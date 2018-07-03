Сергей Кременский
Автор
Родился в 1976 году в г. Артёмовск, Донецкой области, УССР.
Жил в Ленинграде, Казахстане, теперь — на Дальнем Востоке, в Хабаровске.
Закончил Дальневосточный медицинский университет, провизор.
Отслужил в армии.
Больше всего интересуюсь политическими хитросплетениями внутри и снаружи российских границ.
Считаю развал СССР величайшей трагедией человечества и верю, что следующий коммунистический проект обязательно будет (надеюсь, еще при моей жизни).
Не желаю быть в таком Раю, в который не попадут Ленин, Фидель и Че Гевара.