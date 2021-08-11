Стеван Гайич

Автор

Научный сотрудник Института европейских исследований (Белград). Окончил факультет политических наук Университета в Белграде в 2008 году, в 2016 году на этом же факультете защитил докторскую диссертацию. С 2019 года преподает в Международном государственном университете международных отношений (МГИМО) в Москве в качестве приглашенного профессора. Выступает как эксперт во многих российских электронных и печатных СМИ. Автор ряда статей, посвященных балканской проблематике, отношениям балканских стран с Россией, мировой политике США.