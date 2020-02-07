



Иван Шилов ИА REGNUM

В Москве планируют изменить подход к поддержке женщин, родивших ребёнка на территории столицы. Как сообщила РИА «Новости» депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова, подарочную коробку с одеждой и принадлежностями хотят заменить на единовременную выплату в 20 тысяч рублей. Нюанс в том, что финансово поддерживать планируется не только москвичей и даже не только всех граждан РФ, а любых родителей детей, появившихся на свет на территории столицы. При переходе на монетизацию поддержки родителей нагрузка на столичный бюджет может составить более 700 млн руб. в год, но значительная часть этих средств не останется в экономике города.

Приятный сюрприз для гостей столицы! Как пишет портал Infox.ru, из планируемых изменений можно сделать вывод, что компенсационная выплата будет выдаваться в том числе и иностранным гражданам, временно проживающим и работающим на территории Москвы, зарегистрировавшим здесь же рождение ребенка. Сейчас таких фиксируется в среднем 1200 человек в месяц, но возможность получить выплаты может привести к всплеску так называемого «родительского туризма». Издание предполагает, что бюджетные средства города Москвы будут выведены иностранными гражданами за пределы Российской Федерации в виде денежных переводов физических лиц на родину.

Интуитивно кажется, что получить «живые» деньги на руки, чтобы потом самим разобраться, что на них приобрести, лучше, чем получить некий набор, содержание которого установили городские службы социальной поддержки. Но это тот случай, когда интуиция подводит. Во-первых, набор вещей, необходимых ребенку в первый год жизни, — стандартен и составлен на основе мнения матерей города Москвы. Во-вторых, не всегда можно рассчитывать на сознательность родителей, — не секрет, что, получив на руки наличные, многие захотят по-другому расставить свои финансовые приоритеты. И это не говоря о тех, кто, к сожалению, предпочтет отметить рождение сына или дочери на широкую ногу, вместо того чтобы обеспечить новорожденного качественными одеждой, подгузниками, предметами ухода и т.д.

Karelia.ru Новорожденные

Со всеми подобными проблемами уже столкнулась Московская область, где эксперимент с заменой подарка на денежную выплату уже реализован с неоднозначным результатом, сообщает Infox.ru. В YouTube размещены «отчеты» мам по использованию полученной денежной компенсации за подарочный набор на завершение ремонта, приобретение мебели, техники, что не имеет прямого отношения к новорожденному ребенку. Наверное, все помнят волну социального возмущения, которую вызвала памятная «монетизация льгот», когда десятки тысяч пенсионеров вдруг обнаружили, что получить привычные и жизненно необходимые лекарства за «живые» деньги в нужном объеме невозможно. В случае с поддержкой матерей речь идёт о той же проблеме, но она далеко не единственная.

Ситуация осложняется и тем, что постановлением предлагается ввести бесплатное годовое медицинское обслуживание новорожденных детей, родители которых не имеют места жительства в Москве, включая посещение врачей — педиатра, невролога, детского хирурга и т. д., — в медицинских организациях здравоохранения Москвы. Граждане РФ, не проживающие в Москве, и так имеют право на медицинское обслуживание в любом лечебном учреждении страны вне зависимости от места жительства. Стоит ли говорить о том, какие последствия для москвичей будет иметь подобная дополнительная нагрузка на систему здравоохранения города и как это повлияет на оценку гражданами работы соответствующих столичных ведомств.

Получается, что инициатива направлена исключительно на поддержку иностранных граждан за счет бюджета российской столицы. А может быть, всё это сделано для того, чтобы улучшить статистику рождаемости в городе Москве во время демографического кризиса в стране за счет жителей других регионов РФ и иностранных граждан? Да это же то самое «очковтирательство», осужденное еще во времена СССР!