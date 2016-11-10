Революционный остров в Карибском море был также удивлен победой на президентских выборах Дональда Трампа. В стране, где политика и бейсбол являются любимыми видами спорта, неожиданный триумф американского миллиардера в гонке за пост президента Соединенных Штатов был встречен с тревогой. Тем не менее, Куба привыкла почти 60 лет иметь дело с худшими сценариями поведения могучего Северного гиганта. А потому, правительство Остров свободы и кубинский народ готовы противостоять новым вызовам.

Куба

Официальный ответ из Гаваны на победу Дональда Трампа был таков: генерал армии Рауль Кастро Рус направил в среду, 9 ноября, очень короткое, но сердечное послание избранному президенту США — поздравление. В тот же день, официальный орган ЦК Компартии Кубы — газета «Granma» — анонсировала, в качестве основной новости, проведение пятидневных военных учений — «Бастион 2016». Вообще-то, военные учения — обычная практика. Но как это было подано на сей раз! Данное сообщение было размещено над короткой заметкой о победе Трампа. Также было отмечено, что задача этих учений состоит в том, чтобы обучить управленческий аппарат «к организации работы в целях повышения готовности страны к обороне. А также, в целях подготовки войск и населения к отражению различных действий противника».

И это не простое совпадение! В кубинской политике нет случайностей. И все, что публикуется в официальном органе Коммунистической партии на следующий день после выборов в США. не может выйти в свет без предварительного рассмотрения высшим руководствомстраны. Новость о начале военных учений можно интерпретировать как сигнал новым обитателем Белого дома. Прежде всего, Трампу, который во время своей кампании делал жесткие заявления о Кубе. В штате Флорида, где проживает 67 процентов американцев кубинского происхождения, он заявил, что обратит вспять все меры, принятые Бараком Обамой по нормализации отношений с Кубой.

Мнение кубинского правительства, отраженное в газете Granma о причинах победы Дональда Трампа таково: он победил. «благодаря голосам миллионов американцев, большинство из них белые и сельские, которые недовольны действиями властей и разочарованы традиционными политическими фигурами».

На самом деле, известно, что одно дело — выступление кандидата в президенты и совсем другое — реальная политика после избрания. Куба. конечно. не была центральной частью речей Трампа, но свою позицию по отношению к правительству острова и развитию отношений с Кубой он обозначил. Причем, используя резкие выпады. Дональд Трамп пообещал отменить сближение между Соединенными Штатами и Кубой. Он заявил, что если правительство Гаваны не выполнит требований США, то блокада сохранится. в том числе, блокада инвестиций. будут блокировать весь подход и инвестиции на острове.

Выступая в Майами, Трамп пообещал привлечь к своей борьбе с Кубой как можно больше союзников. Тем не менее, вскоре после его победы в комнате в Hilton Midtown в Нью-Йорке, он отошел от сурового тона. И призвал страны к сотрудничеству, отказу от военных действий, бесконфликтным отношениям. Отметим, что Дональд Трамп — это бизнесмен. И именно Трамп, задолго до инициатив Барака Обамы по восстановлению дипломатических отношений с Кубой, посылал эмиссаров на Остров свободы, чтобы исследовать возможности инвестирования. Так что, новый президент с душой предпринимателя вполне может поставить свои экономические интересы на острове выше заявленных политических ходов.

Дональд Трамп, возможно, будет даже более прагматичен, чем Барак Обама в отношении Кубы. И более прозрачен, чем могла бы быть Хиллари Клинтон. Как это ни парадоксально, Трамп может даже способствовать единству кубинских революционеров, которые имели различные мнения о том, надо ли иметь дело с Обамой. Не втягивание ли это страны в ловушку? Теперь, к лучшему или худшему, все будет прозрачно, уже нет места для реальных или параноидальных подозрений. Трамп таков, какой он есть! Несомненно, Дональд Трамп правый политик. Но это не Джордж Буш.

Следует также отметить, что в последние десятилетия события в Латинской Америке и Карибском бассейне отошли на задний план в списке приоритетов Белого дома. Тем не менее, восстановление дипломатических отношений с Кубой — шаг уходящего президента, который изменил эту тенденцию. И сейчас мы увидим, будет ли Дональд Трамп уделять время кубинской теме и продолжит ли он диалог с Кубой, отойдя от предвыборных заявлений.

Признанные международные политологи говорят, что, скорее всего, процесс развития отношений с Кубой будет заморожен. А кубинцы переживают исход выборов в Соединенных Штатах больше с тревогой, чем с энтузиазмом. Многие рассчитывали, что Хиллари Клинтон выполнит свое обещание, данное в июле прошлого года, когда она, будучи во Флориде, горячо поддержала политику Обамы в отношении Кубы. И сказала, что будет выступать за отмену блокады, которая висит тяжким грузом на Кубе в течение полувека и вызывает голод и страдания людей. Сейчас тысячи кубинских владельцев ресторанов, гостиниц, кафе или баров, их персонал, все, кто извлекает выгоду непосредственно и косвенно от роста туризма, вызванного сближением между Вашингтоном и Гаваной сейчас обеспокоены будущим.

Пока еще прошло очень мало времени, чтобы понять, какой курс возьмет Дональд Трамп. Но Гавана отправила два четких послания Вашингтону: Куба готовится к худшему сценарию. И Куба дает возможность Трампу, без запуска даже словесных атак в сторону Северного соседа, «передвинуть шахматные фигуры» и поменять заявленные в ходе выборной компании приоритеты в отношении Острова свободы.