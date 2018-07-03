Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 июля ничтоже сумняшеся сообщил, что для него лично празднование победы российской сборной по футболу в 1/8 финала ЧМ-2018 сродни празднованию Дня Победы в войне с фашистской Германией.

Жан-Леон Жером. Pollice verso. 1872

«Я сам лично видел, во многом это было сопоставимо с хроникой 9 мая 1945 года, разве что салюта не было», — сказал официальный представитель Кремля.

Это высказывание интересно по нескольким причинам. Во-первых, даже умозрительно уравнивая какие-то праздничные события, ты невольно уравниваешь и подвиги, по причине которых стал возможен сам праздник, и трагедии, которыми сопровождалось преодоление препятствий на пути к победе.

То бишь для Пескова, находящегося в состоянии радостного возбуждения от выигрыша наших футболистов, их пот, ссадины и надрывы связок вполне сопоставимы со всенародной жертвой четырёх военных лет Великой Отечественной войны.

Максим Додонов Красная Весна Пискаревское мемориальном кладбище

Вторая причина, по которой это высказывание интересно, точно вписывается в сегодняшнюю тенденцию «отоваривания» Победы. Оно идёт рука об руку с призывами приседать или подтягиваться «за Победу», покупать «трофейные пончики» или «дегустировать» хлеб, выпеченный по «блокадному рецепту».

И там и там присутствует стремление святое сделать просто праздничным, выхолощенным от страданий, тем самым сведя его значимость к значимости новогоднего утренника для детей. «Комфортная и радостная Победа» с белыми голубками на голубом фоне и зашитым фанерой мавзолеем.

Что собирается праздновать пресс-секретарь президента наравне с победой футболистов? Уж не освобождение ли Краснодона, сгоревших белорусских деревень, Освенцима? Какой-то это очень странный праздник футбола. Или, может быть, Победа над нацизмом ужалась у него в сознании до размеров «георгиевской» ленточки на антенне автомобиля?

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Москва. Дмитрий Песков

Между прочим, здесь интересно не столько то, в какой степени слова Пескова являются проявлением той самой «пурги», каковую несёт официальный представитель Кремля периодически, по словам самого главы российского государства.

Интереснее всего здесь отсутствие иммунитета на подобные заявления со стороны широкой общественности. Стоит отметить, что такое же отсутствие народной реакции было продемонстрировано, к примеру, в Перми, когда Знамя Победы запретили нести на шествии «Бессмертного полка».

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Между прочим, отсутствие чётко выраженного отторжения на подобные вещи — дурной диагноз для общества.

Пока у нас у всех не оформится понимание, что за «дегустацию» блокадного хлеба нужно как минимум плевать в морду организаторам действа, а за уравнивание даже очень выдающихся спортивных достижений и Победы следует отвечать всенародным презрением — до тех пор самые разные представители власти так и будут продолжать нести свою антинародную «пургу».