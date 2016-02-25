Двумя главными новостями в сфере российско-кубинских отношений ознаменован февраль 2016 года. Это предоставление Россией кредита Острову Свободы в размере 1, 2 миллиарда евро на развитие электроэнергетических систем. Напомним, что еще в октябре 2015 года Правительство России одобрило выделение Кубе кредита на 1,2 млрд евро для строительства одного энергоблока мощностью 200 МВт на ТЭС «Максимо Гомес» и трех энергоблоков мощностью 200 МВт на ТЭС «Восточная Гавана». Второе знаковое событие — торжественная церемония, состоявшаяся у мемориала советским воинам-интернационалистам в Гаване в День защитника Отечества.

Братский привет героической кубе! Плакат. 1960-е

Эти события подтверждают правоту известной русской поговорки: «Старый друг лучше новых двух». Это именно то, что в настоящее время преобладает в кубино-российском диалоге. Несмотря на процесс нормализации отношений между Кубой и США, Гавана никогда не откажется от исторической дружбы с евразийским гигантом — Российской Федерацией.

Кубинцы и советские люди прошли сложный период в силу различных политических обстоятельств, экономических спадов. Но эти отношения закалились в те времена, когда СССР оказал поддержку молодой Кубинской революции, в годы холодной войны. Эти «облигации братства» крепли когда, кубинцы и русские были готовы отдать жизни за общие идеалы. На Кубе уверены, что было бы большой ошибкой забыть то, что сделал для нас СССР в 1962 году, когда мир был поставлен на грань ядерной войны. А потом долгий период было противостояние: с одной стороны Соединенные Штаты, а с другой Куба и Советский Союз — как единый кулак.

Еще одна русская пословица: «истинные друзья познаются в беде» — тоже характерна для российско-кубинских отношений. Так, в период борьбы с апартеидом мы внесли совместный вклад в победу Нельсона Манделы. Куба не забыла и то, что первый латиноамериканец, побывавший в космосе благодаря СССР, — это кубинец, человек с черной кожей, ныне бригадный генерал Арнальдо Тамайо Мендес. Мы помним об этом событии и его «звездном брате», советском космонавте Юрии Романенко. Участие генерала Тамайо совместно с послом России в Гаване Михаилом Камыниным в возложении венков к Мемориалу, где покоятся останки почти 80 советских воинов-интернационалистов, 23 февраля 2016 года не было формальным актом. Это подтверждение того, что Куба сейчас вместе с Россией, несмотря на попытки некоторых западных держав изолировать ее от мира.

Важным февральским событием стал визит Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в Гавану. Его встречи с Раулем и, особенно, Фиделем Кастро, а также исторический диалог Патриарха Кирилла с Папой Франциском показали миру значимость кубинской земли и стали признаком дружбы и взаимного доверия.

Сейчас отношения между двумя странами укрепляются не только в политической сфере, в диалоге религий, но и в экономическом, культурном аспектах, в других областях, представляющих общий интерес. Аналитики, хорошо знакомые с ситуацией на Острове Свободы, видят, что Куба заинтересована не только в нормализации отношений со своим историческим противником — США, но и укрепляет стратегические связи с традиционными союзниками: Россией, Китаем, другими дружественными странами Азии, Африки и Латинской Америки. Поэтому, говорить об уходе Кубы к Северному соседу преждевременно и неверно.

Гавана