасса
После фактической разморозки минского мирного процесса на встрече в Париже официальные и полуофициальные лица обеих сторон начали интересоваться содержанием Минских соглашений. При этом они, предсказуемо, обнаружили для себя много нового и интересного. В украинском парламенте изумление приобрело...
13 октября 2015
Порошенко не Троцкий — армию не распустит
События последней недели радикально изменили ситуацию на Украине. Ряд политиков и экспертов заявил, что война окончилась, кризис исчерпан и со спокойной совестью переключился на Сирию. Увы и ах. Могу только согласиться с мнением Петра Порошенко — перемирие достигнуто, а до мира нам «як до Київа...
6 октября 2015
Порошенко и Троцкий
События последней недели радикально изменили ситуацию на Украине. Ряд политиков и экспертов заявил, что война окончилась, кризис исчерпан и со спокойной совестью переключился на Сирию. Увы и ах. Могу только согласиться с мнением Петра Порошенко — перемирие достигнуто, а до мира нам «як до Київа...
4 октября 2015
Украинский вопрос в ООН: Козыри в рукаве и обмен сигналами
Накануне юбилейного заседания ООН украинский вопрос явно отошел на второй, если не на третий план глобальной политики, уступив развитию кризиса в Сирии, в ход которого вмешались Россия, Иран и Китай, а также потока беженцев в Европу (кстати, этот пункт в речах лидеров был, кажется, обойден). Тем не...
29 сентября 2015
Украинский вопрос в ООН
Накануне юбилейного заседания ООН украинский вопрос явно отошел на второй, если не на третий план глобальной политики, уступив развитию кризиса в Сирии, в ход которого вмешались Россия, Иран и Китай, а также потока беженцев в Европу (кстати, этот пункт в речах лидеров был, кажется, обойден). Тем не...
28 сентября 2015
Децентрализация на Украине
Наиболее масштабной реформой, которую проводит президент Порошенко, является реформа местного и регионального самоуправления, называемая в СМИ «децентрализацией». Чтобы оценить масштабность задачи, достаточно указать, что ее проведение требует внесения изменений в Конституцию (до их принятия...
22 сентября 2015
Зачем были организованы протесты в Киеве 31 августа?
Сессия Верховной Рады Украины в очередной раз сопровождалась грандиозным скандалом. Во всяком случае, это первый на моей памяти раз, когда в ходе обычных, в общем-то, уличных беспорядков, против правоохранителей была использована боевая граната и огнестрельное оружие. Спрашивается — против чего...
31 августа 2015
Выборы в Донбассе: как Киев нарушает Минские соглашения
Минские соглашения предполагали проведение конституционной реформы с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей (п...
23 августа 2015
Без фантазий, или Чего уже не случится с Украиной
Традиционно патриотические российские и украинские ресурсы полнятся прогнозами ужасов, которые ожидают постмайданную Украину. Достаточно характерным примером является одна из последних статей Андрея Ваджры. В принципе, все эти прогнозы более или менее адекватны, но, как правило, игнорируют...
16 августа 2015
Децентрализация для Украины и Мукачево для Украины
ХПП — это «Хитрый План Путина», если что. Не знаю, если честно, есть он или нет, но некоторые телодвижения киевских властей позволяют полагать, что какая-то общая логика в происходящем присутствует. На настоящий момент Минский процесс не просто «буксует», он мертво стоит в силу нежелания и...
14 июля 2015
Почему Крым никогда больше не вернётся на Украину
Бывший министр курортов и туризма Александр Лиев опубликовал в своем ФБ запись под заголовком «Семь причин, почему Крым вернется в Украину ближайшие 10 лет». Я вообще очень «люблю» такие темы. Две причины, по которым Бангладеш вернется в Пакистан. Три причины, по которым Пакистан вернется в Индию...
29 июня 2015
Противолодочный зигзаг экономической евроинтеграции Украины
Политика Януковича Переговоры о заключении соглашения об ассоциации с ЕС велись с 2007 года. Текст соглашения был согласован в ноябре 2011 года и парафирован в марте 2012 года. Наиболее активная фаза подготовки документа пришлась на 2013 год, в расчете на подписание на саммите «Восточного...
28 июня 2015
Россия утратила инициативу на Украине
Временный мир, установленный Минскими соглашениями, переживает кризис. Пока что речь не идет непременно об отказе от него в пользу войны. Однако те успехи на украинском направлении, которых достигла Россия, постепенно обесцениваются. Донбасс С одной стороны усиливается режим экономической блокады...
15 июня 2015
Европейский проект Украины закрыт
Европейский проект Украины закрыт. Правда, здравомыслящие люди уже больше десятилетия говорят, что он, собственно, и открыт-то никогда не был. Но раньше это говорили подозрительные люди, возможно даже — кремлевские агенты, а сейчас об этом объявил целый президент Украины Петр Порошенко. И не просто...
7 июня 2015
Проект конституционной реформы Украины от ДНР. Как это понимать?
13 мая представители народных республик Донбасса направили главе Верховной рады Украины Владимиру Гройсману и участникам контактной группы проект поправок в Конституцию, который закрепляет особый статус Донбасса. По сообщениям СМИ, «предложенный проект, в частности, предусматривает „создание...
14 мая 2015
Ярош и Порошенко: кто кому служит?
Казалось бы — еще недавно лидер «Правого сектора» был в команде Коломойского, грозил президенту Порошенко и начальнику Генштаба Муженко свержением, планировал «бунт батальонов»… И тут — трах-бах. Он уже советник Генштаба и буквально целуется в дёсны с этим самым Муженко. А Добровольческий...
10 апреля 2015
Уроки несостоявшихся выборов президента Украины
Почти незамеченной широкой общественностью прошла дата 29 марта, когда, по идее, должен был состояться первый тур президентских выборов на Украине. Был ли у Януковича шанс победить на этих выборах? Социальные сети полнятся прогнозами — дескать, имел бы все шансы, поскольку главным его оппонентом...
2 апреля 2015