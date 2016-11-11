Сесар Гомес Чакон
Последние публикации
Начало военных учений на Кубе и победа Трампа — не совпадение!
Революционный остров в Карибском море был также удивлен победой на президентских выборах Дональда Трампа. В стране, где политика и бейсбол являются любимыми видами спорта, неожиданный триумф американского миллиардера в гонке за пост президента Соединенных Штатов был встречен с тревогой. Тем не...
11 ноября 2016
Визит Обамы на Кубу: исторический и противоречивый
Президент США Барак Обама официально объявил о своем визите на Кубу 21 и 22 марта 2016 года. Вместе с Обамой Остров свободы посетит и первая леди страны — Мишель Обама. Прошло уже 88 лет с тех пор, как президент США впервые вступил на кубинскую землю. Это был Калвин Кулидж, приехавший в Гавану...
2 марта 2016
Куба и Россия, старые друзья, новые дороги
Двумя главными новостями в сфере российско-кубинских отношений ознаменован февраль 2016 года. Это предоставление Россией кредита Острову Свободы в размере 1, 2 миллиарда евро на развитие электроэнергетических систем. Напомним, что еще в октябре 2015 года Правительство России одобрило выделение Кубе...
25 февраля 2016
«Куба готова выдержать любой удар по ее экономике»
Поражение на парламентских выборах Единой социалистической партии Венесуэлы свидетельствует, что правительство Николаса Мадуро может прекратить существование в нынешнем составе еще до новых президентских выборов. А президентские выборы в 2019 году также могут быть проиграны социалистами. Несмотря...
18 декабря 2015
Никто не знает, куда выведет кубино-американский диалог
17 декабря исполняется ровно год с начала восстановления дипломатических отношений между Кубой и США. Именно тогда президенты Барак Обама и Рауль Кастро объявили миру о начале диалога. И теперь почти невозможно перечислить все политические события, встречи дипломатических кругов, социальные...
16 декабря 2015
Кубинский флаг взвился в Вашингтоне: повторится ли история линкора «Мэн»?
Утром 20 июля 2015 года кубинский флаг взвился во вновь открытом посольстве Острова свободы в Вашингтоне. Впервые за прошедшие 54 года. 3 января 1961 года тогдашний президент США Дуайт Эйзенхауэр объявил о разрыве дипломатических отношений Соединенных Штатов с революционным правительством Кубы. Это...
20 июля 2015
Куба никогда не предаст своих истинных друзей за всё золото мира
Неожиданно, 1 июля 2015 года, восстановление дипломатических отношений между США и Кубой перестало быть новостью на первых полосах мировой прессы, а стало свершившимся фактом. Отправной точкой события было 17 декабря, когда Барак Обама и Рауль Кастро тоже неожиданно объявили о намерении...
4 июля 2015
Куба ведёт переговоры с США — с кинжалом в горле!
Две недели назад закончился последний раунд официальных переговоров между Кубой и США о восстановлении дипломатических отношений. В рамках договоренностей между Бараком Обамой и Раулем Кастро 17 декабря 2014 года. С тех пор много событий произошло на Кубе, которые могли бы создать некое впечатление...
5 июня 2015
Куба и США: лучше медленно, но верно!
Недавно завершившийся раунд переговоров между Соединенными Штатами и Кубой показал, что процесс восстановления дипломатических отношений между двумя странами, заявленный президентами Бараком Обамой и Раулем Кастро 17 декабря прошлого года, находится в процессе развития. Хотя и не в таких быстрых...
28 мая 2015
Великие задачи России по защите суверенитета вновь вынуждают Москву обратить взор на Кубу
Крепким рукопожатием между главой Кубы, генералом армии Раулем Кастро и российским министром обороны Сергеем Шойгу официально завершился визит высшего командования России в Венесуэлу, Никарагуа и Кубу — главные союзники Кремля в регионе. В коротком официальном сообщении кубинской прессы говорится...
16 февраля 2015