Пока я пишу эти строки, я смотрю по телевидению, как президент моей многострадальной страны Сербии Александр Вучич до мельчайших подробностей с особой страстью описывает методы истязания людей и их обезглавливания членами мафиозных группировок. Всё это иллюстрируется монструозными изображениями подвергнутых пыткам, разрезанных на куски людей, и еще более ужасными вещами, которые сложно описать словами. Я знаю, что российскому читателю непросто такое понять, но лучше прочитать об этом сейчас, чем потом приходить в ужас от всего этого в момент, когда на нас, сербов, опять с отвращением будет смотреть вся планета, возобновляя стереотип, который появился в британской прессе в 1903 году после убийства сербского короля Александра и королевы Драги.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

Этот стереотип о сербах как о злодеях западные СМИ дружно транслировали в 1990-е годы во время развала Югославии. Если это повторится снова, уже никому не будет интересен тот факт, что проект создания Сербской прогрессивной партии (СПС) и приход Вучича к власти реализовал именно Запад для того, чтобы добиться признания Косово и вступления оставшейся части Балкан в НАТО. Единственная новость будет заключаться в том, что Сербия является смесью латиноамериканской банановой диктатуры и Центральноафриканской Республики времен Жан-Беделя Бокассы. А то, что Запад нам навязал такие власти в 2012 году, лишь показывает, как страстно он нас любит.

Сцены, которые мы смотрим по телевидению, можно назвать систематическим изнасилованием общества. Началось оно весной этого года, а возобновилось совсем недавно, когда министр внутренних дел Александр Вулин показал в эфире фотографии убийств. Он это сделал после того, как власти впали в панику, зная, что Сеть по расследованию криминала и коррупции (КРИК) опубликует часть показаний криминального авторитета, лидера группировки футбольных фанатов Велько Беливука, который напрямую обвинил президента Сербии в том, что тот сам отдавал Беливуку распоряжения, и что они встречались лично. Беливук также добавил, что он является членом Сербской прогрессивной партии Вучича еще с 2011 года. Также преступный авторитет утверждает, что по приказу Вучича он заставил фанатов футбольного клуба «Партизан» прекратить скандирование оскорблений в адрес президента. Тем не менее скандирование повторилось после арестов членов группировки Беливука.

Predsednik.rs Александр Вучич

Некоторые сербские СМИ пишут, что аресты произошли под давлением иностранцев, а конкретнее американского агентства по борьбе с наркотиками DEA. После того, как выкрикивание оскорблений в адрес Вучича возобновилось, острые слова Александра Вулина и показанные по телевидению фотографии оказались больше похожи на угрозу, чем на проявление отвращения перед злодеяниями одиозных болельщиков-преступников, о которых редкие неподконтрольные режиму СМИ пишут, что они поддерживали связи с самыми верхами сербской власти. Эффект оказался ровно противоположным, и футбольные фанаты снова сказали, что думают о руководстве страны. Для властей страны еще хуже то, что все зрители первого канала государственного телевидения видели в прямом эфире неудачные попытки полиции и лояльных Вучичу хулиганов успокоить стадион силой. Для того, чтобы отделить Вучича от криминала, его таблоиды в панике обрушились на министра обороны, бывшего министра внутренних дел Небойшу Стефановича, ранее самого лояльного человека президента. В ответ Стефанович публично пригрозил судебным иском.

Очнувшись после шока от фотографий, которые Вулин показал в прямом эфире, большая часть сербской общественности понадеялась, что подобное не повторится, но увы… Президент опять вытащил ужасающие изображения, которые он дополнил еще и красочным словесным описанием. Всё это происходит субботним вечером, когда большое количество граждан собирается начать воскресный день литургией и святым причастием. И в этом месте мы приходим к сути всей проблемы.

Одно из имён «непомянника», т. е дьявола — «растлитель смыслов» (тот, который уничтожает смысл, отец всей лжи). А жизнь в Сербии за последние девять лет как раз превратилась в систематичное уничтожение смысла, стирание границ добра и зла, превратилась в жизнь во лжи. Так, президент помогает завершению строительства храма Святого Саввы и воздвигает грандиозный памятник сербскому средневековому правителю Стефану Неманье, параллельно нарушая конституцию, предавая национальные интересы, сдавая электросеть Республики Сербии в Косово и Метохии соседней Албании. Пока всё это происходит, телеканалы, поддерживающие президента, транслируют разные реалити-шоу, в которых восхваляются проституция, преступность, конфликты, извращенные отношения между людьми, насилие, интоксикация… Пока в одной части Сербии снимался фильм «Дара из Ясеновца», темой которого является усташский геноцид сербов во Второй мировой войне, в окрестностях Белграда современных сербов так же свирепо убивают преступники, при этом используя такие изощренные методы, что даже усташи могли бы им позавидовать. Это я и имею в виду, когда говорю о том, что в Сербии действует «растлитель смыслов».

Хорватские усташи обыскивают крестьян у церкви в югославской деревне Босанска-Дубица. 1941

Несмотря на то, что почти все в Сербии знают обо всём, а власть не может объяснить близость и личные знакомства с преступниками, безостановочной пропагандой правящий класс пытается показать, что всё это ужасает его представителей, и терроризирует этим всю общественность, пугая граждан. Это особенно страшно для родителей жертв — некоторые из них смогли впервые увидеть своих детей после их исчезновения в одном из сатанинских эпизодов на экране телевизора. В будущем сложно будет объяснить людям, как выглядела Сербия, в которой мы живем уже девять лет.

Подобную «порнографизацию» убийств и смерти до того, как она появилась на государственных телеканалах Сербии, можно было увидеть только в клипах ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или в снафф-порно. К сожалению, власти навязали гражданам Сербии эстетику насилия и смерти, не спрашивая, хотят ли они этого.

Размышляя над состоянием духа в моей стране в настоящее время, я вспомнил фильм Адама Кертиса «Гипернормализация». В случае Сербии власти открыто навязывают гипернормализацию зла и систематично уничтожают ориентиры и смысл.

Любая власть приходит и в определенный момент уходит, и это неминуемо произойдет и с режимом Вучича в Сербии. Нам только предстоит узнать, какую агонию при этом пройдет страна, долго ли будет длиться эта сага, или, что тоже вероятно, произойдет полный коллапс, и правящая пирамида развалится. Но что мы будем делать с пустотой, которая останется в человеческих душах, особенно у тех, кто вырос в обществе, больном страшной патологией? Что мы будем делать с пацанами, для которых норма смотреть в прайм-тайм по телевидению, как глава государства показывает расчлененные трупы и подробно расписывает методы истязания убитых?

При этом он не может объяснить, как его сын оказался знаком с людьми из той же преступной группировки, и почему он развлекался с ними в Москве в 2018 году во время футбольного чемпионата. И почему люди из этого же клана, чьи преступления его так ужасают, охраняли порядок на его же президентской инаугурации в 2017 году, когда камеры запечатлели, как они выкручивают руки журналистам. Поколения сербских детей растут в атмосфере восхваления зла и доселе невиданных преступлений. В свете всего этого еще более цинично звучит лозунг Вучича с последних выборов — «Для наших детей».

Но это не единственные последствия. У многих этот режим украл достоинство. Нужно на что-то жить, а почти все виды деятельности в сегодняшней Сербии, как легальные, так и те, которые функционируют в сфере серой экономики, принадлежат какой-то монополии. Поэтому некоторые из моих любимых в детстве актеров, певцов, детских аниматоров вынуждены были унижаться, кривляться и бесконечно повторять, что Вучич является гениальным человеком. Как я уже сказал, все знают обо всём. И те, кто говорит, и мы, которые смотрим. Когда произойдут перемены, которая уже ощущаются в воздухе, некоторым людям станет тошно от самих себя, а вся страна проснется с сильным чувством стыда и потери ориентации, как после тяжелого пьянства.

Official White House Александр Вучич в Белом доме подписывает Соглашение об экономическом сотрудничестве с Косово

Пока я пишу об этом для русскоязычных читателей, я отчасти чувствую себя в роли Морфеуса, который в фильме «Матрица» предлагает Нео голубую пилюлю сладкой лжи и красную пилюлю правды. Я уверен, что у читателей будет больше вопросов, чем ответов. Все-таки, мои русские братья и сестры, правда исцеляет, какой бы болезненной она ни была. Сербия — это не только волшебная страна с отличным климатом, вкусной едой, добросердечными и талантливыми людьми, такими как хорошо вам известные Милош Бикович, Гойко Митич, Новак Джокович или Эмир Кустурица. Страна, в которой каждый радуется, когда слышит русскую речь, даже если не очень хорошо ее понимает. Но это и страна, где люди страдают не только из-за бедности, это страна жестокой духовной борьбы добра и зла. Это страна международного криминала, где борются между собой наркокартели, но это и страна, в которой церкви по воскресеньям и праздникам переполнены.

В Сербии и на Балканах существуют два главных слова, которые являются ключом к пониманию сути политических процессов. Эти два слова — «нарко-» и НАТО. Наверное, поэтому государственное телевидение Сербии непрерывно показывает сериалы про мафию американской мультимедийной компании Netflix, такие как «Наркос» и «Эль Чапо». По всей видимости, оно старается таким образом «нормализировать» события окружающего мира. Каков эпилог у этих сериалов? Обычно ЦРУ выбирает элиту, которой оно будет щедро помогать ради достижения своих геополитических целей, но уже в самом начале оно эту элиту компрометирует. Когда американская разведка полностью ее использует, она оставляет ее другому агентству — DEA, которое добивает ставший ненужным режим. Судя по приказу, который в начале прошлого месяца подписал Джо Байден, такой момент наступил и на Балканах — процесс пойдет своим чередом, и в какой-то момент придёт развязка. Но более долгосрочная проблема заключается в том, как сербскому обществу выкарабкаться из «гипернормализации зла», через которую оно прошло во время правления Александра Вучича.