Из правительства в прессу 8 июня просочилась информация о том, что топ-менеджерам госкорпораций собираются урезать зарплаты. Отмечалось, что эту идею якобы обсуждают на протяжении вот уже трёх месяцев. Как сообщило издание «Коммерсант», ограничить максимальное вознаграждение руководителей государственных компаний предлагается суммой в 30 млн рублей в год. Это равно трём минимальным заработкам российского премьер-министра.

Oerag.de Провокативная идея: кому нужна инициатива урезания доходов топ-менеджеров

По версии одних источников, разработкой данной инициативы занимается рабочая группа, которой руководит глава правительственного аппарата Дмитрий Григоренко. Согласно другим инсайдерам, с марта текущего года эту идею продвигает аппарат первого вице-премьера Андрея Белоусова. Эта версия кажется более вероятной, так как ранее Белоусов уже заявлял о необходимости забрать «излишки» у российских экономических гигантов, что могло кончиться срывом инвестпрограмм.

Ловушка для электората

Однако, как пишет «Наша версия», ситуация выглядит весьма странно. Так, именно в марте текущего года в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент признался, что его «коробят» и задевают непомерно большие вознаграждения глав госкорпораций. При этом Путин отметил, что в данном вопросе «не так всё просто, как казалось бы на первый взгляд». В частности, корпорациям приходится нанимать иностранных специалистов, которые не соглашаются на среднюю зарплату.

Если вознаграждения урезать, то, например, из полугосударственных и государственных банков (Сбербанк, ВТБ) персонал будут переманивать частные организации. От этого государство в конечном итоге проиграет.

Учитывая все эти моменты, можно предположить, что в истории с утечками главное — это не денежный вопрос. Кроме того, примечательно, что такая информация появилась незадолго до голосования по поправкам в Конституцию.

Учитывая, что ни одного официального сообщения по поводу урезания вознаграждений топ-менеджеров не было, собственную жизнь получил именно пересказ разговоров в высоких кабинетах. При этом у людей складываются ожидания, которые явно не осуществятся на практике. Возникает вопрос: кому понадобилось разочарование избирателей?

По факту ловушка уже захлопнулась. Теперь ситуацией сможет воспользоваться как «системная», так и «несистемная» оппозиция. Комментарии потребуются и от премьер-министра Михаила Мишустина, ведь именно к его зарплате предлагается привязать вознаграждения топ-менеджеров. Пескову уже пришлось дать комментарий, и он отметил опасность перехода специалистов в частные компании.

Следующим шагом может стать спланированная кампания в соцсетях. Введённые из-за коронавируса ограничения стали благодатной почвой для популистов.

Опасность внутренних санкций

На сегодняшний день под контролем государства находятся значительные доли более чем в 40 крупных компаниях. Названия многих из них на слуху у всех — «Ростех», «Росатом», «Газпром», «Роснефть», РЖД, «Транснефть». Для российского бюджета они являются «дойными коровами» и обеспечивают представительство страны на международном рынке. В то же время и сами эти компании, и их руководители находятся под иностранными санкциями. Если урезать вознаграждения топ-менеджеров этих корпораций, это станет дополнительными внутренними санкциями.

Государство может оказывать влияние на кадровую политику и инвестиции крупнейших корпораций. Но такой инструмент, как сокращение зарплат, для этого выглядит странно. Проще было бы увольнять и привлекать к ответственности провалившихся топ-менеджеров.

Сам Андрей Белоусов, которому приписывают авторство идеи, является фигурой неоднозначной.

В экономическом блоке правительства среди либералов его воспринимают как своего, однако он не отказывается и от методов, более свойственных силовикам.

Также отмечается, что между Белоусовым и банкиром Артёмом Аветисяном существуют особые отношения. Есть версия, что с их помощью госслужащий, который не имеет права заниматься бизнесом, может не раскрывать своих активов.

В деловых кругах говорят, что именно на совести Белоусова конфликт между Аветисяном и крупным акционером банка «Восточный» Майклом Калви. Для последнего эта ситуация закончилась уголовным делом, которое быстро развалилось. Возможно, теперь чиновник хочет чужими руками проверить на прочность политическую систему в России.

В то же время, ряд экспертов уже отметил провальность идеи об урезании зарплат топ-менеджерам госкорпораций. Так, по словам председателя наблюдательного совета Московской биржи, независимого директора «Роснефти» Олега Вьюгина, подобный вариант можно реализовать только в тех компаниях, которые на 100% в собственности государства. Кроме того, столь неоднозначные движения приведут к обрушению акций компаний, имеющих иностранных акционеров. Таким образом, стоимость самых ценных активов страны обнулится.