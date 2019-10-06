Каким образом бойкот наступающих парламентских выборов оппозицией в Сербии связан с сохранением суверенитета Сербии? Иными словами, как связаны поведение сербской оппозиции и сохранение Косово и Метохии в составе Сербии в соответствии с конституцией страны и её международно-признанными границами? И наконец, касается ли эта «мелкая» балканская интрига России?

Иван Шилов ИА REGNUM

Сербская оппозиция уже почти год каждую субботу протестует против личного режима Александра Вучича, требуя, прежде всего, восстановления в Сербии правового государства. Широк спектр несправедливости, которую сербы претерпели за последние 7 лет личной и абсолютной власти Александра Вучича, но главная проблема касается требования о соблюдении Конституции Сербии. Конституцию президент нарушает ежедневно, выходя за рамки своих полномочий, опираясь на свои пусть и неформальные, но настоящие источники силы, вмешиваясь в дела правительства и других ветвей власти. Но все нарушения меркнут на фоне главного — постоянного нарушения конституционного порядка через нарушения территориальной целостности и суверенитета страны на её территории. Президент своими заявлениями и, что более важно, делами постоянно ставит под вопрос сохранение Косово и Метохии в границах Сербии, допуская возможность признания независимости взамен на — цитата — «что-то». Поэтому не надо удивляться тому, что Вучич получает поддержку от Брюсселя и от стран, которые участвовали в бомбардировках Сербии, которые последовательно не признают её территориальную целостность, за что Вучич называет их «серьёзными государствами».

Kremlin.ru Александр Вучич

Уже с 2013 года, когда Вучич начал антиконституционные Брюссельские соглашения по Косово, заставляя сербов края интегрироваться в «Косовскую» систему, становится ясным, что Сербия шаг за шагом движется к отказу от суверенитета в южном крае страны. Последний этап его плана должен закончиться всеобъемлющим юридически взаимообязывающим соглашением о «нормализации отношений» Сербии и Косово. Вучич и «президент Косово» Хашим Тачи, судя по их заявлениям, договорились относительно «обмена территориями», но в силу множества причин, договор не прошел. Юридически Косово — это часть Сербии, но по какой-то причине Вучич продолжает заявлять, что мы должны спешно прийти к конечному решению.

В условиях, в которых президент Трамп и изоляционистские круги в США все чаще кокетничают с идеей о выходе США из НАТО, и когда президент Франции — самый яркий лидер-глобалист в Европе — говорит об идее европейских военных сил (запасной вариант на случай выхода США из НАТО), очевидно, что именно НАТО заинтересован больше всех в отказе Сербии от Косово и Метохии. В случае отказа Сербии от своих территорий через идею Вучича о «разграничении с албанцами», Косово объединится с Албанией и таким образом окажется в стране, уже вошедшей в НАТО. Тогда уже ничто не помешает Вучичу втянуть Сербию в альянс.

Трамп — американский патриот, не глобалист, что он опять подтвердил своей речью на Генеральной Ассамблее ООН, говоря, что будущее мира принадлежит патриотам, не глобалистам. Вучич, связанный с Макроном, Александром Соросом, Тони Блэром (который является его советником), семьёй Клинтон, не обладает заинтересованностью Трампа в деле передачи Косово в НАТО, тем более что он в 2016 году открыто поддержал Хилари Клинтон так же, как и его партнер в Приштине — Тачи. Вучич даже не отрицает, как опубликовано в печати, что до президентских выборов в США передал в фонд Клинтона пожертвование в размере 2 миллионов долларов. Но нужно не спешить с выводами, а посмотреть, с какой целю Майк Помпео на днях из всех балканских стран решил посетить именно Черногорию и Македонию — страны, чьи границы тоже могли бы быть повреждены вучичевским «разграничением с албанцами».

Nato.int Хашим Тачи

Вучич систематически обманывает Россию любовными заявлениями, чтобы она не помешала его планам о «нормализации» отношений с «Косово», пока бы он двигал Сербию в сторону НАТО по Черногорскому сценарию. Единственная ниточка, удерживающая Россию на Балканах, это — резолюция Совета Безопасности ООН 1244, гарантирующая суверенитет Сербии, утрата которого вытеснит Россию с Балкан на долгое время.

Опять же, причем тут бойкот? Против бойкота близящихся парламентских выборов в Сербии выступил Дэвид Макаллистер, глава комитета Европарламента по иностранным делам, наряду с другими официальными лицами ЕС. С другой стороны, лидеры оппозиционного Союза за Сербию (СзС) заявляют, что парламент, который Вучич получит после этих ложных выборов (где будут участвовать только провучичевские партии и коалиции), будет нелегитимен, и что любое соглашение о признании сецессии Косово будет ничтожным и после прихода СзС к власти будет немедленно отменено. Брюссель не хочет такой ситуации и поэтому им нужна оппозиция в парламенте, которая бы легитимизировала своим присутствием предательство Косово.

Europarl.europa.eu Дэвид Макаллистер

Бойкот ведет НАТО и Вучича в тупик. Именно успешный бойкот выборов сохранил бы не только суверенитет Сербии в ее международно признанных границах и Сербию (с Косово) вне НАТО, но также сохранил бы резолюцию ООН 1244, то есть присутствие России на Балканах.

Белград, Сербия