Сергей Кременский

Автор

Родился в 1976 году в г. Артёмовск, Донецкой области, УССР. Жил в Ленинграде, Казахстане, теперь — на Дальнем Востоке, в Хабаровске. Закончил Дальневосточный медицинский университет, провизор. Отслужил в армии. Больше всего интересуюсь политическими хитросплетениями внутри и снаружи российских границ. Считаю развал СССР величайшей трагедией человечества и верю, что следующий коммунистический проект обязательно будет (надеюсь, еще при моей жизни). Не желаю быть в таком Раю, в который не попадут Ленин, Фидель и Че Гевара.