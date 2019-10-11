Выборы 6 октября заметно изменили политическую сцену южного края Сербии — Косово и Метохии. Сразу после внешне неожиданного назначения президентом США Дональдом Трампом посла США в Германии Ричарда Гренела своим спецпредставителем по переговорам по статусу Косово, большинство косовских албанцев на парламентских выборах поддержали партию «Самоопределение». Ее лидер, харизматичный великоалбанский националист Альбин Курти, скорее всего, будет новым премьер-министром правительства сепаратистов. Однако этот человек, искренне ненавидящий Сербию после нескольких лет тюремного заключения за сепаратизм, тем не менее может принести пользу сербским национальным интересам и делу соблюдения принципов международного права. Возможен ли такой парадокс?

Arianit Альбин Курти

Легко. Ведь Курти не имеет никакого отношения к сделке нынешнего «президента Косово» Хашима Тачи с президентом Сербии Александром Вучичем. То есть А. Курти не принимал участие в договорах о «компромиссе» или, как называет его Вучич, «разграничении сербов и албанцев», которые на тайных встречах в Ватикане, Париже, Нью-Йорке заключали глава Сербии и его советники (Тони Блэр, Александр Сорос и др.) с Х. Тачи при посредничестве уходящей главы дипломатии ЕС Федерики Могерини. Переговоры эти велись втайне от сербской общественности, и мы узнавали о них чаще всего из албанских СМИ. Как пел Егор Летов, все шло «по плану». Однако Курти не только не участвовал в них, но активно выступал против планов «обмена территориями», даже забрасывал зал заседаний «парламента Косово» слезоточивым газом. Это стоило ему знакомства уже с «косовской» тюрьмой.

Пока народ с обеих сторон глазел на плохо срежиссированный театр из кризисов, которые поочередно разжигали и тушили политические лидеры под выражения «обеспокоенности» ЕС, все шло к подписанию «юридически обязывающего документа о всеобъемлющей нормализации отношений между Сербии и Косово». В таком случае Косово и Метохия почти целиком отходили бы в состав создаваемой Великой Албании или просто получило бы место в ООН как независимое государство. В любом случае, были бы сняты все препятствия для немедленного принятия в состав НАТО. Резолюция СБ ООН 1244 окончательно бы отправилась в архив, лишив Россию важного рычага влияния на Балканах. В такой обстановке уже и перед Сербией ребром бы встал вопрос о вступлении в НАТО, и ничто бы не помешало А. Вучичу немедленно «принять тяжелое, но неизбежное решение ради безопасности страны».

Но проблемы для Вучича, Тачи, Могерини и Эди Рамы (премьер-министра Албании, также выступавшего за сделку) начались после выборов Европарламента в мае этого года. Могерини потеряла свой пост. Вучич утратил доверие Ангелы Меркель — пересмотр границ для пытающейся сохранить ЕС от распада бундесканцлерин совершенно неприемлем. Она против как «обмена территориями», так и объединения «Косово» с Албанией. Это было бы плохим прецедентом для ЕС, в котором хватает региональных сепаратистов, которые охотно воспользуются балканским примером. При этом НАТО устраивает любое решение, подразумевающее признание Сербией сецессии Косово и Метохии, будь то обмен территориями, изменение границ или что-либо еще. Главное для Альянса — чтобы все Балканы окончательно вошли в НАТО, и побыстрее.

Kremlin.ru Александр Вучич

Но выборы в Косово пошли не так.

В сербской среде победил так называемый «Сербский Список» (местный филиал Сербской прогрессивной партии А. Вучича). С 98% голосов он получил все 10 депутатских мест, зарезервированных для сербов в «Косовском парламенте». Этот процент не должен удивлять, так как Вучич уничтожил все другие партии кампанией давления и административным и экономическим шантажом косовских сербов. Но теперь главной проблемой для Вучича стал отказ А. Курти от сотрудничества со его детищем. Курти обличает «список» как часть коррупционной системы, созданной бывшими главарями боевиков Хашимом Тачи и Рамушем Харадинай.

Главным лозунгом Курти, кроме великоалбанского национализма, была бескомпромиссная борьба с коррупцией, то есть борьба со структурами боевиков, монополизировавшими всю легальную и теневую экономику, вплоть до самых криминальных сфер.

При всем радикализме его взглядов и ненависти к сербам, на руках у Альбина Курти нет крови, в отличие от Тачи и Харадиная. Это значит, что ему не грозит Гаага, и Западу будет труднее его шантажировать. С другой стороны, как диссидент и узник как сербских, так и «косовских» тюрем, он доказал, что готов принять жертву за свои убеждения.

Трамп внезапно назначил посла США в Германии, Ричарда Гренела, известного критикой Германии за нежелание отказаться от Северного потока — 2, налагать санкции на Иран и рассмотреть возможности допуска китайской корпорации «Хуавей» к созданию сетей 5G. Ветеран немецкой политики Вольфганг Кубицки назвал Гренела «Оккупационным комиссаром», которого нужно выгнать из Германии. Теперь Гренел (или сам Трамп) борется с немцами не только в Берлине и в Косово. Посол-спецпредставитель уже в среду, 9 октября, всего через три дня после выборов, отбыл в Приштину, где был тепло встречен Х. Тачи. По имеющимся данным, Гренел «открыт креативным решениям». Но встреча с Курти пошла не совсем так. Глава «Самоопределения» был сдержан и посоветовал американскому гостю не спешить с переговорами, так как их содержание важнее, чем «быстрое» решение. На самом деле Курти хотел показать гостю, что ему не будут внешние менторы указывать, что делать, даже если они друзья. Время покажет, если такая его позиция изменится.

Richard Grenell Ричард Гренел

Германия хочет одного, США и НАТО — другого, но примечательно, что в ночь триумфа Курти и его сторонников они размахивали флагами Албании (выступая за объединение с Албанией, «Самоопределение» презирает флаг «Косово» как навязанный иностранцами) и Германии. Хотя говорят, что был на площади и флаг США. Германский триколор, так же, как и подход Меркель, является гораздо ближе Курти, чем звездно-полосатое полотнище.

С точки зрения конституции Сербии, международного права, и в интересах сохранения военного нейтралитета Сербии, было бы лучше, чтобы переговорный процесс не возобновлялся, пока у власти в Белграде остается Вучич. В ином случае, любой из намеченных Вучичем «компромиссов» приведет к признанию сецессии нашего края. В конечном итоге — к вступлению Сербии в НАТО. Поэтому, как бы странно ни звучало, твердая антисербская позиция Альбина Курти может защитить национальные интересы Сербии (конституцию Сербии и международное право, гарантирующее сохранение Косово в составе Сербии) от деструктивных намерений НАТО, США и, самое главное, режима Вучича.