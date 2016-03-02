Президент США Барак Обама официально объявил о своем визите на Кубу 21 и 22 марта 2016 года. Вместе с Обамой Остров свободы посетит и первая леди страны — Мишель Обама. Прошло уже 88 лет с тех пор, как президент США впервые вступил на кубинскую землю. Это был Калвин Кулидж, приехавший в Гавану, чтобы принять участие в VI Международной конференции американских государств. Кубинцам этот визит запомнился, прежде всего, попытками Кулиджа увернуться от официантов, которые предлагали ему знаменитые местные коктейли: мохито и дайкири, в то время как в США действовал «сухой закон».

Иван Шилов ИА REGNUM Барак Обама

На этот раз действующий президент США заявил в сообщении для прессы, что его визит на остров направлен на то, чтобы «начать новую главу в отношениях с кубинским народом.» Реакция на этот визит и заявление Обамы по поводу «новой главы» разная, причем, и на Кубе, и в США. Кто-то поддерживает, кто-то против. А некоторые оценки полны нюансов и их надо читать «между строк».

Главный кубинский переговорщик Жозефина Видаль — глава отдела МИД Кубы по отношениям с Соединенными Штатами приветствовала этот визит и заявила, что «следует относиться с уважением к гостю, но, в то же время, Куба не допустит вмешательства в свои внутренние дела в обмен на улучшение или нормализацию отношений с Соединенными Штатами». Заместитель советника президента США по национальной безопасности Бен Родс подчеркнул в ходе пресс-конференции, что правительство его страны ищет способы, чтобы сделать необратимым процесс нормализации отношений с Кубой. И, по его словам, «визит Обамы поможет в этом направлении». Но он также заявил: «Мы всегда будем иметь разногласия с кубинским правительством по вопросу о правах человека, поскольку Куба имеет другую политическую систему». Тем не менее, следует обратить внимание, что это первый случай, когда высокопоставленный чиновник из США признает, что можно обсудить разногласия с Кубой, признавая, что Остров Свободы имеет иной политический режим.

Анонс визита был встречен с ликованием конгрессменами, сенаторами, политиками, которые весь последний год пытаются лоббировать снятие блокады против Кубы. Многие из них уже посетили Остров Свободы. Сейчас баланс на Капитолийском холме начинает склоняться в пользу реальных изменений и развития нормальных отношений. Тем не менее, антикубинское лобби яростно требует отмены визита и дает негативные оценки этом планируемому событию. «Наш президент награждает этот деспотический режим своим визитом», — заявил сенатор Роберт Менендес, демократ от штата Нью-Джерси. А Марко Рубио, республиканский кандидат в президенты и сенатор от Флориды, направил письмо Обаме, призывая его пересмотреть решение о поездке в Гавану.

Произошел раскол и в двухмиллионной кубинской диаспоре, живущей, в основном, в Южной Флориде. Однако, как показывают социологические опросы, большинство поддерживают нормальные отношения между Кубой и США. Начинает таять и миф о кубинской эмиграции в США как о «политических ссыльных», созданный контрреволюционной пропагандой еще в 60-е годы прошлого века. На самом деле, кубинцы, прибывшие в США за весь период после победы революции на Острове Свободы, являются экономическими мигрантами. Такими же, как мексиканцы, доминиканцы, гаитяне, колумбийцы. Те, кто прибыл из бедных стран и сам никогда не сталкивался с социалистами у власти.

Для подавляющего большинства кубинцев, живущих на острове, визит президента Обамы — это знак того, что будет положен конец конфликту, который длился почти шесть десятилетий и вызывал страдания, в том числе, разъединение семей. Однако, есть и те, кто с подозрением смотрят на эту инициативу Белого Дома, и те, кто видит только радужные перспективы. Фелис Лопес, кубинский журналист с большим чувством юмора, задал на своем сайте вопрос: «Где бы вы хотели принять Барака Обаму во время его пребывания на Кубе»? Ответы были самыми разными: на пляже Варадеро, на знаменитой гаванской набережной Малекон, сходить вместе на танцы в популярный ночной клуб, в школе, даже на военно-морской базе в Гуантанамо. Группа друзей решила пригласить Барака и Мишель выпить дома кубинского рома и поговорить со всей искренностью. Что ж, на этот раз ничего не препятствует! Сухого закона в США больше нет.

Программа визита президента США и его делегации готовится в тайне, но на Кубе рано или поздно все становится известным. Например, на стадионе, в Мекке национального бейсбола, выполнены экстренные ремонтные работы и объявлено, что 22 марта там будет проходить матч между сборной Кубы и командой крупнейшей американской лиги. Бейсбол — это страсть, которая объединяет кубинцев и американцев.

Объявленный визит госсекретаря Джон Керри за несколько дней до посадки президентского самолета в аэропорту Хосе Марти в Гаване призван, по заявлению американской стороны, «усилить диалог по правам человека». Задача — согласовать позиции по наиболее спорным и сложным вопросам и избежать нежелательных сюрпризов во время официальных встреч Барака Обамы с президентом Раулем Кастро и другими официальными лицами на острове. Некоторые политические эксперты говорят, что визит Керри отражает желание «задобрить тех в США, кто требует более жесткой позиции в кубинском вопросе.»

Так или иначе, правда заключается в том, что этот исторический и противоречивый визит президента США Барака Обамы на Кубу должен дать реальные результаты, а не стать только эффектным PR-ходом. И для Гаваны, и для Вашингтона важно, чтобы процесс нормализации отношений принял необратимый характер.