Поражение на парламентских выборах Единой социалистической партии Венесуэлы свидетельствует, что правительство Николаса Мадуро может прекратить существование в нынешнем составе еще до новых президентских выборов. А президентские выборы в 2019 году также могут быть проиграны социалистами. Несмотря на то, что венесуэльские революционеры утверждают: «мы только проиграли битву, но не войну», реальность такова: борьба на политической сцене стала очень трудной для Боливариаских сил. И лидеры оппозиции, которые в январе будут иметь две трети парламента, наверняка, объявят о пересмотре самых популярных законов, принятых преемственно правительствами Уго Чавеса и Николаса Мадуро.

Куба все сумеет преодолеть! Кубинский плакат

Кроме того, будет очень трудно управлять и продвигать Боливарианской проект в условиях, когда парламент, обладающий законодательными полномочиями, может отклонить каждое из новых предложений исполнительной власти. Действующая Конституция Венесуэлы позволяет парламенту принять правовые меры, чтобы лишить президента должности до завершения официального срока полномочий. Эта инициатива уже находится в обойме будущих политических шагов оппозиции.

В отличие от периода правления Уго Чавеса, внутренняя ситуация в Венесуэле изменилась. Если покойному команданте удалось привлечь к поддержке своих инициатив новые силы, то сейчас политическая сцена выглядит иначе. И в Венесуэле, и во вне. Внешние враги во главе с Соединенными Штатами и Европейским Союзом увеличили давление на эту страну, чтобы лишить Мадуро власти как можно скорее и уничтожить саму память о почти 20 годах Боливарианской революции. Как «плохой пример».

Известно, что Каракас является одним из главных экономических и торговых партнеров для Кубы. И поставщиком большей части нефти для Острова свободы. Может ли Куба выжить в случае, если Венесуэла останется без последователей Чавеса в правительстве? Это вопрос, который волнует сегодня друзей Венесуэлы на Острове Свободы. В то же время, поражение социалистов на парламентских выборах воодушевило тех, кто в течение почти шести десятилетий ждал конца кубинской революции.

Ответ прост: если в правительстве Венесуэлы будут противники Боливарианской революции — это станет ударом для Кубы. Но есть много примеров в современной кубинской истории, который говорят о том, что кубинцы, и лидеры Острова свободы могут выжить в любой неблагоприятной ситуации. В начале шестидесятых годов, будучи заблокированными США, кубинцы, при поддержке СССР смогли восстановить промышленность и наладить торгово-экономические связи с социалистическим лагерем. Три десятилетия спустя, в одночасье, остров потерял 85% торгового оборота в результате развала СССР. Соединенные Штаты при полной поддержке Западной Европы были уверены, что Куба в таких условиях станет антикоммунистической. Вопреки всем прогнозам, Куба выжила, ценой огромных жертв со стороны всего народа страны. При этом, кубинцы, в основном, полагались на честность и мудрость своих политических лидеров.

И сейчас, в XXI веке, с учетом накопленного опыта, в разгар процесса обновления социалистической модели, Куба лучше подготовлена, чем когда-либо, чтобы выдержать любой удар по ее экономике. И лидеры Кубы, и новое поколение кубинцев тоже лучше подготовлены к подобным сценариям. Наличие сильных партнеров, таких, как Китай, Бразилия, Россия и Ангола говорит о географической диверсификации торговых отношений, которые имеет Куба. Но Куба имеет экономические соглашения и с рядом других стран. Изменения в политике США по отношению к Острову свободы дает возможности вложения новых инвестиций из третьих стран в экономику Кубы. Ранее это замедлялось страхом репрессий со стороны Вашингтона. Европейские, латиноамериканские и азиатские компании в настоящее время стремятся занять свое место в экономике Кубы.

Современный порт Мариэль, всего в 30 километрах от столицы, где сейчас при содействии Бразилии и Сингапура развивается свободная экономическая зона, предоставляет выгодные возможности и таможенные льготы для иностранных инвесторов. Это обстоятельство дает Кубе шанс стать одним из главных центров мировой торговли. И поможет этому географическое положение Мариэля, а также возможное открытие канала в Никарагуа в будущем. Кубинская экономика в последние годы, кроме традиционных продуктов, таких, как сахарный тростник, табак, ром, кофе и цитрусовые, ориентируется и на современную биотехнологическую промышленность. производство уникального медицинского оборудования и лекарств, которые пользуются спросом во всем мире. Экспорт услуг, которые оказывают кубинские профессионалы высокого уровня в таких отраслях, как медицина, образование, строительство, гарантирует большие экономические дивиденды Кубе из-за рубежа. Причем, каждый год.

Что касается добычи нефти на Кубе, то годовой объем производства растет скромно. Однако, ученые и геологи из разных стран, включая Соединенные Штаты, утверждают, что в Мексиканском заливе находятся большие запасы нефти. Несколько иностранных компаний ищет «черное золото» в кубинских территориальных водах залива. Но несомненным «локомотивом» экономики карибского острова является туризм. Страна вышла к концу 2015 года с рекордом — Кубу посетило 3,5 млн туристов. Из Канады, Великобритании, Италии, Испании и многих других стран. Со всех континентов.

После восстановления дипломатических отношений между Кубой и Соединенными Штатами, открытия посольств, экономическая, торговая и финансовая блокада Кубы остается практически неизменной. И может быть отменена только Конгрессом. Согласно действующему закону, Барак Обама не может позволить всем своим гражданам ездить на Кубу в качестве туристов, но уже для 12 категорий населения такие путешествия разрешены. В результате, более чем 106 000 американцев посетили остров в этом году. Барак Обама заявил, что в 2016 году на Кубу приедет более миллиона американских туристов. К заявлениям Обамы и других высокопоставленных чиновников его администрации, выступающих за «конец старой и неэффективной политики эмбарго», сегодня прислушиваются и другие внутренние силы в США. Даже в Республиканской партии, политики которой, в свете новых событий, начали открыто выступать против блокады. Баланс начинает склоняться в пользу решения об отмене эмбарго.

Давление, оказываемое на власти «тяжеловесами» американской экономики, такими как авиакомпании American Airlines, Delta и United Airlines привело к достижению договоренности о возобновлении авиасообщения между Кубой и США. Снятия эмбарго требуют и мощные гостиничные сети, такие, как Hilton Worldwide и Marriott International, а также предприятия и фирмы, работающие в сферах машиностроения, автомобильной промышленности, сельского хозяйства, телекоммуникаций, и нефтедобычи. История блокады начала обратный отсчет.

Что касается Венесуэлы, то Куба рядом с этой страной, начиная с процесса Боливарианской революции, еще до победы Уго Чавеса в 1999 году. Понятно, что ничего не происходит в соседней южной стране, что застало бы врасплох кубинские власти. Куба уверена в способности Николаса Мадуро и его близких соратников в правительстве, венесуэльского народа справиться с возникшими проблемами. Но Куба принимает сегодня меры, чтобы знать как действовать в случае развития событий по худшему варианту. Как говорится: «Кто предупрежден, тот вооружен».

Сесар Гомес Чакон