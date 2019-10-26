Как уже мог ожидать тот, кто внимательно следил за визитом премьер-министра России Дмитрия Медведева в Сербию 19 октября 2019, для президента Сербии Александра Вучича этот визит оказался провальным.

Сербия

В Белграде Дмитрий Медведев поддержал сербский народ, конституцию страны и международное право, заявив в Скупщине Сербии, что вопрос Косово и Метохии может решаться только в рамках резолюции СБ ООН 1244. Иными словами, что любой компромисс (о котором Вучич постоянно говорит) возможен только при сохранении территориальной целостности Сербии. Конечно, это хорошая новость для граждан нашего государства, но она противоречит планам Вучича в отношении этого южного края страны.

Пока у власти южного сербского края стояли коалиционные партнеры Вучича, бывшие вожди косовских боевиков Хашим Тачи и Рамуш Харадинай, дипломатию ЕС возглавляла Федерика Могерини, а в Албании твердо власть держал Эди Рама, президенту Сербии успешно удавалось при помощи его советников Тони Блэра и Сороса-младшего шаг за шагом сворачивать присутствие Белграда в Косово. Идиллию нарушил бывший приштинский «премьер-министр» Р. Харадинай, назвавший план «разграничения» между Косово и Сербией сговором Вучича, Тачи и Рамы. План предполагал признание Сербией независимости Косово и передачу Приштине Прешево на юге Центральной Сербии в обмен за 4 муниципалитета на севере края. Идею тройки Тачи — Рама — Вучич поддерживали прошлый состав и Европейской комиссии, а также НАТО.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

Однако против плана изменения границ на Балканах выступили, каждая по своим причинам, и Россия, и Германия, и Великобритания. Берлин опасается цепной реакции перекройки границ по всей Европе, а Россия выступает в защиту территориальной целостности Сербии, частью которой рассматривает Косово и Метохию. Как бы ни было и те, и другие против эксперимента Вучича, Тачи и Рамы.

По завершении визита Д. А. Медведева это подтвердил и посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко, заявивший газете «Вечерне Новости»:

«Москва могла бы участвовать в процессе диалога о Косово и Метохии, но только если будет существовать заинтересованность Белграда для этого и соответствующее приглашение Белграда… Вопрос Косово нужно решать строго в рамках международного права на основании резолюции 1244 СБ ООН… Для Москвы не может идти речи о коррекции границ между двумя государствами потому, что мы не признаем Косово. Сейчас Косово и Метохия является краем в составе Сербии».

Ambasadarusije.rsru Александр Аркадьевич Боцан-Харченко

Хотя Д. А. Медведев лишь повторил позицию, изложенную президентом РФ Владимиром Путиным в ходе его январского визита в Белград, а упрямый Вучич надеется добиться изменения подхода руководства России. Поэтому и в своем визите в Москву, назначенном на декабрь 2019 г., он снова будет убеждать Россию пренебречь собственными интересами, пойти на ревизию резолюции СБ ООН 1244, чтобы позволить Вучичу найти хоть какой-то способ признания края. Уже сразу после визита Д. А. Медведева Вучич показал, каким именно способом он собирается это сделать.

В вышедшем 23 октября интервью венской газете «Стандарт» на вопрос о признании Косово Вучич сказал, что

«для сербов это трудный вопрос… ЕС предлагал решить его по модели соглашений двух Германий, без формального признания Косово со стороны Белграда, что конечно было бы проще для Сербии».

Иными словами, модель «двух Германий» позволила бы Косово как независимому государству вступить в ООН как это имело место в случае с ГДР и ФРГ в 1971 г. Как и две Германии, Сербия и Косово формально не признавали бы друг друга, но не мешали бы друг другу полноценно участвовать в деятельности международных организаций. Вучич говорит, что это «проще для Сербии»! Может быть ему лично и было бы проще. Но Россия оказалась не готовой пойти на нарушение международного права, отказаться от резолюции СБ ООН 1244, своего единственного надежного рычага влияния на Балканах. Ведь такая капитуляция сербов как народа в конечном итоге увела бы Сербию в НАТО. Сдав Косово, единственное что Вучич мог бы дать Западу взамен за сохранение своей власти — это членство Сербии в НАТО, как сделал его кумир и учитель президент Черногории Мило Джуканович.

Kremlin.ru Александр Вучич

О том, что НАТО и Россия не имеют в Сербии равного статуса, 23 октября в интервью Радиотелевидению Сербии вежливо напомнил и директор СВР Сергей Нарышкин. На вопрос, по-прежнему ли Россия запрашивает от Белграда предоставления дипломатического статуса для российских сотрудников русско-сербского гуманитарного центра в Нише, он ответил:

«По-моему это не требование, это все-таки законная просьба российского правительства, причем я повторяю законная, такой же статус имеют ряд представительств западных стран и международных организации».

И вот именно этот пример показывает всю шизофреничность внешней политики Вучича. Он пишет письмо Трампу, прося активного вовлечения США в переговоры по Косово, при этом Россию он не приглашает, а лишь благодарит за поддержку, хотя посол Боцан-Харченко ясно недавно сказал что

«Москва включилась бы, если будет заинтересованность Белграда, и соответствующее приглашение Белграда».

Тем самым Россия прямо указала, что только от Белграда зависит ее непосредственное подключение к защите в ходе переговоров интересов Сербии.

Эти предложения Москвы президент Сербии, конечно, игнорирует и не собирается официально пригласить Россию включиться в переговорный процесс, заявив, что его формат переговоров меняться не будет. Вучич делает вид, что ничего не слышит, надеясь, видимо, что в Москве одни дураки. Каждый раз, когда мы слышим от официальных представителей России про резолюцию СБ ООН 1244, Вучич благодарит их за принципиальную поддержку и каждый раз после их отъезда как ни в чем ни бывало продолжает повторять как попугай свою мантру о «болезненных компромиссах» по Косово и или намекает, либо открыто говорит о «разграничении» с албанцами и возможности признания Косово, если Сербия получит «какую-то» компенсацию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

Тем не менее странное поведение Вучича имеет логическое объяснение. Глава государства потерял маневренное пространство. Так как Косово до сих пор не признано Белградом, Запад может перестать смотреть сквозь пальцы на установленный им в Сербии диктаторский режим. Не может Вучич получить и никакую «компенсацию», так как план разграничения уже никто не поддерживает. Неслучайно в последних рекомендациях влиятельного «Хэритидж фаундейшн» спецпредставителю президента Трампа послу США в Германии Ричарду Гренелу прямо говорится о необходимости признания Косово в существующих границах. А значит международный консенсус великих держав, в котором внешняя политика Вучича была выгодна всем, остался в прошлом. Обещать всё всем сторонам легко, но наступает день оплаты счетов и оказывается, что никто не доволен.

Вдобавок хватает президенту и внутренних проблем. Оппозиция не хочет своим присутствием в парламенте легитимировать сдачу Косово и потому бойкотирует выборы. Это раздражает руководство ЕС, которое разными способами, вплоть до попытки организовать переговоры власти и оппозиции, стремились убедить противников Вучича принять участие в назначенных на весну 2020 г. в парламентских выборах. Главная оппозиционная коалиция «Союз за Сербию» четко выступает против изменения резолюции СБ ООН 1244 и против вступления Сербии в НАТО. Поэтому уже их противники, провучичевские системные либералы, начали называть их «агентами Кремля» и «Союзом за Великосербию».

Httpturdocs.com Косово

Кроме бойкота потрясает Сербию еще один масштабный скандал. После сюжета РТ о закупках Саудовской Аравией в Сербии оружия, в конечном итоге попавшего в руки боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Йемене, некоторые СМИ и оппозиция ежедневно спрашивают Вучича о роли министра МВД Сербии и отца министра в этом скандале. Спрашивают и о связях А. Вучича и главы Черногории с экс-главой разведки Палестины Мухамедом Дахланом и о роли последнего в схеме экспорта оружия в Саудовскую Аравию и ОАЭ. Возникают конфликты и внутри правящей команды — в начале октября Белград был парализован стачкой профсоюза таксистов против конкуренции со стороны мобильного агрегатора. Первых публично поддержала министр транспорта Зорана Михайлович, а вторых — премьер-министр Ана Брнабич. При этом Вучич, поддержавший по факту А. Брнабич, не смог заставить З. Михайлович отступить. Это лишь отдельные примеры того, что ящик Пандоры уже открыт. Новые скандалы будут вспыхивать по мере дальнейшего ослабления А. Вучича. Реальный же масштаб злоупотреблений вскроется только после смены власти в стране — ведь Запад все более теряет интерес к искусственному поддержанию его режима. Слабеет не только Вучич, этот процесс охватил собой ряд стран Балкан. Премьер-министры Албании и Северной Македонии Эди Рама и Зоран Заев тоже столкнулись с внутренними скандалами и проблемами. Вся опора их политики рассыпалась как карточный домик, когда саммит ЕС в Брюсселе 17 октября 2019 отказал им в начале переговоров о вступлении в ЕС. И Рама, и Заев давно уже обещали это своим гражданам как дело решенное, только Эммануэль Макрон так не думал. В итоге Заеву пришлось назначить парламентские выборы и практически его правительство находится в отставке. А у Эди Рамы еще большие проблемы — выступления против его правительства носили очень насильственный характер, протестующие называли его балканским Эскобаром (имелась в виду причастность Рамы к наркоторговле). Так или иначе он, как и вся плеяда балканских лидеров, скоро потеряет власть.

Конечно, это агония, и для жителей как Сербии, так и других балканских государств важнее всего, чтобы неизбежный скорый транзит власти прошел как можно спокойнее.

P.S. Пока я готовил эту статью, пришла эпохальная новость, что в Белград на военные учения Россия доставила комплексы ПВО С-400 «Триумф» и «Панцирь» С-1. Естественно, мечта всех сербов, помнящих бомбежки НАТО в 1999 г., — чтобы эти системы и после окончания учений остались на сербской земле. Появление С-400 и других новейших систем ПВО под Белградом кардинально меняет стратегическую обстановку на Балканах и качественно повышает национальную безопасность Сербии, делает Россию неотъемлемым актором на юге Европы.