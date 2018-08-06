Конец июля ознаменовался введением новых антироссийских санкций. Евросовет внес в черный список шесть компаний из РФ, участвовавших в постройке Керченского моста, увеличив и без того ощутимое давление Запада на бизнес России. Правительство РФ обещало компенсировать ущерб от новых ограничений, но серьезных подвижек по вопросу нет, а жить отечественным предприятиям легче не становится. Бизнесмены все еще надеются на принятие системных мер господдержки для удержания уровня иновационной и инвестиционной активности, без которой они не могут участвовать в проектах, важных для общества.

Государство никак не протянет руку помощи компаниям из санкционного списка

Ожидается, что в скором времени очередной санкционный удар нанесет и США. Сенатор-республиканец Линдси Грэм анонсировал законопроект, касающийся новых мер против РФ. Одновременно с уменьшением российского присутствия на мировых рынках Запад стимулирует свою экономику, предоставляя бизнесу кредиты на льготных условиях и поддержку от банков с подачи государства. Россия же лишь раздумывает над тем, как можно было бы поддержать пострадавших от санкций.

По словам вице-президента Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Богдана Зварича, государство могло бы обеспечить компаниям субсидирование ставок, благодаря чему понизилась бы стоимость обслуживания кредита. Снизить валютные риски для отечественного бизнеса могло бы рублевое фондирование в рамках внутреннего рынка, добавил Зварич.

В том, что государству стоит протянуть руку помощи бизнесу, уверен и гендиректор международной сети FinExpertiza Ильгиз Баймуратов. По мнению эксперта, без этого предприятиям будет сложно сохранить объемы производства и масштабы деятельности. Если бросить компании на произвол судьбы, это грозит пересмотром производственной программы, продуктовой линейки, а значит, и масштабными сокращениями с прочими нежелательными социальными последствиями, предупреждает эксперт. Ильгиз Баймуратов обращает внимание на то, что довольно большая часть предприятий, принадлежащих пострадавшим от санкций компаниям, находится в моногородах, где найти альтернативное место работы практически нереально.

О господдержке для бизнеса, попавшего в силу политических причин под экономические ограничения, этой весной говорил глава российского кабмина Дмитрий Медведев. В апреле он дал поручение правительству разработать меры соотвествующей помощи таким компаниям. Однако единственную поддержку, которую на данный момент увидели предприятия, это кредиты, выдаваемые, правда, не на льготных, а на самых обычных банковских условиях.

В пример можно привести историю объединенной компании «Русал», которая находится в мировом списке крупнейших производителей алюминия. Апрельские санкции обернулись 50-процентным падением акций «Русала». Его владелец Олег Дерипаска за сутки лишился суммы, превысившей $1,5 млрд. Государство моментально задекларировало готовность поддержать стратегическое производство, где трудятся 350 тысяч человек, но дальше слов дело не пошло.

Частным банкам связываться с опальными компаниями не хочется, иначе они рискуют сами попасть под ограничительные меры Евросоюза и Штатов. Госбанки кредиты жертвам санкций выдают, но условия для пострадавших практически не отличаются от обычных.

Позицию банкиров по данному вопросу прокомментровал руководитель государственной корпорации «Внешэкономбанк» Сергей Горьков, заявив, что банки — это не государство, и помощь компаниям они не оказывают.

Таким образом, один только «Русал» за последнее пятилетие успел выплатить $1,6 млрд по различным комиссиям и процентам, и на поддержку это совсем не похоже. Выходит, что пострадавшие от санкций компании дают возможность банкам получать прибыль и развиваться, а не наоборот. Поэтому алюминиевому гиганту пришлось отказаться от кредита, который ему предлагал «Промсвязьбанк» (еще одно финучреждение с госучастием). В компании сказали, что условия предоставления денег были просто кабальными. И с этим сложно не согласиться, поскольку в кредитную ставку банком были заложены все риски, включая бизнес Дерипаски, и ставки вышли даже покруче рыночных.

По информации Ильгиза Баймуратова, кабмин разработал дорожную карту для поддержания отрасли, согласно которой спрос на алюминий, который производит «Русал», должен вырасти более чем вдвое. В списке стимулирующих развитие мер: увеличение пошлин на привозную алюминиевую продукцию, поддержка развития высокотехнологичных производств, где используется данный металл, и увеличение закупок российского алюминия отечественными предприятиями. Однако за рамки разработки меры пока не вышли, поэтому рано судить, достаточно их будет либо нет, признает эксперт.

Промышленники уверены, что России стоит использовать опыт Запада в плане поддержки отечественной экономики, учитывая, что та же алюминиевая промышленность является основой развития ряда российских регионов, обеспечивая порядка 1% российского ВВП и более 2% экспорта, что существенно влияет на динамику развития экономики РФ.

В качестве вариантов госпомощи специалисты называют развитие внутреннего рынка алюминия, создание высокотехнологичных производств обработки металла, стимулирование спроса на продукцию высоких переделов из алюминия. Это, по мнению экспертов, на самом деле стало бы эффективным способом поддержки, в отличие от кредитных предложений с кабальными условиями. Кроме того, стоило бы заняться созданием благоприятного инвестклимата, считают промышленники. В этом случае металлурги перестали бы подсчитывать ущерб от санкций, а могли вслед за политиками заявить, что все, что не убивает российскую экономику, делает ее сильнее.