Сергей Тарасов
Последние публикации
Эксперт: подорожание грузоперевозок позволит РЖД исполнить инвестпрограмму
Ряд производителей уже высказывались против роста. По мнению экспертов, предложение РЖД выглядит вполне своевременным, так как на фоне общего роста цен станет незаметным для большинства клиентов, но позволит компании, хоть и частично, компенсировать затраты на закупку основных материалов...
15 ноября 2021
Необычный храм на Волге
Церкви, и старинные, и новые — это неотъемлемая часть российской действительности, как сейчас, так и несколько веков назад. В общей сложности в стране насчитывается около 40 тысяч православных храмов. Они посвящены христианским святым, мученикам, правителям, воинам. Еще одна особенность России — ее...
14 сентября 2020
Провокативная идея: кому нужна инициатива урезания доходов топ-менеджеров
Из правительства в прессу 8 июня просочилась информация о том, что топ-менеджерам госкорпораций собираются урезать зарплаты. Отмечалось, что эту идею якобы обсуждают на протяжении вот уже трёх месяцев. Как сообщило издание «Коммерсант», ограничить максимальное вознаграждение руководителей...
13 июня 2020
«Вахты» на фоне пандемии: рассадник вируса или островок безопасности?
Месяцем ранее власти по поручению президента озаботились созданием условий для восстановления деятельности базовых отраслей экономики: от строительства и промышленности до сельского хозяйства, энергетики и добычи полезных ископаемых. Это особенно важно, когда речь идет о таких драйверах развития...
9 июня 2020
Рынок экспресс-тестов на COVID-19 нуждается в прозрачности
Недавно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что рассчитывать на победу над коронавирусом можно только с появлением вакцины. По данным организации, в настоящее время в мире разрабатывается более сотни соответствующих потенциальных прививок. Роспотребнадзор со своей стороны уже...
8 июня 2020
Монетизация подарка младенцу увеличит нагрузку на здравоохранение Москвы
В Москве планируют изменить подход к поддержке женщин, родивших ребёнка на территории столицы. Как сообщила РИА «Новости» депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова, подарочную коробку с одеждой и принадлежностями хотят заменить на единовременную выплату в 20 тысяч рублей. Нюанс в том, что финансово...
7 февраля 2020
Стандарты качества GMP в российской фармацевтике: настоящее и будущее
Для отечественных фармзаводов «технологической Библией» считаются стандарты GMP Какое лекарство лучше — дорогое или дешевое? Вопрос-ловушка, вопрос-маркер. Понятно, как на него ответит доверчивому покупателю провизор, чья зарплата напрямую зависит от прибыли аптеки. Ясно, что скажет...
20 января 2020
Финал Лиги Европы: британские клубы против британских СМИ
Финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом», состоявшийся на днях в Баку, поставил своеобразный рекорд турнира. Его посетили 51 370 человек. Посетили бы и больше, если б английские таблоиды не напугали 6 тысяч английских болельщиков. Формально матч на стадионе «Олимпийский» в столице Азербайджана...
30 мая 2019
Государство никак не протянет руку помощи компаниям из санкционного списка
Конец июля ознаменовался введением новых антироссийских санкций. Евросовет внес в черный список шесть компаний из РФ, участвовавших в постройке Керченского моста, увеличив и без того ощутимое давление Запада на бизнес России. Правительство РФ обещало компенсировать ущерб от новых ограничений, но...
6 августа 2018