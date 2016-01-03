17 декабря исполняется ровно год с начала восстановления дипломатических отношений между Кубой и США. Именно тогда президенты Барак Обама и Рауль Кастро объявили миру о начале диалога. И теперь почти невозможно перечислить все политические события, встречи дипломатических кругов, социальные, культурные, спортивные мероприятия, которые прошли за этот год. По праву можно процитировать известное высказывание: «И все-таки она вертится»! Однако никто не знает, в какую сторону.

Shane Gorski Пропеллер

Важным моментом прошедшего года стало официальное открытие посольств: кубинского в Вашингтоне 20 июля и США в Гаване 14 августа с участием глав внешнеполитических ведомств двух стран. Все обозреватели отмечают, что диалог весьма дружелюбный. Или квазидружелюбный.

На постоянно проходящих переговорах между двумя странами обсуждались такие важные вопросы, как миграция, активизация уже существующего сотрудничества между Пограничными войсками Кубы и береговой охраной Соединенных Штатов Америки по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и контрабандой. После приезда на Кубу министра торговли США Пенни Прицкер американские власти несколько ослабили торговую и финансовую блокаду Острова Свободы, включая ограничения на денежные переводы, телекоммуникации и банковскую деятельность.

Администрация Барака Обамы начала создавать возможности для посещения американскими туристами Кубы. Несмотря на сохранение запрета поездок на Остров Свободы, ряду категорий граждан предоставляются разрешения для поездок туда. В 2015 году более 100 000 граждан США посетили остров.

Сложным вопросом двусторонних отношений остается тема взаимных компенсаций за имущество, национализированное после революции 1959. Кубинцы, в свою очередь, требуют компенсации ущерба, нанесенного в результате экономической блокады и террористических актов с территории США в отношении Кубы,

Несколько дней назад Куба и Соединенные Штаты договорились о возобновлении прямого почтового сообщения, что было немыслимо еще двенадцать месяцев назад! На прошлой неделе около 50 бизнесменов приняли участие в первой в истории Острова Startup Weekend, где они смогли убедиться в потенциале кубинской экономики и общества. Куба богата на таланты, ярких и грамотных людей благодаря системе бесплатного образования. Более чем в 47 университетах Кубы обучается 400 000 студентов. А кредиты Всемирного банка позволили еще более улучшить систему образования.

Визиты губернаторов Техаса, Нью-Йорка, Арканзаса, десятков американских конгрессменов дали возможность американцам увидеть современную Кубу — тот самый, еще недавно, «запретный» для них плод. Многочисленные «тяжеловесы» экономики США выразили заинтересованность в развитии сотрудничества с Кубой. Руководители ведущих компаний из сфер техники и автомобилестроения, сельского хозяйства, владельцы авиакомпаний, телекоммуникационных систем, нефтяники и собственники гостиничных сетей посетили за прошедший год Кубу. Либо встретились с президентом Раулем Кастро во время его визита Нью-Йорк в сентябре 2015 года, на полях саммита Организация Объединенных Наций по вопросам развития.

На Кубу постоянно приезжают культурные и спортивные делегации из США. В том числе голливудские знаменитости и звезды гламура: Бенисио дель Торо, Итан Хоук, Тим Роббинс, Дэнни Гловер, Рианна, Кэти Перри. На этой неделе в Гавану приехала делегация крупных режиссеров и знаменитые спортсмены из США.

Однако правда и в том, что пока сохраняется экономическая блокада, а иммиграционная политика США поощряет незаконный и опасный исход кубинцев в Соединенные Штаты, мы по-прежнему не можем говорить о нормальных отношениях. Пока не решен вопрос о военно-морской базе США в незаконно оккупированной территории Гуантанамо, нельзя говорить о «нормальности» диалога.

У большинства людей на Кубе есть ощущение, что единственное изменение в политике США коснулось методов. Но не намерений мощного северного соседа — уничтожить, сейчас уже в бархатной перчатке, Кубинскую революцию. Официальные заявления американских лидеров полны противоречий и половинчатых предложений. В контексте встреч, диалогов, пресс-конференций, визитов на высоком уровне, дружественных жестов звучат и угрозы. Для среднего кубинца этот год мало что изменил. Кроме видимого уже присутствия американских туристов и возможностей для родственников пересекать с меньшим количеством препятствий расстояние от Майами до Гаваны.

Есть чувство, что снизилась опасность и враждебность ветра с Севера. Но иногда одна неосторожная фраза американских партнеров подводит их и выдает. И показывает, что в планах их захода на Кубу есть место всему, кроме, кубинцев. Как например заявление сенатора Эми Клобучар: «Американцы придут на Кубу. И будут в испанских отелях есть немецкую кухню и пользоваться китайскими компьютерами».

Сесар Гомес Чакон, специально для ИА REGNUM