11 декабря 2017 года на Тверской улице в Москве открыта мемориальная доска писателю Александру Солженицыну.

Jsulib.ru «Подождите, гады! Будет на вас Трумен! Бросят вам атомную бомбу на голову!» Александр Солженицын. Архипелаг Гулаг

Открытие её было приурочено к 99-летию со дня рождения писателя. К декабрю 2018 года в этом же доме на Тверской улице планируют открыть его квартиру-музей. В апреле 2017 года Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме приняла решение об установке памятника Солженицыну в Таганском районе Москвы — к 100-летию со дня его рождения.

Цитата из видео Да поставьте уже памятник Власову, чего стесняться (Anna News) Памятная доска Солженицыну в Москве

Очевидно, что особо почитаемым символом веры, человеком, на чьих «канонических» трудах построено миропонимание и власти, и либеральной её оппозиции, консенсусной фигурой и яростных приверженцев западного вектора движения страны, и власти, такой же антисоветской, но в целом более «патриотической», является фигура Александра Исаевича Солженицына.

На самом деле трудно (или даже вовсе невозможно) найти историческую личность, которая была бы более созвучна сегодняшнему устройству государственной системы России. Солженицын — это, в каком-то смысле, действительно «наше всё» для сегодняшней российской либеральной власти. И монархист определенного сорта, и ценитель столыпинских реформ, и почитатель философа Ивана Ильина, и банальный фашист — каждый может почуять в его фигуре «своего».

В результате мы имеем сомнительное счастье лицезреть, как властная вертикаль и непримиримые борцы с нею водят вокруг Солженицына согласный хоровод, напоминающий некое «водяное перемирие» из книжки Редьярда Киплинга про Маугли. Стоит только прочесть громко вслух главу, скажем, из «Архипелага» или «Ивана Денисовича», и на время тигр режима перестает жрать агнца оппозиции и спокойно возляжет рядом.

И это, по сути, верно, ведь российская государственная система, как и ее противники, — по своему происхождению и в существенной части вовсе не российская. Она антисоветская, и именно на этой почве и расцветают робкие цветы согласия на открытии различных стен скорби или памятных досок новому «нашему всему».

В целом, в стране активно насаждается архипелагизация именно как формат новой псевдорелигии, где символы веры принимаются послушниками именно как иррациональная истина, не требующая никаких доказательств.

Наталия Солженицына на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в ноябре 2012 года на вопрос главы государства о том, как в школах России идет изучение творчества Солженицына, ответила:

«Архипелаг ГУЛАГ» — с ним плохо, потому что, во‑первых, он просто рекомендательный, и местные департаменты, которые заказывают книги в издательстве «Просвещение», его не заказывают. Потому что издали хорошо, и книга не самая дешёвая, или ещё по каким‑то причинам, но это решают местные власти. Раньше был коллектор — просто печатали и развозили по всем школам, а сейчас такого коллектора нет, и кто хочет, тот и заказывает, а кто не хочет, тот не заказывает…» — сказала вдова писателя.

Ах, какая жалость, что «Архипелаг» — просто «рекомендательный»! Г-же Солженицыной очень бы хотелось, чтобы этот текст стал обязательным не только для заказа, но и для зубрежки в школах. Как катехизис, чтобы от зубов у российских школьников отскакивало.

Солженицын как верховное божество, спустившее свое откровение на грешную землю — это соединительный стержень, на котором, повторимся, и держится в существенной мере вся наша сегодняшняя система. Вытащи этот стержень — и станет ну совершенно непонятно, чего ради было разрушать СССР? Поэтому власть и боится вытаскивать этот стержень. Поэтому высшие лица страны и ездили в гости к ныне покойному гуру.

Встреча Владимир Путина с Александром Солженицыным. 2007

Ну представьте на секунду, а что, если:

Репрессии против врагов народа не носили массового характера, а погибли в результате этих репрессий многие, но если считать от населения страны, то это всего около полпроцента (и это — после Гражданской войны и разрухи, беспризорности, банд, диверсий);

Достижения советского государства под руководством коммунистического руководства были невероятно огромны и суперминимально издержечны по сравнению с масштабом изменений в стране;

СССР весь период своего существования развивал окраины державы и одновременно развивал ядро государства;

Победа, атом, космос — неотъемлемые достижения строя, а не кромешный ужас и «трупами завалили»;

Другие достижения, от образования до отдыха, от медицины до жилья — были не мифами, а реальными достижениями социалистического строя?

Если это так, и если тем самым выдергивается шампур «Архипелага», на который нанизаны гнилые куски антисоветских мифов — то вопрос один. Зачем убили страну? И на этот вопрос сегодняшняя система ответить боится больше, чем на идиотские вопросы различных «девушек в красном» на пресс-конференциях. Потому что если на него ответить честно — получится форменное предательство народа и присяги со стороны последней властной элиты СССР, из которой выросли все нынешние элиты и власти. Поэтому и нужен ей, как воздух, Солженицын, с помощью которого можно призывать к себе в объятия различной консистенции и аромата антисоветские субстанции.

Разумеется, если власть сильно зависит от «воздуха ГУЛАГа», то наверняка антивластные силы рано или поздно должны этот источник оживляжа просчитать и постараться этот кислород системе перекрыть. И вот недавно в сети появился любопытный новый проект. Это проект, «пакет акций» которого на 100% находится в руках либерального лагеря, носит загадочное название #СталинДалПриказ.

В число «пайщиков-концессионеров» данного начинания входит фонд «Увековечения памяти жертв политических репрессий», сокращенно Фонд Памяти. Главные лица организации — известные «десоветизаторы» Михаил Федотов и Сергей Караганов, сама Наталья Солженицына, а также председатель «Мемориала» (ныне почивший) Арсений Рогинский.

Кроме того, вторая организация, приложившая руку к проекту, — это «Комитет гражданских инициатив», сообщество либеральных интеллектуалов, объединившихся вокруг идеи модернизации страны и укрепления демократических институтов во главе с Алексеем Кудриным. В числе прочих в эту группу вошли: Никита Белых, Леонид Гозман, Евгений Гонтмахер, Андрей Нечаев, Владимир Познер, Николай Сванидзе, Игорь Юргенс, Евгений Ясин. В общем, цвет либеральной мысли — все здесь. Ну, казалось бы, сколько там было этих проектов, сколько еще будет! Ан нет. В данном проекте есть что-то новое, невиданное доселе и требующее осмысления.

Основная задача (думается, и единственная), ради которого он затеян, — познакомить общество с некоторыми гуттаперчевыми изгибами внутри антисоветского либерального субъекта:

«20.000.000 человек прошли через ГУЛАГ. В годы сталинского режима не менее 1.000.000 человек были расстреляны по политическим мотивам: по ложным обвинениям, доносам или за несущественные проступки, под которые были подведены надуманные политические основания», — констатирует главная страница сайта.

Как говорится, хода нет — ходи с бубей, нет бубей — ходи с червей. И ври увереннее: чем наглее ложь — тем легче в нее верят. Откуда взялись «20 млн прошедших через систему лагерей»? Один из участников проекта, ныне покойный глава «Мемориала» Рогинский, писал на сайте своей организации, что ни о каких 20 млн речь не идет:

«По моим подсчетам за всю историю советской власти, от 1918 до 1987 года (последние аресты были в начале 1987-го), по сохранившимся документам получилось, что арестованных органами безопасности по всей стране было 7 миллионов 100 тысяч человек. При этом среди них были арестованные не только по политическим статьям. И довольно много», — подчеркивал он.

А откуда взялся «миллион расстрелянных»? Всего, согласно данным МВД СССР от 1954 года, с 1921 года было вынесено 642 980 смертных приговоров по «политическим» статьям. По данным историка Виктора Земскова, расстрелянных было не больше 800 тыс. Конечно, «миллион» звучит «круглее» и значительно внушительнее, чем «какие-то там» 800 тыс. Но ведь это — жертвы репрессий, это конкретные люди, конкретные судьбы. Такое «округление» — свидетельство полного равнодушия авторов #СталинДалПриказ к реальным людям и реальной истории.

Штрафной изолятор из лагеря в Воркуте. 1945

При всем при этом признанный #СталинДалПриказ округленный миллион расстрелянных — это ведь уже совсем не 60 миллионов, которых расстреляли согласно каноничному Солженицыну! Как говорил (но по другому поводу) Леонид Филатов:

Можно Лермонтова знать

Плохо,

Можно Фета пролистать

Вкратце,

Можно вовсе не читать

Блока,

Но… Всему же есть предел,

Братцы!..

Ну и что же это получается за мрачный цирк с цифрами? Как расценивать ересь проекта #СталинДалПриказ, эту хулу на «солженицынский канон»? Почему ведущие интеллектуалы, 30 лет доказывавшие нам уникальную кровавость сталинского режима, демонстрируют такой внезапный пируэт?

Иосиф Сталин

Как этот финт может вообще пройти? Солженицын всюду твердил о 60 млн только уничтоженных, а его идейные фанатичные последователи уже говорят «всего лишь» о 20 млн, да и то — не погибших, а только «прошедших через ГУЛАГ» людей. Речь не о том, что реальные цифры малы, речь о том, что они есть на свете, а 30 лет делали вид, что их нет.

Однако тут интереснее другое.

Тихой сапой, без шума и пыли идя к признанию цифр Земскова (не сильно далеких от официальных данных 1954 года), либеральная оппозиция выбивает из сегодняшней властной системы основную ее «скрепу» — миф о несусветной кровавости советского режима.

Если этот стержень будет выбит — система в существенной степени потеряет устойчивость, так как утратит свою внутреннюю легитимацию. Танцы вокруг жупела, созданного десоветизатором Солженицыным, превращаются постепенно в детскую игру, когда мальчики и девочки ходят вокруг пустого стула, а затем по команде стараются сесть: кто первым успел — тот и молодец.

Единственный шанс для власти сохранить лицо — развенчать махинатора Солженицына и его последователей упреждающим темпом и заместить рушащийся стержень «Архипелага» в теле системы на несокрушимый стержень исторических фактов. Упреждающая десолженицызация либеральных десоветизаторов — вот шаг, который способно по-настоящему оценить российское общество.

Сможет ли наступить на горло собственной антисоветской песне и сделать этот тяжелый шаг властный субъект — вопрос, остающийся открытым.