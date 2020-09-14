Церкви, и старинные, и новые — это неотъемлемая часть российской действительности, как сейчас, так и несколько веков назад. В общей сложности в стране насчитывается около 40 тысяч православных храмов. Они посвящены христианским святым, мученикам, правителям, воинам.

Иван Шилов ИА REGNUM Плавучая часовня

Еще одна особенность России — ее многочисленные реки, которых здесь насчитывается более 2,8 миллиона. Вся история нашей великой страны тесно связана с водными артериями, пересекающими ее карту. Рядом с крупными реками возникали первые поселения, выраставшие в большие города, они становились торговыми путями, и по ним первооткрыватели двигались в неизвестные дали, чтобы исследовать всю территорию России.

Храмы речников

Но, как ни удивительно, несмотря на огромную роль рек в истории страны, среди нескольких десятков тысяч храмов крайне мало церквей и даже небольших часовен, посвященных речникам. Один из них — духовный центр моряков и речников России, храм святителя Николая Чудотворца на берегу канала имени Москвы, который освятили летом 2019 года. Он был построен исключительно на пожертвования, в сборе которых приняли участие многие предприятия и работники водной отрасли.

Кроме того, несколько лет назад, в 2013 году, была освящена первая в России плавучая часовня. Она находится в особом для речников месте — там, где сливаются Обь и Иртыш, и стоит на затопленном понтоне. Часовня стала символом защиты всех, кто ходит по рекам Сибири, и инициаторами ее создания стали именно речники.

Впрочем, для страны, в жизни которой реки играют такую роль, церквей, посвященных речникам, все равно слишком мало. И к тому же, такого храма долгое время не было на главной русской реке — Волге, но в скором времени он появится. Речь идет о часовне, которую построят в поселке Екатериновка Конаковского района Тверской области. Такое решение приняла компания-застройщик — ООО «Ритейл», посчитавшая это место подходящим для возведения такой церкви.

Patriarchia.ru Плавучая часовня-маяка на месте слияния рек Иртыш и Оби

Связь времен

Часовня станет центром небольшого комплекса, который будет включать небольшую аллею и интерактивный стенд, посвященные людям, так или иначе связанным с речным делом и представляющим разные эпохи, начиная от Ивана Кулибина (рубеж XVIII—XIX веков) с его водоходным судном и заканчивая современными спасателями МЧС, работающими на российских реках. Внимание уделят как тем, кто внес свой вклад в становление и развитие речного дела в стране, так и тем, кто принимал участие в Великой Отечественной войне. Немногие знают, что среди речников, которые стали радистами, летчиками, пехотинцами, саперами, насчитывается 117 Героев Советского союза. Первым из них стал Степан Иванович Здоровцев, летчик-истребитель, до войны работавший на астраханском заводе имени Урицкого, а в июне 1941 года совершивший один из первых таранов фашистских самолетов. Высокого звания удостоился и другой речник, летчик Михаил Девятаев, о подвигах которого упоминается в 14 документальных фильмах. Также в годы войны речники несли боевую вахту на Дону, Кубани и Днепре, защищали Москву, эвакуировали население в тыл, участвовали в обороне Ленинграда и Сталинградской битве, и это тоже будет отражено на стендах. Там же найдется место и для того, чтобы рассказать о современных подвигах, совершенных спасателями на российских реках. Один из них — спасение восьми сотрудников МЧС в Приморье в 2016 году. Отряд спасателей во главе с Олегом Федюрой выехал в одно из пострадавших от паводка сел Приморья, и их грузовик упал в воду, пересекая реку. Командир сумел спасти весь личный состав, но не смог выбраться из затопленной машины сам. Федюра получил посмертную награду — орден Мужества «За исполнение профессионального долга в экстремальных условиях».

Службы по особым дням

Представители Русской Православной Церкви положительно отнеслись к инициативе, поддержав идею строительства часовни. Сейчас с ними согласовываются все детали будущего строительства. Важно, что часовня будет не просто красивой декорацией — она станет реально действующим храмом, где будут проводиться богослужения. Правда, проходить они будут не на постоянной основе — это будут поминальные службы, а также праздничные богослужения, приуроченные к датам, связанным со святыми, которые покровительствуют речникам, — например, с Николаем Чудотворцем (22 мая, 11 августа и 19 декабря) и апостолом Андреем Первозванным, считающимся защитником всех, чья профессия связана с водой (13 декабря). Также службы здесь будут проводиться и в светские праздники, касающиеся речников, — например, в День работников морского и речного флота, который отмечается в первое воскресенье июля.

Впрочем, даже в те дни, когда в часовне не будет богослужений, посетить ее смогут все желающие — двери будут открыты. Это место пользуется большой популярностью среди любителей водного туризма и путешественников, и часовня не останется без их внимания — наверняка найдутся те, кто захочет поставить там свечку перед тем, как отправиться в путь по Волге, или по возвращении из путешествия.

Сергей Тарасов В Екатериновке появится первая часовня речников на Волге

История, традиции и конкурс архитекторов

Концепция внешнего вида часовни, посвященной российским речникам, еще не утверждена, но уже есть представление о том, что она должна быть выдержана в традициях русского православного церковного зодчества. К этому располагает и место, где появится часовня. Недалеко от нее, в селе Городня, располагается древнейший храм Тверской области — церковь Рождества Богородицы, построенная в XIV веке на живописном волжском берегу. Примечательно, что она оставалась действующей даже в годы советской власти, а сейчас привлекает любителей старинной архитектуры.

Церковь — не единственная достопримечательность Городни. Здесь же находится и знаменитый Путевый дворец императрицы Екатерины II, в котором она останавливалась во время своих путешествий по Волге и из Петербурга в Москву. Здание, построенное в 1776 году, сохранило часть исторического колорита и некоторые детали тех лет.

Кстати, именно ООО «Ритейл» займется его реконструкцией, и в перспективе здесь откроется музей, который пополнит собой комплекс местных туристических объектов.

На данном этапе руководство поселка открыто к предложениям со стороны: это означает, что любой архитектор, который пожелает поделиться своим видением данного проекта, может предложить свой вариант облика часовни в Екатериновке.

Более того, стало известно, что в скором времени будет объявлен всероссийский конкурс архитектурных проектов Часовни речников на Волге.