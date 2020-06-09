Месяцем ранее власти по поручению президента озаботились созданием условий для восстановления деятельности базовых отраслей экономики: от строительства и промышленности до сельского хозяйства, энергетики и добычи полезных ископаемых. Это особенно важно, когда речь идет о таких драйверах развития, как нефтегазовая отрасль, которая формирует 40−50% федерального и региональных бюджетов, вместе взятых.

Иван Шилов ИА REGNUM

В российской нефтегазовой промышленности занято более 2,5 миллиона человек, из которых значительная часть работает вахтовым методом. Тот факт, что на одном объекте могут присутствовать десятки тысяч рабочих, создает дополнительную угрозу заражения коронавирусом. Организация работы в таких условиях — весьма непростая задача, но, как показывает опыт российских предприятий, вполне выполнимая.

Крупные нефтегазовые компании уже стабилизировали ситуацию на своих объектах и постепенно восстанавливают прежний рабочий график. ЛУКОЙЛ впервые за 90 дней меняет свой зарубежный персонал — с конца апреля нефтяная корпорация уже перевела отечественных вахтовиков на 60−90-дневный режим работы на вахтах, доплачивая, чтобы работники соглашались оставаться дольше на проектах. Аналогичная картина с увеличением межвахтовых сроков наблюдается и у «Роснефти», которая к тому же организовала в регионах работы компании 250 изоляторов и 68 обсерваторов, приняла другие санитарно-эпидемиологические меры.

Компания «Велесстрой», ведущая строительство крупнейшего в России завода по сжижению газа «Ямал СПГ», в мае провела плановую замену сотрудников в поселке Сабетта в ЯНАО. С 1 июля «Велесстрой» планирует начать новую мобилизацию персонала, но только после сдачи тестов на коронавирус и получения отрицательного результата.

На предприятиях Амурской области вахтовым методом работают около 40 тысяч сотрудников. Большинство из них (почти 30 тыс.) заняты на строительстве крупнейшего как для региона, так и для страны в целом объекта— Амурского газоперерабатывающего завода в Свободном. Организаторы стройки разработали целый ряд мероприятий по обеспечению бесперебойной и безопасной работы вахтовиков. В первую очередь был введен режим «закрытого контура» на самом объекте. Кроме того, реализован комплекс медицинских мероприятий, в который вошли увеличение числа медперсонала на объекте, постоянная термометрия работников, регулярная дезинфекция. С 3 июня на территории Амурской области, в Свободном и на объектах Амурского ГПЗ началась дезинфекционная обработка мест массового пребывания людей с привлечением подразделений химической и биологической защиты 35-й армии. Что же касается доставки вахтовиков на объект, то и здесь предусмотрены необходимые меры — «чистый коридор» в аэропорту, обработка самолетов, следующих чартерным рейсом, 14-дневная обсервация вновь прибывших работников.

Опыт Амурского ГПЗ может стать модельным для снижения рисков коронавируса на других вахтовых объектах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым обратила внимание глав регионов на необходимость обеспечения безопасности работы вахтовиков, а также доложила о разработке регламента обеспечения прибытия вахтовых работников для Амурского ГПЗ. «Мы регламент подготовили, документ подписан. Если решение будет признано оптимальным, то его можно тиражировать в других регионах. В регламенте, в частности, прописано, что тестировать работников и принимать карантинные меры можно в обсерваторе не по месту прибытия, а по месту сбора. Мы отработаем этот механизм с коллегами и доложим об этом», — сказала она.

Среди других крупных организаций, которые также продлили вахты и продлили контракты с вахтовиками, можно отметить «Верхнечонскнефтегаз», Иркутскую нефтяную компанию, ПАО «Высочайший» и предприятие «Полюс Вернинское». На объектах этих компаний созданы оперативные штабы, которые поддерживают связь с медучреждениями и службами МЧС. В жилых, бытовых и производственных помещениях регулярно проводится дезинфекция, сотрудники были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Врач-эпидемиолог Иван Зайцев полагает, что при соблюдении вышеописанных медицинских мер безопасности руководству предприятий, практикующих вахтовый метод работы, удастся удержать контроль над эпидемиологической ситуацией.

«При этом важно соблюдать меры предосторожности. Они простые, но эффективные, практически такие же, какие мы используем во время эпидемии гриппа и ОРВИ. Избегать близких контактов (соблюдать социальное дистанцирование в 1,5 метра), тщательно мыть руки или использовать кожные антисептики, и не касаться немытыми руками лица, глаз и рта, контролировать температуру тела, применять средства индивидуальной защиты, постоянно менять их (менять маску нужно каждые 2−3 часа, повторно использовать ее нельзя), сдавать тесты на вирус. Кроме того, необходимо проводить качественную влажную уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств, регулярное (каждые 2 часа) проветривание помещений. С целью обеззараживания воздуха в помещениях рекомендуется использовать бактерицидные установки. Это несложные правила, но они требуют неукоснительного соблюдения и дополнительных ресурсов», — отмечает Зайцев.

Создание условий для безопасного проживания и безопасной работы, по мнению экспертов, имеет принципиальное значение для продолжения реализации того или иного проекта. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков считает, что остановка строительства крупнейших объектов и разработки месторождений грозит серьезными негативными последствиями для регионов. На примере Амурского ГПЗ можно сказать, что остановка этой стройки способна парализовать весь регион и лишить источника доходов тысячи домашних хозяйств. Ведь эта площадка — не поселок в глухой тайге, а объект в городе президентского внимания, вокруг которого уже созданы обширные инфраструктурные связи, задействующие разные слои населения, малый и средний бизнес. Важно также учитывать преимущество его положения — объект находится в черте города, что делает возможным управление и контроль за ситуацией, а также формирование зоны социальной стабильности для жителей.

Учитывая успешный опыт уже реализованных мер по профилактике заражения, Минтруд предложил установить временный порядок применения вахтового метода работы на непрерывных производствах в условиях карантинных ограничений. В перечень мер, указанных в проекте постановления правительства, подготовленном министерством, включена в том числе возможность увеличения продолжительности вахты. Кроме того, в период борьбы с коронавирусной инфекцией министерство предлагает ввести обсервацию всех сотрудников перед началом вахты.

«Чтобы предотвратить распространение коронавируса на непрерывных производствах, необходимо допускать к работе вновь поступающих сменных сотрудников только после обсервации. При этом такой карантин должен быть оплачен. В исключительных случаях максимальную продолжительность вахты предлагается разрешить увеличивать до шести месяцев по согласованию с работником. Это позволит не останавливать производство, если у сменного работника во время обсервации выявлено заболевание», — пояснил глава Минтруда Антон Котяков.

Срок обсервации будет оплачиваться не ниже дневной тарифной ставки за день работы. Работодателям также рекомендуется обеспечить вахтовиков средствами профилактики от инфекции (медицинскими изделиями), услугами связи, предоставить возможность проезда к месту вахты и обратно, в том числе в случае экстренной необходимости выезда работника по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам.

Таким образом, можно констатировать, что крупному бизнесу, применяющему на своих объектах вахтовый метод работы, при содействии и контроле со стороны госструктур и местных чиновников, вполне по силам справиться с ситуацией, не останавливая важнейшие технологические процессы. Это, в свою очередь, позволит минимизировать как экономические, так и социальные потрясения и на региональном, и на федеральном уровне.