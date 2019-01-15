И в эту субботу, 12 января, десятки тысяч сербов снова вышли на улицы протестовать против власти президента Сербии Александра Вучича. Конкретным поводом послужило избиение оппозиционного лидера Борко Стефановича, а также преступления и нарушения правил в ходе местных выборов в городе Лучани. Хотя протесты официально гражданские, и активные политики в них пока не выступают, они были бы далеко не такими массовыми без поддержки самой сильной оппозиционной силы в Сербии — коалиции «Союз за Сербию».

Иван Шилов ИА REGNUM

На первых нескольких протестах требования митингующих были сосредоточены на честности выборов, обеспечении доступа оппозиции к СМИ и восстановлении правового государства. Но протест в эту субботу породил главное требование — требование к Вучичу уйти из власти и тем самым остановить предательскую политику и беспрерывное нарушение конституции Сербии и резолюции СБ ООН 1244 по отношению к Косово. Перед началом протестов в субботу, организаторы направили письмо Вучичу с требованием разъяснить свою позицию по Косово перед народом. В письме среди прочего было написано:

«Восемь лет прошло с тех пор как ты обещал, что когда придешь к власти, аннулируешь все договоры о Косово. Семь лет прошло с тех пор как ты пришел к власти, а шесть лет с тех пор как договорился и навязал нам Брюссельское соглашение. Пока ты прославляешь победы, твои фабрики лжи пытаются убедить нас в том, что картина победителя — это лицо сербского судьи, принимающего присягу над Конституцией государства Косово. И таможенника в форме Косово. Александар Вучич, от твоих эпических подвигов и побед, от твоих заявлений о том, что ты не спишь и не ешь, мы пришли к твоим высказываниям о том, что в Косово нет ни одного метра сербской земли. Что нет сербов в Косово. Почему ты врешь, Александар Вучич? В Косово есть сербы и есть там сербская земля. Почему таможенные пошлины в размере 100% против Сербии вводит правительство, в котором сидят трое твоих министров? Почему они до сих пор министры… Косово не твое, Александар Вучич, оно не недвижимость в твоих руках. Оно — наше. Оно касается всех нас. Как может быть такое, что ты нас оскорбляешь и говоришь, что мы не готовы услышать твой план о том, что является нашим? Пять лет назад ты сказал, что у тебя есть план. Где же этот план, Александар Вучич? С кем ты ведешь переговоры? Почему Хашим Тачи может участвовать в дебатах в Парламенте Косово о переговорах и планах, а ты убегаешь от разговоров со своим народом… Мы требуем, чтобы ты прекратил вести себя как собственник этой страны и представил гражданам Сербии план по Косово и Метохии. Мы — настоящий адрес для этого. А если у тебя плана нет, выйди перед нами и так и скажи».

О плане Вучича, о котором говорится в письме и который он сам называет «компромиссом», общество в Сербии впервые узнало через албанские и иностранные СМИ. Этот план, по словам самого Вучича, подразумевает «разграничение» с албанцами. А что подразумевает «разграничение»? На практике это означает, что Сербия должна отдать Косово всё, кроме нескольких муниципалитетов на севере края Великой Албании. Но к тому же, мы должны отдать и три муниципалитета на юге центральной Сербии (Прешево, Буяновац и Медведжа).

Косово

Как утверждает экс-министр иностранных дел Сербии Вук Еремич, «разграничение» является совместным планом Александра Вучича, Хашима Тачи, Тони Блэра и Александра Сороса, которые публично и тайно встречались и договаривались о нём (по словам Еремича, 4 ноября 2018 года тайная встреча произошла в Ватикане, где они договорились о таможенном кризисе, формировании «Армии Косово» и деталях разработки плана о «разграничении»). Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай подтвердил существование такого плана, т. е. «неприличного предложения президента Сербии», о чем он заявил в тексте «Вашингтон Пост» от 28 ноября 2018 года. Харадинай также обвиняет «президента Косово» Тачи в причастности к этому плану. Хотя публично Вучич и Тачи «враги», они действуют в полной координации, друг друга называют «трудными переговорщиками», в то время как своим обществам предлагают аналогичные решения. Очень любопытным во всем этом является то, что самым очевидным результатом «разграничения» станет членство Косово в НАТО путем объединения с Албанией, ныне членом альянса, в Великую Албанию.

После такого письма оппозиции о Косово логичным стало решение организаторов протеста пригласить в качестве спикера известного сербского политика из Косово и экс-министра в правительстве Сербии — госпожу Раду Трайкович, чья речь была весьма эмоциональной и произвела сильное впечатление на собравшийся народ:

«У Вучича есть компромисс со всеми — и с Тачи, и с Харадинаем — кроме как с честным народом. Этот компромисс идет вразрез с Конституцией Сербии, Резолюцией 1244, с мнением умных людей — это компромисс предательства».

Говоря об убитом сербском политике, самом почитаемом сербском лидере из г. Косовска Митровица, Оливере Ивановиче, чье убийство до сих пор остается нераскрытым, в котором она с первого для обвиняет сербские криминальные структуры в Косово, связанные с Вучичем, Рада Трайкович заявила:

«Они убили Оливера, лучшего среди нас… Они думали, что его смерть покажет, что совместная жизнь сербов и албанцев невозможна, что разграничение — наше будущее… Но он, даже будучи мертвым, доказал, что это не так, ведь соседи албанцы пришли провести его в вечный путь, жалели о потере своего соседа, чем план Вучича и Тачи стал неосуществимым… Мы требуем, чтобы сербы в Косово не боялись сербов. С тех пор как Вучич пришел к власти, мы боимся сербов!»

В среду 16 января исполнится год со дня убийства Оливера Ивановича, и в этот день в Белграде будет проведен самый массовый протест. Уже на следующий день, 17 января, в Белград с визитом приедет Владимир Путин, чем Вучич хочет воспользоваться для личных целей. Во-первых, ему нужна поддержка Путина для плана «разграничения». Во-вторых, под маской торжественного приема в честь Президента России, якобы организуемого никому не известной некоммерческой организацией из Белграда, Вучич организует своеобразную контракцию. Уже известно, что его Сербская прогрессивная партия собирает более 2000 автобусов из всей Сербии для участия в приеме для Путина. Уже известна и квота партии — более 70.000 людей, которые потом в СМИ будут представлены как 200.000. Зная, что сербы любят Россию и ее президента, Вучич хочет показать, что народ на самом деле поддерживает его, Вучича, и тем самым — его предательскую политику по отношению к Косово. Кремль должен это понять, ведь если не поймет, своими поступками может поспособствовать осуществлению плана Вучича о «разграничении», который в конце концов приведет Сербию и все нейтральные страны Балкан в НАТО. Если Москва хочет избежать такого сценария, нужно избежать и эту ловушку Вучича.

Kremlin.ru Александр Вучич

На самом деле трудно представить худшего врага России, чем Вучич. Если бы сербский президент проводил патриотическую политику, визит президента Путина собрал бы гораздо больше людей просто потому, что они хотели бы увидеть нашего друга и союзника. Но в данных обстоятельствах, Вучич распространяет в обществе атмосферу противПутина и России, потому что народ боится, что Россия может поддержать план Вучича о «разграничении». Именно поэтому десятки тысяч белградцев, которые в других обстоятельствах сами безо всяких автобусов пришли бы приветствовать Путина, не придут на митинг, потому что не хотят поддерживать Вучича.

Вучич, с другой стороны, хорошо выучил урок экс-президента Сербии Бориса Тадича. Когда Путин приезжал в Сербию в 2010 году, он посетил стадион ФК «Црвена Звезда», где толпа его встретила с естественным восторгом. Однако та же толпа, которая приветствовала Президента России, выкрикивала лозунги против Тадича. Вучич боится повторения такой ситуации, ведь на настоящий момент большинство народа приветствовало бы Путина, но кричало бы против Вучича. Именно поэтому Вучич организует свою толпу и пишет свой собственный сценарий.

Др Стеван Гайич — научный сотрудник Института европейских исследований Белград, Сербия